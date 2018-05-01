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День Пашиняна: Армения назначает премьера. LIVE

В Армении проходит заседание парламента по назначению премьер-министра

Национальное собрание Армении начало специальное заседание, на котором будет назначен новый премьер-министр страны. Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула кандидатом Никола Пашиняна, возглавляющего массовые протесты, которые длятся уже больше двух недель. При этом Пашинян — единственный кандидат. Другие фракции, в частности, правящая Республиканская партия, не выдвинули претендентов на пост премьера.
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12:35

Пашинян также заявил, что его правительством будет продолжена борьба за признание и осуждение Геноцида армян и других преступлений против человечества. В целом, складывается такое впечатление, что внешнеполитическая повестка Пашиняна ничем не отличается от внешнеполитической повестки ушедшего в отставку Саргсяна. «Мирное решение Карабахского конфликта на основе международного права — крайняя необходимость. Здесь для нас стереотипы не обязательны. Важнее всего — международное признание права народа Карабаха самостоятельно распоряжаться своей судьбой, признание принципа равноправия и самоопределения народов. Признание Нагорного Карабаха — один из внешних вопросов, за которые мы будем бороться», — заявил Пашинян.

12:29

Тем временем, Пашинян отвечает на вопросы своих коллег парламентариев. Говоря об отношениях с Россией, Пашинян уверяет: Армения останется членом Евразийского союза и ОДКБ, поскольку такова воля армянского народа. «И мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — заявил Пашинян.

12:25

С обращением к нации выступил президент Армении Армен Саркисян. «Сегодня внимание армян Армении, Арцаха и диаспоры, а также всего мира сосредоточено на событиях в Ереване. В эту решающую минуту, призываю депутатов Национального Собрания, политические силы, всю государственную систему, представителей разных слоев общества, молодежь, к высокой гражданской ответственности», — говорит Саркисян. По его словам, идя на любой шаг и действие, необходимо оставаться в рамках закона и Конституции страны в угоду Армении и ее народу.

12:18

Пока в парламенте проходит заседание, жители Еревана массово стекаются на площадь Республики, откуда в режиме онлайн могут наблюдать за голосованием в Национальном собрании. С этой целью на площади установлены два больших экрана. По всему центру города разъезжают машины с флагами Армении и портретами Пашиняна, сигналя и призывая людей присоединиться к акции.

12:17

Председатель национального собрания Армени Ара Баблоян отмечает, что заседание проходит в необычной обстановке. «Парламентское большинство не выставило кандидата, мы обсуждаем кандидата от меньшинства. Но я уверен, что какое бы мнение ни было у каждого из нас, наша главная цель – стабильность и безопасность страны», — говорит Баблоян.

12:13

«Они пытались убедить общество, что если премьер-министр ушел, то требования протестного движения выполнены. Но мы боремся не против личностей. Боже упаси – мы этого не делали и делать не станем. Мы боремся против системы управления, которая душит страну. Этой системой и управляет РПА. И теперь партия до сих пор не сообщает, будет ли голосовать за кандидата от народа», — добавил Пашинян.

12:11

Стоит отметить, что речь Пашиняна в парламенте пока очень настроена против республиканцев. «Парламент избрал Саргсяна премьером, под сильной охраной полиции. Но это лишь обострило обстановку. Протестное движение вышло из под контроля, и Серж Саргсян принял решение подать в отставку. Но верхушка Республиканской партии Армении продолжала держаться за власть», — говорит он с трибуны.

12:07

Заседание началось в 12.00 по местному времени (11.00 по мск). По словам представителей РПА, они примут решение о поддержке Пашиняна после его программной речи.

12:02

Республиканцы все еще не определились, будут ли они поддерживать Пашиняна или нет.

12:00

Для того, чтобы Пашинян стал премьер-министром, за него должны проголосовать как минимум 53 депутата из 105. Голосов оппозиционных депутатов для этого недостаточно, поэтому Пашиняну нужны голоса хотя бы нескольких депутатов от правящей Республиканской партии Армения.

12:00

Стоит отметить, что лидер протестного движение «Мой шаг» и парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян является единственным кандидатом на этот пост. В его поддержку выступили блок «Царукян» и «Дашнакцутюн».

Однако это не значит, что премьерское кресло уже в кармане у Пашиняна — интрига сохраняется.

12:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Армении проходит заседание Национального собрания, на котором будет решаться, кто станет премьер-министром и возглавит страну.

Мы будем внимательно следить за развитием событий в Армении.