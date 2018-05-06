Стать президентом: как проходят инаугурации в России

7 мая в Москве состоится инаугурация Владимира Путина. Эта церемония станет шестой в истории Российской Федерации. В этом году она претерпит ряд изменений: как ранее писала «Газета.Ru», в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где состоится инаугурация, пригласят волонтеров, которые принимали участие в предвыборной кампании.

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По словам источников «Газеты.Ru», количество приглашенных на церемонию волонтеров может достичь 200-250 человек, а общее число гостей достигнет 5 тыс. человек. При этом не всех удастся разместить непосредственно в залах дворца. Есть вероятность, что на Соборной площади перед Кремлевским дворцом установят экраны, с которых будет вестись прямая трансляция церемонии.

В этом году на церемонии инаугурации Владимир Путин впервые появится не в сопровождении супруги, как это бывало в 2000, 2004 и 2012 году.

Зато есть вероятность, что приедет глава РФ не на привычном «Мерседесе», а на отечественном лимузине проекта «Кортеж», который разрабатывался с 2012 года и недавно прошел последние краш-тесты. Правда, ранее некоторые СМИ сообщали, что на этот раз церемония может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по перекрытой специально для этого события Москве.

В остальном церемония обещает быть достаточно традиционной: избранный президент принесет торжественную присягу, держа руку на специальном экземпляре Конституции РФ, переплетенном кожей варана и покидающем стены Библиотеки президента России только для участия в инаугурации.

Затем Путин произнесет свою инаугурационную речь. Кстати, интересно, что в России церемония инаугурации не регламентирована каким-либо законом — в Конституции лишь приведен текст присяги.

Традиция проведения церемонии вступления в должность нового главы государства была в целом закреплена еще во времена СССР, когда президентом РСФСР стал Борис Ельцин в 1991 году. Тогда инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов. Однако с 2000 года была заложена традиция проведения церемонии в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где много лет назад короновали русских императоров.

В зал проведения инаугурации, где Путина уже будут ждать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента, внесут символы президентской власти — штандарт и знак президента (орден «За заслуги перед Отечеством» I степени). Кстати, орден новому президенту обычно передает его предшественник, но, так как Владимир Путин был переизбран на пост главы РФ, в этом году на него не будут возлагать этот знак президентской власти — орден будет просто находиться рядом.

Процедура всегда начинается ровно в полдень — под бой курантов избранник народа поднимается на трибуну, где произносит слова клятвы.

Ее текст звучит так: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Стоит отметить, что, в отличие от многих других государств, российские президенты на инаугурации не кладут руку на Библию или другие священные книги, поскольку государство светское. Тем не менее, после церемонии Путин всегда посещает торжественный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Инаугурационные традиции исходят из США. Между тем само слово «инаугурация» восходит корнями к латинскому inaugurationem — «начало». В Древнем Риме так называли торжественную церемонию посвящения высокопоставленных чиновников в должность.

Первая в мире инаугурация президента состоялась в США еще в 1789 году — тогда через эту церемонию прошел Джордж Вашингтон. С тех пор в Соединенных Штатах состоялось в общей сложности 58 церемоний инаугурации, через которые прошли 45 американских президентов, последним из которых был Дональд Трамп.

Американские традиции проведения инаугурации несколько отличаются от российских. Так, в США неотъемлемой частью инаугурационного дня является бал. Мероприятие особенно любимо рядовыми гражданами потому, что именно бал — прекрасная возможность полюбоваться на новую первую леди страны.

После принесения присяги и выступления с торжественной речью в Вашингтоне проводится военный парад в честь вступления в должность нового главы государства. Первый организованный праздничный парад, который начинается у Капитолия и движется по Пенсильвания-авеню по направлению к Белому дому, был включен в программу инаугурации в 1809 году – во время инаугурации Джеймса Мэдисона.

В России же президент после инаугурации отправляется на смотр Кремлевского полка — тоже своеобразный парад, но сравнительно небольшой. Проходит смотр полка на Соборной площади, военнослужащие одеты в мундиры различных эпох. Стоит отметить, что церемония традиционно проходит 7 мая, так что всего через пару дней после инаугурации президент все равно сможет вдоволь полюбоваться военным потенциалом страны — на Параде Победы 9 мая.