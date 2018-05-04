Все дело в России: Трамп меняет защиту

Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майклом Пенсом 4 мая посетит конгресс Национальной стрелковой ассоциации, которая считается одной из ведущих лоббистских групп в стране. Съезд пройдет в Далласе, штат Техас, где Трампа ждут не только сторонники, но и противники, которые планируют устроить митинги против президента США. Но самого Трампа больше всего волнует не это, а расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается поиском возможного сговора команды кандидата Трампа и российских кругов.

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Одно из свидетельств подобной озабоченности — тот факт, что накануне президент США Дональд Трамп сменил адвоката, который будет защищать его в рамках «российского дела».

Вместо Тая Кобба, который представлял интересы президента США ранее, команда Трампа пригласила Эммета Флада, работавшего на бывшего президента Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос о его импичменте.

О замене адвоката 3 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как отмечает издание The New York Times, прибегая к помощи Флада, «Трамп готовится к борьбе на несколько фронтов».

Сейчас против Дональда Трампа ведется несколько расследований, посвященных поискам возможной связи его команды с Россией. Недавно собственное расследование на этот счет прекратил Комитет по разведке палаты представителей конгресса США, который не выявил сговора президента с Кремлем. Однако эксперты считают, что наибольшую опасность для политической карьеры главы США представляет именно расследование Мюллера.

В беседе с «Газетой.Ru» глава агентства «Внешняя политика» и программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов отмечал, что именно работа Мюллера является самой масштабной: «Расследование Мюллера обретает свою динамику, обрастает разными утечками, и, хотя ни одна из них пока не касалась каких-то значимых фактов реальных связей Трампа с кем-то из российских представителей, эти утечки насыщены разнообразным материалом обо всех остальных сферах жизни Трампа».

О том, что расследование Мюллера носит весьма глубокий характер, говорил в интервью CNN один из бывших высокопоставленных членов команды Трампа Майкл Капуто, которому уже пришлось отвечать на вопросы спецпрокурора.

«Сенат и конгресс занимаются рыбной ловлей, а Мюллер занимается подводной охотой. Они прекрасно знают, на что они нацелены, и они достаточно аккуратны», — признал Капуто. Он также отметил, что расследование Мюллера главным образом сосредоточено на поисках возможных связей кампании Трампа с Россией.

Вопросы Мюллера

Главная интрига состоит в том, ответит ли Трамп на вопросы Мюллера, касающиеся его возможных связей с Россией. Издание The New York Times публиковало перечень вопросов, подготовленных спецпрокурором. Все они касаются уже известных эпизодов предвыборной кампании Трампа, а также таких личностей, как экс-советник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, бывший глава ФБР Джеймс Коми, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Например, Мюллера интересует, почему Трамп решил все же уволить Флинна с поста советника. Известно, что президент США защищал Флинна перед Коми и неоднократно просил главу ФБР «оставить генерала в покое». У Мюллера также есть много вопросов, касающихся Коми. Так, спецпрокурор хочет знать, о чем именно говорили президент и экс-глава ФБР за ужином 27 февраля 2017 года. Как следует из показаний самого Коми, во время той беседы Трамп требовал от него «лояльности».

Мюллера интересует, какие разговоры о Коми Трамп вел с другими представителями Разведывательного управления, включая тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео, которого недавно назначили госсекретарем.

Глава расследования о «российском вмешательстве» также желает знать, почему Трамп принял решение уволить Коми и почему на встрече с российскими дипломатами он заявил, что это увольнение «сбросило гору с его плеч». Мюллера волнует и ситуация вокруг генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который, как писала пресса, якобы должен был защитить Трампа от расследования.

Кроме того, Мюллер задается вопросом, знал ли Трамп о встрече его старшего сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Напомним, Весельницкая заявляла, что у нее якобы имеется компромат на Хиллари Клинтон, хотя впоследствии выяснилось, что это не так.

Мюллер также хочет узнать о том, какие отношения Трамп поддерживает с российским бизнесменом Аразом Агаларовым и его сыном Эмином. Известно, что они были хорошо знакомы. В 2013 году Агаларов-старший помогал Трампу провести в Москве конкурс «Мисс Вселенная», а будущий президент США даже снялся в шутливом клипе Эмина Агаларова.

