«Господин Пашинян не убедил парламент»

Парламент Армении не поддержал кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За основную фигуру нынешних протестов проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53 голосах парламентариев, передает ФАН. Напомним, о своих намерениях голосовать против Пашиняна ранее заявили депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА).

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«Господин Пашинян не убедил нас», — заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян на заседании парламента во вторник.

Глава фракции РПА добавил, что партия согласна с критикой, но, проанализировав все последствия, возможные в результате отклонения страны от текущего политического курса, депутаты приняли решение голосовать против, передает НСН.

«Мы принимаем и принимали демократический путь страны, согласны с критикой, но будет голосовать против», — заявил Багдасарян.

Согласно, действующему законодательству Армении, в случае, если депутаты по итогам голосования не смогли избрать премьер-министра, назначается новое голосование. Его должно провести в течение семи дней с даты предыдущего. Если и со второй попытки премьер так и не будет избран, парламент должен быть распущен. Днем ранее Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от парламентской фракции «Елк», передает RT.

«Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партией Армении», — сказал член фракции Арарат Мирзоян.

Между тем, сторонники Пашиняна уже заявили, что собираются митинговать вплоть до окончательной победы.

На площади Республики на данный момент, по оценкам очевидцев, находится около 80 тыс. человек. Сам Пашинян также попросил в фейсбуке своих поклонников ждать его на площади.

За несколько часов до голосования спикер парламента Ара Баблоян ушел из зала заседаний в знак протеста против слов лидера оппозиции Никола Пашиняна о правах детей. Отмечается, что Пашинян сказал, что дети – такие же граждане страны, и заявил об их праве на принятие решений.

«Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова», — сказал Баблоян.

Пашинян же заявил, что правящая Республиканская партия Армении предпринимает попытки по срыву выборов премьера страны.

«Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании», — сказал оппозиционер.

Между тем, днем ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл в телефонном разговоре с Пашиняном заявил о готовности сотрудничать с новым армянским правительством.

«Правительство США готово тесно взаимодействовать с новым правительством Армении с целью укрепления армяно-американских отношений, насчитывающих историю многих десятилетий», — сказал Митчелл.

Он также выразил надежду на то, что во время протестных акций удастся обойтись без насилия.

Напомним, что массовые протесты начались в Армении еще 13 апреля. Возглавляемые Пашиняном люди требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, занявшего этот пост после двух президентских сроков и конституционной реформы, по итогам которой Армения стала парламентской республикой, а полномочия президента стали символическими.

В результате многотысячных акций протеста в центре Еревана Серж Саргсян 23 апреля добровольно покинул пост премьер-министра, признав, что «был [в этой ситуации] неправ». Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении в период до выборов стал Карен Карапетян.

О том, что главой правительства должен быть назначен кандидат, которого поддерживает народ, заявили и в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». В свою очередь, врио премьера Карен Карапетян заявил, что «премьера назначают в парламенте, а не на улице», а провести внеочередные парламентские выборы можно в случае согласия ведущих политических партий.