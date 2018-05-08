Сделка под вопросом: Трамп решает судьбу Ирана. LIVE

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Предлагаем вашему вниманию материал «Газеты.Ru», в котором объясняется, к чему может привести выход Соединенных Штатов из соглашения о СВПД.
Этого опасаются политики во многих странах, которые также выступают против выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Так, 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг Вашингтона приведет к пагубным последствиям.
«Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.
Накануне президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что США «пожалеют», если откажутся от СВПД.
Иранская сторона также неоднократно давала понять, что без участия США сделка потеряет всякий смысл, а ситуация с иранской ядерной программой снова вернется к состоянию 2015 года.
В мире опасаются, что Трамп, всегда открыто называвший СВПД «чудовищной» и «невыгодной» для Вашингтона сделкой, может инициировать выход США из этого соглашения. При этом иранская сторона, в свою очередь, неоднократно предостерегала американского президента от подобного шага.
О том, что решение по ядерной сделке будет объявлено уже сегодня, накануне сообщил сам американский президент. При этом изначально заявление Трампа ждали позже: вопрос о дальнейшем смягчении санкций в отношении Ирана должен быть окончательно решен 12 мая. Как обычно, анонс Трамп опубликовал в своем твиттере:
«Я объявлю о своем решении по иранской сделке завтра, в Белом доме, в два часа дня [21:00 мск]».
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят в 2015 году при администрации президента США Барака Обамы, соглашение было подписано между Соединенными Штатами, Ираном и рядом правительств других стран: России, Германии, Франции, Великобритании и Китая.
Суть соглашения в том, что Иран прекратит обогащение урана, необходимое для производства ядерного оружия, допустит на свои объекты инспекторов МАГАТЭ и поставит ядерную программу под международный контроль. Взамен с Ирана будут постепенно сняты санкции.
Сегодня вечером американское издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Трамп оповестил президента Франции Эмманюэля Макрона о выходе Вашингтона из ядерной сделки.
Правда, в Париже опровергли эту информацию. В разговоре с Reuters представители Елисейского дворца подчеркнули, что во время телефонного разговора с Макроном Трамп не делал никаких намеков о своем решении по СВПД.
Добрый вечер, дорогие читатели!
Сегодня, 8 мая, решится судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 21:00 по московскому времени президент США Дональд Трамп наконец объявит свое решение по ядерной сделке.
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