Президента Литвы пригласили на инаугурацию Путина

Президенту Литвы Дале Грибаускайте направили официальное приглашение на инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что письмо было отправлено в посольство Литвы в Москве. При этом литовские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации президента пишут, что по состоянию на вечер 4 мая Грибаускайте и литовский посол в Москве не получили приглашений на церемонию инаугурации российского лидера.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма утверждает, что не сомневается в словах Марии Захаровой. При этом заявление литовского правительства он расценивает как «провокационный жест».
МИД Литвы подчеркнуло, что решение об участии в церемонии будет принято после получения приглашения.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему в сложившейся ситуации нет ничего удивительного. Литва, в частности, ее президент Даля Грибаускайте ведет активную антироссийскую политику и уже неоднократно делала в адрес России агрессивные заявления, отметил он.
«Неужели госпожа Грибаускайте ждала, что ее пригласят? Напомню, в качестве контрсанкций у нас введен запрет на въезд в Россию ряда литовских политиков и, мне кажется, Даля Поликарповна должна быть на первом месте в списке. Столько грязи, сколько она вылила на свою частично историческую родину Россию, хватит, чтобы ее новую родину Литву сделать грязной на многие-многие годы.
Хорошо, что Россия — большая страна. И если бы Россия вела себя по отношению к Гибаускайте так, как Грибаускайте ведет себя по отношению к России, то у литовских СМИ была бы работа на десятилетия вперед — обсуждать эти склоки. А обсуждение отсутствия приглашения на инаугурацию Владимира Путина — не такое уж интересное занятие», — заявил Брутер в беседе с ФАН.
Напомним также, что недавно в Литве приняли аналог американского «Акта Магнитского», направленный против России. Брутер утверждает, что время главенства Грибаускайте в литовском правительстве заканчивается большим скандалом, связанным с ее участием во внутренней политике, противоречащей литовской конституции.
Политолог отметил, что Россия не нуждается в присутствии на церемонии инаугурации таких гостей, как президент Литвы. По его словам, у правительства нет традиции массово приглашать на данное мероприятие иностранных гостей. Политолог обосновывает это тем, что это внутриполитическое событие не нуждается в визите видных зарубежных политиков.
Он предположил, что церемонию могут посетить только президенты соседних стран, как, например, Белоруссия или Казахстан. При этом речи о приглашении украинского руководства сейчас, по мнению Брутера, идти не может.
При этом литовское издание Lietuvos žinios отмечает, что на предыдущих церемониях инаугурации президента России Литву представляли послы государства в Москве.
Церемония инаугурации президента России пройдёт в Кремле 7 мая. Пока неизвестно, кто из мировых лидеров будет присутствовать на мероприятии. Однако 4 мая о своем участии в церемонии заявила вдова первого президента России Наина Ельцина. О том, что женщина получила приглашение на инаугурацию Владимира Путина, сообщила первый заместитель исполнительного директора президентского «Ельцин-центра» Людмила Телень.
Окончательный сценарий будущей инаугурации еще не утвержден, однако 3 мая сообщалось, что в этом году планируются некоторые изменения церемонии, по сравнению с предыдущей. Отмечается, что, возможно, в этот раз не будет торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю.
«Много сейчас пишут насчет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он добавил, что сейчас необходимости в этом переезде нет, потому что в 2012 году Владимир Путин заступал на пост президента с позиции премьер-министра.
Песков уточнил, что каким-то образом кортеж все же будет использоваться, потому что президент будет переезжать из рабочего корпуса в Большой Кремлёвский дворец. При этом в данный момент дорабатываются нюансы относительно того, как это будет проходить церемониально, отметил он.
В том числе предполагается использование во время церемонии нового автомобиля из линейки машин, разрабатываемых в рамках проекта «Кортеж». Сейчас это предложение обсуждается в правительстве.
Напомним, что на прошлых инаугурациях Владимир Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта ФСО.