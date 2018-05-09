Премьерство Медведева: «Единая Россия» — за, КПРФ — против

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Через час после принятия кандидатуры Госдумой документ был опубликован на сайте Кремля.

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«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания, то есть с 8 мая. Первостепенной задачей вновь избранного премьер-министра является формирование кабинета министров.

Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации Госдума одобрила подавляющим большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Предложенного Владимиром Путиным кандидата поддержали 374 парламентария (83,1%) при необходимых 226 голосах. При этом 56 депутатов (12,4%) выступили против.

За Медведева проголосовали представители фракций «Единой России» и ЛДПР. Однако парламентарии от КПРФ и «Справедливой России» поддерживать кандидатуру отказались. Голосование было открытым.

Выступая на заседании нижней палаты парламента, президент России подчеркнул, что Дмитрий Медведев был премьер-министром в сложное время — тем не менее, правительство достигло поставленных задач и сохранило перспективу развития страны.

«Это не только доверие, это огромная ответственность. И в случае принятия соответствующих решений я готов сделать все для развития нашей страны — России», — заявил новоизбранный глава кабинета министров.

Премьер в своей речи упомянул тему пенсионной системы, на которую, по его мнению, оказывают сильное влияние демографические процессы.

«Конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На нее всё сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно обязательно всё это учитывать. Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчет. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий... мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, 7 мая Медведев встретился с партиями «Единая Россия» и ЛДПР. На следующий день состоялась встреча с коммунистами и справороссами.

Однако на последней встрече премьеру не удалось заручиться поддержкой присутствующих: депутаты КПРФ и «Справедливой России» отказались поддерживать кандидатуру Медведева. Еще до начала пленарного заседания они сообщили подробности встречи с председателем правительства.

«Медведев знал, что мы не будем его поддерживать, и даже не пытался как-то нас переубедить. Он так и не ответил на наш вопрос о том, откуда правительство собирается взять средства на осуществление рывка, который анонсировал президент. Будем задавать жесткие вопросы на заседании», — заявил один из депутатов партии «Справедливая Россия» «URA.RU».

После голосования Владимир Путин, который находился на заседании, ответил на критику тех, кто выступал против кандидатуры Дмитрия Медведева.

«Геннадий Андреевич [Зюганов] рассказал о многих достижениях, которые были достигнуты благодаря советской власти. Но он забыл упомянуть одно. Под чутким руководством своей партии Советский Союз прекратил свое существование!» — отметил президент России.

При этом депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Леонид Калашников заявил на заседании в Госдуме по утверждению премьера, что правительство Дмитрия Медведева не сможет реализовать интеграционные проекты.

«Я привел пример, когда Дмитрий Медведев проявил высочайшую осведомленность в тех вопросах, которые надо было решать в сфере мягкой силы. Именно шесть лет назад он сказал: «Нужны средства и команда. Команда — это Россотрудничество, а средства мы должны изыскать». Средств не изыскали, а в Россотрудничестве устроили проходной двор. Россотрудничество в настоящее время — это такой трамплин: сегодня поработал, а завтра уехал работать послом или в Совет Федерации», — заметил политик.

Помимо этого, депутат отметил, что Дмитрий Медведев находится посту премьер-министра дольше, чем в свое время Виктор Черномырдин.