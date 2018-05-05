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Несогласованная акция Навального. LIVE

Онлайн: сторонники Алексея Навального вышли на акции в регионах России

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Задержание участника несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве Tatyana Makeyeva/Reuters
Задержание участника несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве
В десятках российских городах проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые приурочены к инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Во многих городах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы с властями. Правоохранители уже начали массово задерживать участников митинги — в том числе в Красноярске, Якутске, Новокузнецке и Челябинске.
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14:40

Над городом летает вертолет, передает корреспондент «Газеты.Ru», находящийся на Тверской улице. «Движение на улице перекрыто, десятки автозаков. Многие люди, гуляющие по центру Москвы, понятия не имеют, что акция проходит сейчас в столице», — добавил он.

14:35

Очевидцы московского митинга публикуют снимки с Пушкинской площади. Полиция продолжает задерживать как сторонников прокремлевского движения НОД, так и последователей Алексея Навального.

#оннамнецарь

Публикация от Алёна Коряк (@alena.koriak)

14:30

Тем временем, на Пушкинской площади появился инициатор несогласованной с мэрией акции Алексей Навальный. Однако долго поучаствовать в митинге ему не удалось, правоохранители уже задержали оппозиционера.

14:25

Сотрудники ОМОН предупреждают участников несогласованной акции, что будут применять физическую силу и «специальные средства», если люди будут препятствовать проходу москвичей. Кроме того, по информации очевидцев, полицейские начали выдергивать людей из толпы, как это происходило на предыдущих акциях оппозиции.

14:20

В Москве на Пушкинской площади начались задержания — их можно наблюдать на трансляции «Ruptly». Уже как минимум пять человек были задержаны правоохранителями. Сотрудники полиции в мегафон требуют людей разойтись и не мешать проходу граждан: «Ваши действия незаконны. В противном случае против вас будут применять физическую силу и технические средства».

14:15

Больше часа назад акции начались в Саратове, Вологде и Самаре. Уже подошли к концу согласованные митинги во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, в Южно-Сахалинске и Иркутске. Акции продолжают проходить в Омске, Перми, Уфе и Казани.

#ОнНамНеЦарь #Самара #2018

Публикация от @ sash290

14:10

Согласно последним данным «ОВД-Инфо», на акциях «Он нам не царь» в десятках российских городах задержали более 200 человек.

14:00

Сам Навальный накануне на своем Youtube-канале заявлял, что постарается принять участие в субботней акции в Москве. По словам оппозиционера, для этого ему пришлось уходить от слежки, скрываться и ночевать на конспиративной квартире.

13:55

На Пушкинской площади Москвы, где с минуты на минуты должна начаться несогласованный с властями митинг, собрались активисты прокремлевского движения НОД и сторонники Алексея Навального. Кроме того, по данным правозащитной организации «Открытая Россия», полиция задержала сотрудника ФБК Николая Ляскина на выходе из редакции издания The New Times в Москве.

13:50

В Санкт-Петербурге, где акция «Он нам не царь», несогласованная с властями, намечена на 14:00, перегородили Дворцовую площадь и Марсово поле.

13:45

По всей России проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь». Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Некоторые акции, например, в Хабаровске, Владивостоке или Комсомольске-на-Амуре, согласованы с властями, а другие, как Москве и Санкт-Петербурге, нет. В Красноярске правоохранители задержали уже более 150 человек, в Якутске — 75. Также известно о задержаниях в Барнауле, Пензе, Томске и Челябинске. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.