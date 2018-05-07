Самый сильный лидер: реакция мира на инаугурацию Путина

Граждане Германии, Франции и Италии считают Владимира Путина самым сильным мировым лидером. Согласно опросу, проведенному французской социологической компанией IFop по заказу Sputnik, 34% немцев, 34% французов и 38% итальянцев назвали Путина сильнейшим лидером в мире на данный момент. Также считают 26% британцев и 23% американцев.

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7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России, пройдя через четвертую в своей жизни инаугурацию. За торжественной церемонией, проходившей в стенах Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, наблюдали не только в России, но и в других государствах мира.

«Инаугурация, которую смотрели по всему миру, проходила на фоне усиливающихся противоречий российского лидера и международного сообщества», — отмечает британский новостной телеканал Sky News.

В то же время почти все ведущие западные СМИ описывают церемонию, используя достаточно высокопарные выражения.

«В ходе пышной и полной великолепия церемонии Путин принес присягу в розовом мраморе стен Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, бывшего тронного зала русских царей», — пишет об инаугурации американская The Washington Post.

Между тем газета отмечает, что, согласно российской Конституции, нынешний срок должен стать последним для Владимира Путина.

Агентство Reuters тоже поделилось впечатлениями от церемонии: «Стоя в богато украшенном Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, положив руку на копию Конституции с золотым тиснением, Путин поклялся служить русскому народу, защищать права и свободы и защищать суверенитет России».

Der Spiegel пишет, что инаугурацию президента РФ посетил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. «Гвардейцы салютовали, и Владимир Путин прошел через великолепные залы Кремля, где был встречен приглашенными представителями общественности, в том числе экс-канцлером Герхардом Шредером (СПД). Затем Владимир Путин принес присягу и пообещал «добросовестно служить народу». В конце его речи военные произвели салют с кремлевских стен», — описывает церемонию немецкое издание.

В свою очередь, авторы The New York Times обратили внимание, что в этом году церемония отличалась от той, которая состоялась в 2012 году. Издание напомнило, что накануне предыдущей инаугурации полиция оцепила большую часть города, чтобы кортеж Путина проехал к Кремлю по пустым улицам. «Мрачноватый образ лидера в пустом городе вызвал пересуды, что Путин потерял связь с народом», — говорится в статье.

В этот раз, продолжает The New York Times, кортеж Путина в сопровождении мотоциклов просто довез его от одного кремлевского здания к другому. По случаю инаугурации американское издание также упомянуло, что за годы пребывания на высших государственных постах Путин «зарекомендовал себя как лидер со стальными нервами, и наиболее квалифицированный человек, способный восстановить страну после развала СССР».

Долгожданный лимузин

Во многих статьях западных СМИ, посвященных инаугурации Владимира Путина, отдельное место отведено описанию нового кортежа главы РФ. Напомним, что в этом году вместо привычного мерседеса российского президента доставил к Большому Кремлевскому дворцу новенький отечественный лимузин проекта «Кортеж».

«Президент Владимир Путин поменял привычный транспорт и добрался до места проведения церемонии на лимузине российского производства, отказавшись от иностранных авто», — пишет The New York Times.

Новый президентский лимузин упомянула и газета Financial Times. «Вместо того чтобы ехать до Кремля по перекрытым для движения пустым улицам, как во время трех предыдущих инаугураций, господин Путин совершил недолгую поездку на новеньком российском лимузине от своего офиса до Большого Кремлевского дворца, где его уже ждали 5 тыс. гостей».

Кстати, до последнего момента оставалось загадкой, на чем приедет Путин, 3 мая российские СМИ писали, что лимузин проекта «Кортеж», предназначенный для перевозки первых лиц государства, вообще может не быть задействован на инаугурации.

Поздравления зарубежных коллег

Путина продолжают поздравлять со вступлением в новый срок полномочий зарубежные лидеры. Одним из первых телеграмму с поздравлениями направил президент Молдавии Игорь Додон. «Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации… Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — говорится в поздравительной телеграмме.

Додон добавил, что современная Россия является ключевым игроком, формирующим новый миропорядок.

«Заверяю вас, что приложу все усилия для того, чтобы партнерские отношения между нашими странами не только сохранились, но и упрочились», — пообещал молдавский президент. В заключение он пожелал Путину здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Свои поздравления Владимиру Путину передал и президент Боснии и Герцоговины Милорад Додик, передает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы главы республики. «Прогресс, который произошел в России под Вашим предводительством за эти годы, доказывает ясное видение и правильность политики, проводимой Вами в интересах российского народа и государства», — подчеркивает Милорад Додик.

Он выразил уверенность, что сотрудничество между Республикой Сербской и Российской Федерацией, чему лично поспособствовал Владимир Путин, продолжит усиливаться и укрепляться «во благо наших народов, а также откроются новые пути для всестороннего взаимодействия».

Кроме того, президента Российской Федерации поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который специально позвонил Владимиру Путину. «В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации», — говорится в комментарии пресс-службы Кремля.