Сделка под вопросом: Трамп решает судьбу Ирана. LIVE

Этого опасаются политики во многих странах, которые также выступают против выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Так, 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобный шаг Вашингтона приведет к пагубным последствиям.

«Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.