Голландцы предстанут перед судом из-за Крымского моста

Семь голландских компаний находятся под подозрением в нарушении санкционного режима, введенного ЕС в отношении России. Об этом заявила прокуратура Нидерландов.

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В ведомстве сообщили, что эти компании в 2015-2017 годах поставляли тяжелую технику, которая использовалась при строительстве Крымского моста. Также уточняется, что они обеспечивали ее обслуживание и ремонт. Юридических лиц и руководителей компаний подозревают в обходе эмбарго.

«Предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы», — отметили в нидерландской прокуратуре.

Раскрывать названия голландских компаний в ведомстве отказываются, однако в сентябре 2017 года газета «De Gelderlander» провела расследование, в ходе которого вскрылись названия двух из них.

Издание сообщало, что в деле замешана, в частности, «Dematec Equipment», которая находится в поселке Додеваард и производит промышленные молоты. Согласно расследованию газеты, сотрудники этой компании находились в России во время строительства моста.

Упоминается и еще одна компания — «Bijlard Hydrauliek» из Милсбека, которая специализируется на производстве гидравлических приводов. Предполагается, что именно она предоставила необходимые для строительства части механизма.

В газете уточняется, что обе компании предоставили для строительства Крымского моста машину, которая прокладывала по дну моря тяжелые трубы. Они и стали впоследствии основой для опор объекта. Причем «Dematec Equipment», по информации издания, изготовила «самую важную часть» этой машины, а «Bijlard Hydrauliek» собрала ее. Оборудование было поставлено в Тамань в начале 2016 года, отметили в «De Gelderlander».

Главы компаний дали незамедлительный ответ на предъявленные обвинения. Так, директор «Dematec Equipment» Дерк Ван ден Хойвел отметил, что санкции ЕС запрещают вести какую-либо деятельность в Крыму, при этом «в России работать можно.

Марсел Бейлард, возглавляющий компанию «Bijlard Hydrauliek», в свою очередь, отрицал свою причастность к строительству Крымского моста. Он объяснил это тем, что компания не знала, что поставляет оборудование в Россию, так как ее заказчик находился в Нидерландах.

В случае если вменяемые компаниям нарушения будут доказаны, в их отношении будут применены серьезные санкции: для юридических лиц максимальное наказание составляет штраф в размере €820 тыс., для физических — штраф в размере €82 тыс. или тюремное заключение сроком до шести лет.

Отметим, что при строительстве Крымского моста используются сотни различных типов спецтехники и строительного оборудования. Часть из них производится в том числе за рубежом, объяснила пресс-секретарь федерального учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Алина Черноиванова.

Она подчеркнула, что централизованной закупки или поставки оборудования конкретно под стройку в Керченском проливе не было. По ее словам, каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд.

При этом, если нарушение семью голландскими компаниями санкционного режима ЕС будет доказано, Европейский суд может рассмотреть произошедшее как «подрыв территориальной целостности Украины».

Отметим, что протяженность железнодорожного и автомобильного моста в Крым, связывающего полуостров с материковой часть России, составляет 19 км. Он станет самым длинным в стране и одним из крупнейших в Европе.

Запуск движения легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту должен пройти в конце мая 2018 года, а грузовых автомобилей — в октябре 2018 года. Ранее такие сроки называли в Министерстве транспорта России. В ведомстве также отметили, что мост будет сдан в эксплуатацию досрочно — за полгода до изначально намеченного срока.

Ранее, 28 апреля, депутаты Госдумы высмеяли предложение члена Верховной Рады Украины Рефата Чубарова, который призвал забрать Крымский мост у России в качестве контрибуции за «оккупацию» полуострова. Он также предложил отслеживать каждого жителя Украины, который посещает территорию Крыма.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров.

В ответ на его высказывание депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил Чубарову изготовить сертификат о передаче крымского моста в Photoshop.