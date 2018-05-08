Самые влиятельные: Путин опередил Трампа, но уступил Си

Президент России Владимир Путин уступил председателю КНР Си Цзиньпину первое место рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, передает RT. Китайский лидер, как отмечает издание, смог добиться изменений Конституции и «расширить свое влияние».

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Владимир Путин находится на втором месте в этом списке. Он занимает верхние строчки на протяжении четырех лет, что, как отмечается в материале, является беспрецедентным.

Третье место занял глава Белого дома Дональд Трамп. В первую пятерку попали также канцлер ФРГ Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос. Всего в список включены 75 человек.

Французский президент Эммануэль Макрон разместился на 12 позиции списка, а британский премьер Тереза Мэй заняла 14 строчку рейтинга, передает ФАН.

В прошлом месяце американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» за 2018 год. Топ разделен на пять категорий: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». При этом каждого человека, попавшего в рейтинг, описывает другая известная личность, передает НСН.

Примечательно, что в этом году Владимир Путин, который фигурировал в рейтинге Time с 2014 по 2017 год, в список не попал. Тогда в соцсетях сразу же начали говорить о том, что исключение Путина из списка — это месть Запада за его международную политику. Как бы то ни было, редакция еженедельника заранее предупреждала, что ее выбор может значительно расходиться с мнением читателей.

Список «Лидеров» возглавил Дональд Трамп. В «Лидеры» попали и принц Гарри со своей невестой невестой Меган Маркл, а также глава КНДР Ким Чен Ын. Статью о северокорейском лидере написала девушка, которой удалось сбежать из страны и рассказать свою историю в двух книгах. Она назвала его «самым опасным человеком на планете».

В прошлом году «премию» Time в номинации «человек года» получил глава Белого дома, даже не пройдя инаугурацию. При этом американский лидер заявил, что отказался от этого звания. По его словам, Трампу звонили из журнала и предупредили о номинации.

«Журнал Time позвонил, чтобы сказать, что меня, вероятно, назовут «Человеком года», как и в прошлом году. Однако в таком случае мне бы пришлось согласиться на интервью и крупные фотосъемки. Я сказал, что это не годится, и отказался. В любом случае спасибо», — написал он в твиттере.

В августе 2017 года Forbes составил рейтинг «Самые влиятельные русские столетия», в который вошли 100 человек, оказавших наибольшее влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику в период с 1917 по 2017 годы. Список был опубликован в сентябрьском номере Forbes, посвященном вековому юбилею издания.

Подавляющее большинство самых влиятельных россиян за последние 100 лет, чьи имена оказались в списке, — деятели начала и середины прошлого века. Тем не менее, в список попали и современники — всего 21 человек.

Среди них, в частности, звезда балета Михаил Барышников, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Самым влиятельным русским столетия стал космонавт Юрий Гагарин — за него свой голос отдали 52,2% читателей. Второе место занял советский лидер Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов, почти столько же, с отставанием на сотые доли (44,6%), получил Владимир Путин, расположившись на третьем месте.

В десятку главных русских столетия, по версии читателей журнала, вошли также «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. За них свой голос отдало одинаковое количество читателей — по 16,9%.

В Forbes Russia отметили, что при составлении подобных рейтингов речь чаще всего идет только о политиках и бизнесменов, однако в список «Самых влиятельных русских столетия» было решено включить деятелей науки, культуры и искусства, что отличает его от уже существующих. При этом Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира, согласно американской версии журнала.