«Путин подтвердил позицию России по иранской сделке»

Президент России Владимир Путин в воскресенье 30 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Лидерами государств была обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного 30 апреля премьер-министром Израиля заявления на этот счет, передает RT.

«Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.

Продолжен обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии. Условлено о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

О беседе также сообщается в официальном аккаунте израильского премьера в твиттере, передает ФАН.

«Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов об иранской военно-ядерной программе», — указывается в посте.

Упоминаемое заявление Нетаньяху было сделано несколькими часами ранее: израильский премьер заявил о том, что Иран лгал миру о своей ядерной программе в течение многих лет — и даже после ядерной сделки 2015 года.

«Эта ядерная сделка основана на лжи. Иран не проявил чистоты в отношении своей ядерной программы», — сказал Нетаньяху.

Представляя 55 тысяч страниц документов и 183 компакт-диска, политик сказал, что Иран «скрыл архив» документов по своей ядерной программе.

«Это оригинальная иранская презентация из этих файлов. Здесь указывается, что миссия состоит в том, чтобы спроектировать, сделать и испытать пять ракет с боеголовками мощностью 10-килотонн в тротиловом эквиваленте», — пояснил израильский лидер.

Он добавил, что Иран разработал и продолжает развивать свою ядерную программу.

На пресс-конференции Нетаньяху также показал секретный иранский ядерный проект под кодовым названием «Амад», который был прекращен в 2003 году, хотя, по словам премьера Израиля, работа над ним продолжается.

«После подписания ядерного соглашения в 2015 году Иран активизировал свои усилия, чтобы скрыть эти секретные файлы. В 2017 году Иран перевез всю свою документацию, касающуюся ядерного оружия, в совершенно секретное место в Тегеране», — указал политик.

Он добавил, что теперь Израиль может доказать, что «Амад» — это комплексная программа по разработке, созданию и испытанию ядерного оружия, а возглавляет проект доктор Мохсен Фахриддех.

В этот же день французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал на своей странице в твиттере и разместил видеозапись.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал политик.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает НСН. В этой связи президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила, что российская сторона будет выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), пока остальные участники сделки придерживаются соглашения.

«Продолжим выполнять свои обязательства по СВПД до тех пор, пока это делают другие участники», — сказала дипломат.

Она добавила, что в случае интерпретации другими участниками отдельных положений документа Россия имеет право поступить также.

«Относительно совместного всеобъемлющего плана действий и того, что вокруг него творится. У нас все это вызывает серьезную обеспокоенность, речь конкретно идет о последних высказываниях президентов США и Франции относительно СВПД по иранской ядерной программе», — отметила Захарова.

По ее словам, российская сторона не видит возможности для некоего переголосования по документу, а также внесения в него изменений или дополнений.