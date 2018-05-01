День Пашиняна: Армения назначает премьера. LIVE

Стоит отметить, что лидер протестного движение «Мой шаг» и парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян является единственным кандидатом на этот пост. В его поддержку выступили блок «Царукян» и «Дашнакцутюн».

Однако это не значит, что премьерское кресло уже в кармане у Пашиняна — интрига сохраняется.