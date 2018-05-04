Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили от 50 до 100 граммами нервно-паралитического вещества. Об этом The New York Times сообщил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

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«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 г или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — заявил он.

Узюмджю подчеркнул, что для лабораторных исследований в целях защиты от отравляющих веществ необходимо лишь 5-10 грамм образца.

Он также рассказал, что «Новичок», которым были отравлены Скрипали в Солсбери, использовался в жидкой форме. По словам главы ОЗХО, эксперты собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где россияне потеряли сознание, а также «в нескольких других местах, где появлялись Юлия и Сергей».

Нервный агент, подчеркнул Узюмджю, очень устойчив — на него не могут повлиять погодные условия. «Это объясняет на самом деле то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты», — добавил он.

Глава ОЗХО предпринял действия, направленные на включение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь, в список химоружия, подлежащего мониторингу международной организацией. Он отметил, что теперь страны, принявшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство и хранение «Новичка».

Один из создателей отравляющего вещества Леонид Ринк с сомнением воспринял информацию ОЗХО о дозировке вещества, которым отравили Скрипалей. По его мнению, 50-100 граммов боевого средства А234 могли бы уничтожить все население Солсбери.

«Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. <…> Это боевые объемы. Этим количеством не знаю сколько людей можно убить», — отметил разработчик.

Ринк добавил, что это доказывает ошибочность версии британского правительства о том, что россиян отравили именно «Новичком».

«Это говорит о том, что никакого «Новичка» там и близко не было — там смертельная доза порядка нескольких микрограммов. Поэтому, скорее всего, это было вещество нелетального действия, скорее всего, тот же BZ, о чем говорил наш МИД. Из всего этого видно одно: страны Запада, в первую очередь Великобритания и США, не заинтересованы в объективном расследовании, а заинтересованы они только во вмешательстве в дела суверенных государств», — считает экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, его слова цитирует «Sputnik».

Напомним, что российско-британские отношения резко обострились после инцидента в Солсбери, где отравили бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Правительство Великобритании обвинило в происшествии Россию. Москва же категорически отрицает свою вину.

Впоследствии в Британии заявили, что Скрипаля отравили веществом, которое было разработано еще в СССР в рамках программы «Новичок». В МИД отмечали, что такого проекта не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

3 мая чешский лидер Милош Земан заявил, что в его стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешские спецслужбы определили как «Новичок». «Вывод заключается в том, что в нашей стране «Новичок» был произведен и испытан, пусть и в малых количествах, а затем уничтожен. Будет лицемерием притворяться, что такого не было», — сообщил президент центральноевропейской страны.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о трех фактах лжи британского правительства в деле Скрипалей. Во-первых, Лондон так и не установил страну изготовления яда. Во-вторых, у России не было мотива для отравления Скрипалей. И в-третьих, рассказала Захарова, аппарат Терезы Мэй солгал о том, что «Новичок» производился только на российской территории.

Она отметила, что «остальное вранье» британского правительства также вскоре вскроется. Захарова добавила, что в пятницу состоится брифинг на эту тему.