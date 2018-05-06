«Дональд Трамп настроен на смену режима в Иране»

Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о намерении своего клиента «сменить власть в Иране», передает RT со ссылкой на американское издание Politico.

Реклама

По словам Джулиани, Трамп хочет сменить «иранский режим» в той же мере, что и все делегаты съезда Организации иранско-американских сообществ (ОИАС), выступающие против тегеранской теократии. Кроме того, члены ОИАС поддерживают продвижение демократии в Иране — они поддерживали январские протесты в стране.

Руди Джулиани также подчеркнул, что смена власти в Иране для Белого дома и его союзников «даже важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», передает ФАН. Кроме того, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

В какой-то момент своего выступления Джулиани, бывший неофициальным советником Трампа и рассматривавшийся на пост госсекретаря, порвал бумаги со своими заметками, изобразив их как Иранскую ядерную сделку; также он бросил их на пол и плюнул на них.

Будущее Иранской ядерной сделки Белый дом рассматривает как «застрявшее» между Ираном, администрацией Обамы, еще пятью неназванными в публикации странами, и Европейским Союзом.

Как сообщает НСН, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен выйти из существующей ядерной сделки с Ираном.

Трамп еще 30 апреля заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для Корейской народно-демократической республики.

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра», — сказал американский президент.

Также Дональд Трамп добавил, что примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с Тегерана. «Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США», — заявил хозяин Овального кабинета.

6 мая президент Иранской республики Хасан Роухани предупредил главу Белого дома, что Вашингтон будет «исторически сожалеть», если выйдет из сделки в одностороннем порядке. Также он отметил, то

Иран готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа по вопросу ядерной сделки.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не будет вносить правки или пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Министр также отметил, что США нарушали договоренности по соглашению, отговаривая другие страны от ведения бизнеса с Тегераном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при выходе американской стороны из ядерной сделки по Ирану мир будет лишен одного из самых важных документов о нераспространении ядерного оружия.

«И если США, как не раз заявлял президент Трамп, заявят о выходе из этой договоренности, то, конечно же, мы все, международное сообщество, потеряем один из важнейших инструментов, который способствует обеспечивать режим нераспространения оружия массового уничтожения», — отметил министр иностранных дел РФ.

Лавров также отметил, что документы, о наличии которых сообщил израильский премьер министр Биньямин Нетаньяху могут относиться к деятельности Ирана в прошлом, что уже было учтено экспертами МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — «Газета.Ru»). Лавров также призвал незамедлительно передать организации упомянутые документы.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская разведка нашла материалы, доказывающие, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие.

По словам премьера,

несколько недель назад израильские разведчики получили полтонны материалов, среди которых 55 тыс. страниц текстовых документов, которые доказывают наличие у иранской стороны ядерного проекта «Амад».

«Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы», — подчеркнул израильский премьер.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сравнил выступление Биньямина Нетаньяху с «детским нелепым шоу».

За месяц до этого президент США Дональд Трамп подтвердил в разговоре с Нетаньяху, что Вашингтон «привержен к безопасности Израиля, и два лидера решили продолжать тесную координацию для противостояния пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям».