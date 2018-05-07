Денег нет, но вы гордитесь: что думают россияне о достижениях Путина

Российское социологическое агентство «Левада-центр» провело опрос россиян по поводу успехов и неудач президента РФ Владимира Путина.

Основной заслугой Путина названо «возвращение России статуса великой уважаемой державы» — 47% респондентов выбрали этот вариант, причем их число снизилось в сравнении с 2015 годом (тогда этот пункт выбрали 49%); также успехом Путина россияне считают «стабилизацию обстановки на Северном Кавказе» — здесь в сравнении с 2010 годом (12%) положительно ответили 38% опрошенных.

На третьем месте стоит удержание России от распада и преодоление сепаратистских настроений — 27% в 2018 году против 33% в 2015 году.

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Основные претензии россиян к Путину касаются экономических проблем. 45% опрошенных граждан РФ заявили, что президент не смог «обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей». В 2015 году эту проблему назвали основной 39% россиян.

Те же 39% в 2018 году набрала другая проблема — Путин «не смог вернуть простым людям средства, утраченные в ходе реформ». В 2015 году этот пункт получил 34% голосов.

Наконец, более чем в два раза выросло число недовольных тем, что Путин не смог повысить заработные платы, пенсии, стипендии и пособия — 32% в 2018 году против 15% в 2015.

Опрос «Левады» проводился на протяжении четырех дней апреля 2018 года в городах и селах по всей России. Охват опроса — 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации.

Исследование проводилось в домах респондентов с помощью личных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2-3% для всех показателей.

Председатель совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в разговоре с НСН подчеркнул, что претензии к несправедливому распределению доходов традиционно высказывают жители не только в России, но и в США, а также в большинстве стран Европы.

«Несправедливое распределение доходов — это главная социологически измеряемая проблема не только России, но и любой современной развитой страны. В этом отношении россияне в своих претензиях к власти ничем не отличаются от англичан, французов, немцев, американцев или испанцев. В этом нет ничего удивительно.

Это просто показывает, что россияне являются частью так называемого «золотого миллиарда», принадлежат к группе народов, которые занимают в мире наиболее стабильное положение, наиболее высокий статус»,

— заявил эксперт.

7 мая президент России Владимир Путин поблагодарил граждан России за поддержку на выборах, которую он считает «огромным политическим капиталом».

«От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. И еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой», — сказал Путин.

Президент добавил, что в этой поддержке заключается надежда россиян на укрепление могущества страны и лучшую жизнь.

По словам Путина, Россия не раз сталкивалась с трудностями, но всегда возрождалась как птица феникс. Лидер РФ отметил, что Россия обязательно добьется прорыва, потому что страна — это одна мощная команда, передает RT.

18 марта после предварительной победы на президентских выборах Владимир Путин заявил, что изменения в составе российского правительства пройдут только после инаугурации главы государства. По словам избранного президента, все перестановки в правительстве должны осуществляться только главой государства, официально вступившим в свои полномочия.

«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — подчеркнул тогда Путин.

Российский лидер также коснулся вопроса о возможной смене главы правительства. По словам избранного президента, он думает, что им может стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев — но пока что еще ничего не решено.

«Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — отметил в марте Путин в ходе пресс-конференции.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, Путин подчеркнул, что он пока что не планирует проводить какие-либо конституционные реформы.

В ответ на уточняющий вопрос, допускает ли Владимир Путин для себя возможность вновь пойти на президентские выборы в 2030 году, если он не будет менять Конституцию России, президент ответил, что «это немножко смешно», и если посчитать — то он не будет сидеть на посту главы государства «до ста лет».

Как сообщает ФАН, сразу же после инаугурации Владимира Путина российское правительство ушло в отставку. После этого все члены кабмина становятся временно исполняющими обязанности до формирования нового состава правительства.