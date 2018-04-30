Пашиняна выдвинули в премьеры

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян был официально выдвинут на пост премьер-министра Армении. Выдвижение Пашиняна в кандидаты происходит от парламентской фракции «Елк». Член партии Арарат Мирзоян заявил, что «Елк» 30 апреля проведет встречи с тремя другими партиями страны, представленными в парламенте, передает RT, в том числе с правящей Республиканской партией Армении (РПА).

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Как сообщает ФАН, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил в понедельник в ходе встречи с фракцией РПА, что хочет создать «правительство согласия», основанное на принципе солидарности.

«Состав правительства будет сформирован исходя из картины завтрашнего голосования [выборов премьера Армении] на основе политических консультаций. Наше стремление — сформировать правительство согласия»,

— подчеркнул Пашинян.

После того как все фракции армянского парламента отказались выдвигать кандидатов на пост премьер-министра республики, Пашинян стал единственным претендентом на эту должность. Выборы главы правительства Армении пройдут 1 мая.

В воскресенье, 29 апреля, Никол Пашинян встретился с делегацией членов Государственной Думы и Совета Федерации из России. В ходе двусторонней встречи Пашинян заверил россиян, что Ереван и в случае победы оппозиции будет «развивать и углублять» отношения с Москвой, сообщает НСН.

Кроме того, Никол Пашинян рассказал в своем фейсбуке о телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

«Мы обсудили вопросы, связанные с мирным и правовым урегулированием внутриполитической ситуации в Армении», — заявил кандидат на пост премьер-министра страны.

30 апреля Никол Пашинян призвал своих сторонников на время прекратить акции гражданского неповиновения.

«За последние 30 дней я 90 процентов дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях. Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах», — сказал Пашинян.

При этом буквально накануне Пашинян обратился к своим сторонникам, призвав их продолжить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Призыв политика опубликован на его странице в фейсбуке. Он призвал с полудня по местному времени (11 часов по Москве) всех своих сторонников начать блокировать дороги и перекрестки, чтобы парализовать движение автомобильного транспорта в Ереване.

Также Пашинян подчеркнул, что парламентский кризис в Армении подходит к своему финальному разрешению.

Сторонники оппозиции возвели баррикады в центре армянской столицы. Полицейские, присутствовавшие на улицах Еревана, наблюдали за их действиями, но не стали предпринимать меры по пресечению акции гражданского неповиновения.

Напомним, что массовые протесты начались в Армении еще 13 апреля. Возглавляемые Пашиняном люди требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, занявшего этот пост после двух президентских сроков и конституционной реформы, по итогам которой Армения стала парламентской республикой, а полномочия президента стали символическими.

В результате многотысячных акций протеста в центре Еревана Серж Саргсян 23 апреля добровольно покинул пост премьер-министра, признав, что «был [в этой ситуации] неправ».

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении в период до выборов стал Карен Карапетян.

О том, что главой правительства должен быть назначен кандидат, которого поддерживает народ, заявили и в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

В свою очередь, врио премьера Карен Карапетян заявил, что «премьера назначают в парламенте, а не с улицы», а провести внеочередные парламентские выборы можно в случае согласия ведущих политических партий.

За почти месяц массовых протестов к движению Николы Пашиняна присоединились несколько крупных политических тяжеловесов-единомышленников — например, оппозиционная партия «Процветающая Армения», возглавляемая Гагиком Цурюкяном. Протесты также поддержали представители партии «Дашнакцутюн», до сих пор входившей в коалицию с правящей Республиканской партией.

«Дашнакцутюн» обосновал свой выход из коалиции с РПА необходимостью достичь консенсуса вокруг единого кандидата в премьеры на фоне сложившейся в Армении ситуации.