Иногда лучше писать, чем говорить

Сам Трамп уже назвал попытки связать его с расследованием в отношении России «подставой и ловушкой». 3 мая американский лидер вновь назвал расследование «охотой на ведьм» и попыткой отвлечь его от государственных дел — таких как ситуация с КНДР и торговая война с Китаем и НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле).

Президент выступил с такими заявлениями, когда в прессе появилась информация, что в марте, встречаясь с защитниками Трампа, Мюллер пригрозил президенту США судебным преследованием, если лидер США откажется отвечать на его вопросы.

Между тем журналист-американист Михаил Таратута уверен, что, если Трамп будет готов, то сможет достойно выйти из ситуации: «Если болтливый язык Трампа его не подведет, если все ответы будут заранее четко выверены, может, для него все и обойдется».

При этом Таратута считает, что президента США может подвести его неспособность придерживаться фактов. «Если его показания будут расходится с показаниями других людей (а никто точно не знает, какими сведениями уже располагает Мюллер), то это даст основание открыть дело по обвинению Трампа в лжесвидетельстве», — констатирует эксперт.

Трамп находится в сложном положении, полагает глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. В этой связи он приводит пример президента США Рональда Рейгана, который отвечал на вопросы по знаменитым делам «Иран-Контрас» в письменной форме. Речь шла о тайной схеме продажи американского оружия Ирану, вырученные средства от которой шли на поддержку никарагуанских повстанцев-контрас.

При этом если Рейган, несмотря на скандал, был достаточно популярен, то для Трампа такой вариант вряд ли подойдет. «Если он ответит в письменной форме, это будет воспринято как отказ», — поясняет Рогулев.

В то же время Мюллера нельзя назвать полностью «независимым», несмотря на его статус, отмечает эксперт. В отличие от независимого прокурора Кеннета Стара, который вел расследование в отношении президента Клинтона, Мюллер «плоть от плоти фэбээровцев», говорит Рогулев. Эксперт считает,

что Мюллер должен добиться от Трампа каких-то признаний, так как в случае если расследование, на которое были потрачены огромные средства, завершится ничем, «это будет фиаско».

В свою очередь, старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева называет целью расследования желание «загнать Трампа в угол». «Вопрос в том, найдет ли он [Мюллер] что-то существенное и как долго Трампа будет поддерживать партия. Пока это тактика затягивания процесса в расчете, что демократы победят в ноябре и возьмутся за Трампа в полную силу», — утверждает эксперт. Журавлева отмечает, что ситуация также представляет собой давление «на республиканцев в преддверии выборов».

Михаил Таратута хотя и не уверен в том, что у Мюллера есть серьезные «козыри» против Трампа, считает, что спецпрокурор может «приберегать что-то в рукаве» и выдать поближе к промежуточным выборам.

«Но также возможно, что и республиканцы выдвинут обвинение Клинтон (расследование ее подвигов ведь ведется). Но, может быть, будет достигнута договоренность, что республиканцы отпустят Клинтон с миром в обмен на прекращение охоты Мюллера на Трампа», — допускает эксперт.

Беда не приходит одна

Расследование Мюллера не единственная забота Трампа в последние дни. Президент США опасается, что в отношении него могут быть выдвинуты новые обвинения, уже не связанные с «российским делом».

Недавно лечащий врач главы США Гарольд Борнштейн рассказал, что в 2017 году в его офис в Нью-Йорке пришли люди из команды Трампа и буквально силой вынудили отдать медкарты президента.

Кроме того, врач признался, что заключение о состоянии здоровья, опубликованное в 2015 году, было написано им под диктовку бизнесмена.

Еще одним откровением о прошлом президента поделился со СМИ его хороший приятель, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он заявил, что денежные средства, которые люди Трампа выплатили порнозвезде Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), были его личными средствами, а не деньгами, выделенными на ведение кампании.

По словам Джулиани, у адвокатов Трампа были средства на разные расходы, из которых были взяты эти деньги. Речь идет о $130 тыс., которые порноактриса получила от Трампа за молчание об их связи в 2006 году.

Как выяснилось, Джулиани оказал Трампу «медвежью услугу». После его интервью тот признал выплаты порнозвезде, хотя до этого утверждал, что не имел о них понятия.