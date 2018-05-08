Все на выход: Трамп решил судьбу Ирана

О том, что ожидать решения нужно во вторник 8 мая, сообщил сам президент США Дональд Трамп. «Я объявлю свое решение по ядерной сделке с Ираном в Белом доме завтра в два часа после полудня (21.00 мск. — «Газета.Ru»)», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее же «вердикта» Трампа ждали 12 мая, и хотя неизвестно, почему США так спешат, скорее всего, решение будет не в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, или, проще говоря, «ядерной сделки» с Ираном.

Суть соглашения в том, что Иран прекратит обогащение урана, необходимое для производства ядерного оружия, допустит на свои объекты инспекторов МАГАТЭ и поставит ядерную программу под международный контроль. Взамен с Ирана будут постепенно сняты санкции.

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Напомним, оно было заключено в 2015 году экс-президентом США Бараком Обамой, а также правительствами России, Германии, Франции, Великобритании и Китая.

Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Тегераном, называя его невыгодным для США. Правда, глава Белого дома прежде три раза сохранял сделку, однако в этот раз попросил американский конгресс доработать ее условия. В США хотят, чтобы сделка учитывала баллистическую программу Ирана, а также фактор поддержки таких вооруженных групп, как «Хезболла».

Руководство Ирана заявило, что не пойдет на изменение условий соглашения — на этом фоне конфронтация Тегерана и Вашингтона лишь вырастет, считают даже противники сделки с Ираном.

«Тегеран будет преследовать свои гегемонистские цели, развивать свой ядерный потенциал и продолжать поддерживать международный радикальный терроризм», — говорит «Газете.Ru» консервативный американский обозреватель генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели.

Убрать за 60 дней

Если Трамп обвинит Иран в несоблюдении условий сделки, то у конгресса США будет 60 дней на принятие решения о возобновлении санкционного режима против этой страны.

Учитывая, что дипломатические отношения между двумя государствами прерваны с 1979 года, будут разорваны экономические связи. Это включает в себя заморозку любых деловых контрактов с Ираном.

Ситуация ударит по американским нефтяным компаниям, которые имеют серьезный интерес к разработке месторождений в Иране — речь идет об инвестициях в десятки миллиардов долларов.

Правда, как отмечает со ссылкой на свои источники газета The Washington Post, США полностью не покинут соглашение, однако частично отменят действие поправок, разрешающих финансовые и экономические операции с Тегераном.

Кроме односторонних санкций против Ирана, американское правительство может также действовать через Совбез ООН. Согласно принятой ранее резолюции, если один из участников соглашения сочтет, что Иран не выполняет обязательства по договору, санкции ООН могут быть восстановлены.

Вместе с тем возобновить санкционный режим можно, только если сторона — в данном случае США — предоставит реальные доказательства этих нарушений. Пока таких доказательств нет, более того, Международное агентство по атомной энергетике заявляет, что Иран соблюдает договоренности.

В случае если США покидают соглашение, это не значит, что оно прекратит свое действие — его могут продолжать соблюдать европейские союзники Вашингтона: Франция Германия и Великобритания. Все зависит от их доброй воли, ведь соглашение — это согласованный план действий, а не юридически обязательный документ.

Все эти государства имеют дипломатические отношения с Тегераном, а также активно использовали заключение сделки для восстановления экономических связей и инвестиционной деятельности. Активно воспользовался новой ситуацией и сам Иран, который после заключения соглашения резко увеличил свой экспорт в страны ЕС.

Руководители европейских государств пытались убедить руководство США сохранить действие соглашения — этому были, в частности, посвящены визиты в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Главный аргумент для Европы — то, что

даже если сделка плохая, то она лучше, чем ее отсутствие.

Желание европейцев соблюдать соглашение в противовес США может стать первым серьезным расколом между Вашингтоном и его европейскими союзникам — эта ситуация фактически ставит США и ЕС, а также выходящую из него Великобританию на одну сторону с Россией и Ираном, которые также выступают против разрыва соглашения.

Пока неясно, сможет ли Вашингтон убедить европейские государства прекратить деловые отношения с Тегераном, но рычаги давления на ЕС у американцев есть. США могут наложить односторонние санкции на европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном. Это усложнит ситуацию для европейского бизнеса, а также скажется на его деловой репутации.

Ранее в Евросоюзе выразили надежду, что США произведут «мягкий выход» из ядерной сделки с Ираном.

«В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение», — пояснил источник РИА «Новости» в структурах ЕС.

В Иране не все спокойно

Высокопоставленные представители Тегерана заявляли, что в случае выхода США из ядерного соглашения оно прекратит существование. Это означает, что

Иран может начать работу над производством ядерного оружия, прекратив доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

Подобный сценарий был бы выгоден представителям консервативного истеблишмента Исламской республики, которые с самого начала критиковали сам факт заключения сделки с «Большим сатаной» (так в Иране называют США). Все это может привести к политическому кризису в Иране и удару по позиции сторонников «ядерной сделки» во главе с президентом Хасаном Роухани.

Именно его правительство — хотя и при одобрении Верховного правителя страны Али Хаменеи — вело переговоры с США по заключению соглашения. Главный его аргумент состоял в том, что отмена санкций приведет к улучшениям в экономике.

Однако несмотря на увеличение иностранных инвестиций, положение в иранской экономике остается сложным — в стране большая безработица и высокая инфляция. В декабре здесь прошли массовые демонстрации, в основе которых лежало недовольство граждан экономической ситуацией. На этом фоне может усилиться и региональная нестабильность из-за противостояния Ирана с его главным региональным противником — Израилем, активным сторонником отмены соглашения.

Эксперты даже прогнозируют возможность конфликта между двумя странами на территории Ливана — родине военно-политической организации «Хезболла», которая активно действует в Сирии на стороне Ирана.

Как отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, «Иран находится на перепутье — возможности начать боевые действия при сохранении стабильности в стране».

Однако он считает маловероятным, что режим в Тегеране может объединить народ в антиизраильских и антиамериканских настроениях при условии падающего курса национальной валюты. Вместе с тем эксперт считает, что даже если Трамп выйдет из соглашения, оно вряд ли приведет к широкой военной конфронтации в традиционном смысле, так как «гибридная война и так идет».

Сохранить отношения с Израилем

Выход США из ядерной сделки с Ираном бьет и по России, которая является одним из ключевых гарантом соглашения. Это признал и тогдашний президент США Барак Обама, который отмечал позитивную роль Москвы — Россия всячески защищала сделку, так как, кроме политических, преследовала и экономические интересы — в том числе укрепление экономического сотрудничества с Тегераном. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «вскрывать» положения соглашения «крайне опасно».

Можно предположить, что Москва в случае выхода США из соглашения продолжит развивать экономические связи с Ираном и вместе с другими странами не поддержит решение о новых санкциях в Совбезе ООН.

Правда, в краткосрочной перспективе ужесточение санкций против Ирана несет Москве определенные дивиденды — оно может привести к увеличению цен на нефть.

При этом ситуация вокруг Ирана становится первым кризисным моментом для Владимира Путина на четвертом президентском сроке, учитывая союзнические отношения между двумя странами. Кроме того, Москва не хочет осложнений отношений и с другим региональным партнером — Израилем. Премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху в среду должен посетить Москву с рабочим визитом и побывать на параде Победы 9 мая.