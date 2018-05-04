«Белые каски»: кто, что и за чей счет

Кто такие «Белые каски»

Ответ на вопрос «кто такие «Белые каски»?» будет зависеть от того, кому он будет задан. Члены организации называют себя добровольцами-спасателями, чья цель — помогать всем пострадавшим в результате сирийской войны. На сайте «Белых касок» утверждается, что за шесть лет своей деятельности их волонтеры спасли более 100 тыс. человек.

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Силы международной коалиции во главе с США придерживаются той же точки зрения. «Белые каски» для Запада — нейтральная гуманитарная организация, чьи действия достойны восхищения. Недавно о деятельности данной организации даже был снят фильм «Белые шлемы», который в 2018 году получил «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм.

Официальные власти Сирии считают «белокасочников» частью непримиримой оппозиции, главная цель которой — свержение правительства Башара Асада.

В России организацию воспринимают как инструмент западной пропаганды. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла деятельность «Белых касок» частью масштабной информационной кампании по очернению сирийского руководства. Официальные лица России также неоднократно выдвигали мнение о том, что «Белые каски» тесно связаны с террористическими организациями в регионе.

Между тем основанная еще в 2012 году и на сегодняшний день насчитывающая в своих рядах около 3000 человек организация действительно занимается гуманитарной помощью в Сирии. Сфера их деятельности — территории, неподконтрольные властям Сирии, находящиеся в руках либо оппозиции, либо террористов.

В то же время «Белые каски» сложно заподозрить в доброжелательном или хотя бы нейтральном отношении к правительству Асада. Подавляющее большинство членов организации — сирийцы с тех территорий и из тех групп населения, которые выступили против Асада.

Членов организации, которая официально объявляет о своей безоружности и нейтральности, неоднократно замечали в рядах противостоящих сирийскому правительству вооруженных формирований.

Подобные факты признают и в руководстве самой организации. «Были отдельные случаи среди волонтеров — но среди руководства никогда такого не было», — говорил в интервью «The Guardian» глава «Белых касок» Ради аль-Салех.

Однако неоднозначное отношение мира к «Белым каскам» связано не с политическими взглядами и действиями отдельных ее членов, а с деятельностью всей организации.

Чем они занимаются

Помимо гуманитарной деятельности, «Белые каски» также занимаются информационным освещением развернувшегося в Сирии конфликта.

Часто организация сообщает не только о нанесении удара по какому-либо объекту в Сирии, но и называет виновных — российских или сирийских военных.

В различное время «Белые каски» обвиняли Москву и Дамаск в нанесении ударов по гуманитарным конвоям, сирийским школам и другим мирным объектам. Российские военные и дипломаты опровергают все подобные обвинения.

Однако последнее сообщение «Белых касок» стало причиной еще большей эскалации и без того непростого конфликта. Организация опубликовала видео последствий якобы химатаки в сирийском городе Дума, что спровоцировало США, Великобританию и Францию нанести ракетные удары по Сирии. Удары были нанесены до проведения официального расследования Организации по запрещению химического оружия.

Россия, которая с самого начала заявляла, что сообщения о химатаке — фейк, позже представила доказательства своей точки зрения. В частности, был найден свидетель — сирийский мальчик, запечатленный на видео. 11-летний Хасан Диаб заявил, что участвовал в съемках. «Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сказал мальчик.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что

одна из главных проблем «Белых касок» заключается в отсутствии объективной проверки деятельности организации.

«Они делают и полезные дела — доставляют гуманитарную помощь и медикаменты… Но их деятельность часто носит пропагандистский характер и является элементом пропагандисткой войны», — замечает эксперт.

Последнее видео «Белых касок», оказавшееся постановочным, подорвало доверие к организации — в том числе и на Западе. Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, также обвинил организацию «Белые каски» в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов. «Я считаю «Белые каски» фейковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов», — сказал Уотерс.

По его мнению, деятельность «Белых касок» поощряет удары по Сирии. Он призвал не верить пропаганде «Белых касок» и других и не поощрять правительства на то, чтобы сбрасывать на Сирию бомбы. «Что мы должны сделать, так это убедить наши правительства не сбрасывать бомбы на людей», — добавил музыкант, пожелав проведения расследования ситуации в Сирии.

Кто за это платит

Доподлинно источники финансирования «Белых касок» неизвестны. По словам Марии Захаровой, финансирование организации осуществляется по «изощренным схемам», а его корни имеют британское происхождение.

«Ну, например, фонд «Мэйдэй рескью», который работает в том числе по сирийской проблематике», — отмечает Захарова.

Стоит отметить, что де-факто создателем «Белых касок» можно считать именно главу «Мэйдэй рескью», бывшего британского офицера Джеймса Ле Межурера.

Именно он в 2014 году объединил неорганизованные группы волонтеров, создав «Сирийскую гражданскую оборону» (официальное название организации «Белых касок», — «Газета.Ru»). В свою очередь,«Мэйдэй рескью», по официальным данным, финансируется правительствами Британии, Дании, Нидерландов и Германии, а также Агентством США по международному развитию.

Однако у «Белых касок» есть и другие источники дохода. По различным данным, к их финансовой поддержке имеет отношение и ряд негосударственных организаций Евросоюза. В организации также уверяют, что часть денег поступает в виде пожертвований.

Тем не менее, несмотря на многочисленных спонсоров, финансовое будущее «Белых касок» представляется туманным. Причина заключается в том, что 4 мая американский телеканал CBS сообщил, что в последние недели власти США приняли решение о пересмотре структуры бюджета группы «Белых касок».

Телеканал также уверяет, что треть бюджета «Белых касок» составляют именно средства, предоставляемые американским руководством.

Решение о продолжении финансирования должно быть принято до 15 апреля, в противном случае оно будет отозвано.

«Наши встречи в марте были очень позитивными. Были даже заявления со стороны официальных лиц о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года. Не было, во всяком случае, предложений о прекращении поддержки», — прокомментировал ситуацию представитель организации, которого цитирует телеканал CBS.

Мария Захарова назвала новость о приостановке финансирования американским Госдепом неправительственной организации «Белые каски» «фантастической». «Сегодня пришла просто фантастическая новость: госдепартамент США прекратил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины?» — сказала Захарова.