Несогласованная акция Навального. LIVE

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Над городом летает вертолет, передает корреспондент «Газеты.Ru», находящийся на Тверской улице. «Движение на улице перекрыто, десятки автозаков. Многие люди, гуляющие по центру Москвы, понятия не имеют, что акция проходит сейчас в столице», — добавил он.
Очевидцы московского митинга публикуют снимки с Пушкинской площади. Полиция продолжает задерживать как сторонников прокремлевского движения НОД, так и последователей Алексея Навального.
Тем временем, на Пушкинской площади появился инициатор несогласованной с мэрией акции Алексей Навальный. Однако долго поучаствовать в митинге ему не удалось, правоохранители уже задержали оппозиционера.
Сотрудники ОМОН предупреждают участников несогласованной акции, что будут применять физическую силу и «специальные средства», если люди будут препятствовать проходу москвичей. Кроме того, по информации очевидцев, полицейские начали выдергивать людей из толпы, как это происходило на предыдущих акциях оппозиции.
В Москве на Пушкинской площади начались задержания — их можно наблюдать на трансляции «Ruptly». Уже как минимум пять человек были задержаны правоохранителями. Сотрудники полиции в мегафон требуют людей разойтись и не мешать проходу граждан: «Ваши действия незаконны. В противном случае против вас будут применять физическую силу и технические средства».
Больше часа назад акции начались в Саратове, Вологде и Самаре. Уже подошли к концу согласованные митинги во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, в Южно-Сахалинске и Иркутске. Акции продолжают проходить в Омске, Перми, Уфе и Казани.
Согласно последним данным «ОВД-Инфо», на акциях «Он нам не царь» в десятках российских городах задержали более 200 человек.
Сам Навальный накануне на своем Youtube-канале заявлял, что постарается принять участие в субботней акции в Москве. По словам оппозиционера, для этого ему пришлось уходить от слежки, скрываться и ночевать на конспиративной квартире.
На Пушкинской площади Москвы, где с минуты на минуты должна начаться несогласованный с властями митинг, собрались активисты прокремлевского движения НОД и сторонники Алексея Навального. Кроме того, по данным правозащитной организации «Открытая Россия», полиция задержала сотрудника ФБК Николая Ляскина на выходе из редакции издания The New Times в Москве.
В Санкт-Петербурге, где акция «Он нам не царь», несогласованная с властями, намечена на 14:00, перегородили Дворцовую площадь и Марсово поле.
По всей России проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь». Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Некоторые акции, например, в Хабаровске, Владивостоке или Комсомольске-на-Амуре, согласованы с властями, а другие, как Москве и Санкт-Петербурге, нет. В Красноярске правоохранители задержали уже более 150 человек, в Якутске — 75. Также известно о задержаниях в Барнауле, Пензе, Томске и Челябинске. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.