Несогласованная акция Навального. LIVE

По всей России проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь». Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Некоторые акции, например, в Хабаровске, Владивостоке или Комсомольске-на-Амуре, согласованы с властями, а другие, как Москве и Санкт-Петербурге, нет. В Красноярске правоохранители задержали уже более 150 человек, в Якутске — 75. Также известно о задержаниях в Барнауле, Пензе, Томске и Челябинске. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.