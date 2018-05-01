День Пашиняна: Армения назначает премьера. LIVE

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Пашинян также заявил, что его правительством будет продолжена борьба за признание и осуждение Геноцида армян и других преступлений против человечества. В целом, складывается такое впечатление, что внешнеполитическая повестка Пашиняна ничем не отличается от внешнеполитической повестки ушедшего в отставку Саргсяна. «Мирное решение Карабахского конфликта на основе международного права — крайняя необходимость. Здесь для нас стереотипы не обязательны. Важнее всего — международное признание права народа Карабаха самостоятельно распоряжаться своей судьбой, признание принципа равноправия и самоопределения народов. Признание Нагорного Карабаха — один из внешних вопросов, за которые мы будем бороться», — заявил Пашинян.
Тем временем, Пашинян отвечает на вопросы своих коллег парламентариев. Говоря об отношениях с Россией, Пашинян уверяет: Армения останется членом Евразийского союза и ОДКБ, поскольку такова воля армянского народа. «И мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — заявил Пашинян.
С обращением к нации выступил президент Армении Армен Саркисян. «Сегодня внимание армян Армении, Арцаха и диаспоры, а также всего мира сосредоточено на событиях в Ереване. В эту решающую минуту, призываю депутатов Национального Собрания, политические силы, всю государственную систему, представителей разных слоев общества, молодежь, к высокой гражданской ответственности», — говорит Саркисян. По его словам, идя на любой шаг и действие, необходимо оставаться в рамках закона и Конституции страны в угоду Армении и ее народу.
Пока в парламенте проходит заседание, жители Еревана массово стекаются на площадь Республики, откуда в режиме онлайн могут наблюдать за голосованием в Национальном собрании. С этой целью на площади установлены два больших экрана. По всему центру города разъезжают машины с флагами Армении и портретами Пашиняна, сигналя и призывая людей присоединиться к акции.
Председатель национального собрания Армени Ара Баблоян отмечает, что заседание проходит в необычной обстановке. «Парламентское большинство не выставило кандидата, мы обсуждаем кандидата от меньшинства. Но я уверен, что какое бы мнение ни было у каждого из нас, наша главная цель – стабильность и безопасность страны», — говорит Баблоян.
«Они пытались убедить общество, что если премьер-министр ушел, то требования протестного движения выполнены. Но мы боремся не против личностей. Боже упаси – мы этого не делали и делать не станем. Мы боремся против системы управления, которая душит страну. Этой системой и управляет РПА. И теперь партия до сих пор не сообщает, будет ли голосовать за кандидата от народа», — добавил Пашинян.
Стоит отметить, что речь Пашиняна в парламенте пока очень настроена против республиканцев. «Парламент избрал Саргсяна премьером, под сильной охраной полиции. Но это лишь обострило обстановку. Протестное движение вышло из под контроля, и Серж Саргсян принял решение подать в отставку. Но верхушка Республиканской партии Армении продолжала держаться за власть», — говорит он с трибуны.
Заседание началось в 12.00 по местному времени (11.00 по мск). По словам представителей РПА, они примут решение о поддержке Пашиняна после его программной речи.
Республиканцы все еще не определились, будут ли они поддерживать Пашиняна или нет.
Для того, чтобы Пашинян стал премьер-министром, за него должны проголосовать как минимум 53 депутата из 105. Голосов оппозиционных депутатов для этого недостаточно, поэтому Пашиняну нужны голоса хотя бы нескольких депутатов от правящей Республиканской партии Армения.
Стоит отметить, что лидер протестного движение «Мой шаг» и парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян является единственным кандидатом на этот пост. В его поддержку выступили блок «Царукян» и «Дашнакцутюн».
Однако это не значит, что премьерское кресло уже в кармане у Пашиняна — интрига сохраняется.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Армении проходит заседание Национального собрания, на котором будет решаться, кто станет премьер-министром и возглавит страну.
Мы будем внимательно следить за развитием событий в Армении.