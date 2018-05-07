«Трамп открывает ящик Пандоры»

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что, если Вашингтон выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то может начаться ядерная война, передает немецкий журнал Der Spiegel.

Реклама

Если президент США Дональд Трамп не станет заключать с иранскими властями другого соглашения по вопросу ядерного оружия, «мы откроем ящик Пандоры», убежден французский лидер. При этом Макрон отметил, что не считает Трампа «разжигателем войны».

Глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре с НСН заявил, что слова Макрона не являются поводом для беспокойства. Война в регионе может начаться и без выхода США из СВПД «из-за любой стычки».

«Другое дело, что [выход США из СВПД] может подтолкнуть Иран к началу, как они уже говорили, развития ядерной программы. Это будет дополнительно провоцировать ситуацию, в том числе и со стороны Израиля», — отметил Багдасаров.

Если США откажутся участвовать в СВПД, то атом Ирана из мирного превратится в военный, добавил эксперт.

Ранее RT со ссылкой на посла Великобритании в США Кима Дэррока сообщил, что Лондон прилагает усилия, чтобы Вашингтоне не выходил из ядерной сделки с Ираном. При этом британцы рассматривают все возможные варианты развития событий, а также рассчитывают на поддержку СВПД, даже если США покинут соглашение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью иранскому информагентству IRNA, что заявления властей США о готовности покинуть СВПД повлияют на международный мир и глобальную безопасность отрицательно.

Кроме того, Захарова отметила, что возможное решение Трампа по СВПД угрожает «международному праву как таковому». Она напомнила, что «ядерная сделка» является крупным международным соглашением, которое «прошло одобрение Совбеза ООН и стало обязательным к исполнению».

«Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев — это, конечно, в первую очередь угроза международным правовым основам современного мира», — подчеркнула в связи с этим Захарова.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен выйти из существующей ядерной сделки с Ираном. Еще в конце апреля он отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для Ким Чен Ына и КНДР.

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра», — заявил глава Соединенных Штатов.

Также Дональд Трамп добавил, что примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с Ирана. «Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США»,

— подчеркнул Трамп.

На фоне заявлений Трампа о возможном выходе США из СВПД, 6 мая президент Иранской республики Хасан Роухани предупредил главу Белого дома, что Вашингтон будет «исторически сожалеть», если выйдет из сделки в одностороннем порядке. Также он отметил, что Иран готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа по вопросу ядерной сделки.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не будет вносить правки или пересматривать СВПД. Министр также отметил, что США нарушали договоренности по соглашению, отговаривая другие страны от ведения коммерческих дел с Ираном.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если США выйдут из СВПД, то планета лишится одного из самых важных документов о нераспространении ядерного оружия.