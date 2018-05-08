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Сделка под вопросом: Трамп решает судьбу Ирана. LIVE

NYT: Трамп сообщил Макрону о планах выйти из иранской сделки

Evan Vucci/AP
Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп объявит о своем решении по иранской ядерной сделке. Буквально за несколько часов до выступления Трампа в Белом доме The New York Times сообщила, что Трамп позвонил главе Франции Эмманюэлю Макрону и заявил о выходе США из соглашения. Правда, в Париже эти данные опровергли. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию выступления американского президента.
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20:55

Предлагаем вашему вниманию материал «Газеты.Ru», в котором объясняется, к чему может привести выход Соединенных Штатов из соглашения о СВПД.

20:55

Этого опасаются политики во многих странах, которые также выступают против выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Так, 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг Вашингтона приведет к пагубным последствиям.

«Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.

20:50

Накануне президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что США «пожалеют», если откажутся от СВПД.

Иранская сторона также неоднократно давала понять, что без участия США сделка потеряет всякий смысл, а ситуация с иранской ядерной программой снова вернется к состоянию 2015 года.

20:45

В мире опасаются, что Трамп, всегда открыто называвший СВПД «чудовищной» и «невыгодной» для Вашингтона сделкой, может инициировать выход США из этого соглашения. При этом иранская сторона, в свою очередь, неоднократно предостерегала американского президента от подобного шага.

20:35

О том, что решение по ядерной сделке будет объявлено уже сегодня, накануне сообщил сам американский президент. При этом изначально заявление Трампа ждали позже: вопрос о дальнейшем смягчении санкций в отношении Ирана должен быть окончательно решен 12 мая. Как обычно, анонс Трамп опубликовал в своем твиттере:

«Я объявлю о своем решении по иранской сделке завтра, в Белом доме, в два часа дня [21:00 мск]».

20:30

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят в 2015 году при администрации президента США Барака Обамы, соглашение было подписано между Соединенными Штатами, Ираном и рядом правительств других стран: России, Германии, Франции, Великобритании и Китая.

Суть соглашения в том, что Иран прекратит обогащение урана, необходимое для производства ядерного оружия, допустит на свои объекты инспекторов МАГАТЭ и поставит ядерную программу под международный контроль. Взамен с Ирана будут постепенно сняты санкции.

20:30

Сегодня вечером американское издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Трамп оповестил президента Франции Эмманюэля Макрона о выходе Вашингтона из ядерной сделки.

Правда, в Париже опровергли эту информацию. В разговоре с Reuters представители Елисейского дворца подчеркнули, что во время телефонного разговора с Макроном Трамп не делал никаких намеков о своем решении по СВПД.

20:30

Добрый вечер, дорогие читатели!

Сегодня, 8 мая, решится судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 21:00 по московскому времени президент США Дональд Трамп наконец объявит свое решение по ядерной сделке.

«Газета.Ru» внимательно следит за развитием событий и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.