«Жаль, что на Украине не востребовано высшее образование»

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем фейсбуке заявил, что войска дивизии СС «Галичина» были лучше подготовлены перед «мясорубкой» боев Второй мировой войны, чем войска Красной армии. Историк заявил, что годовщина создания войск СС для украинцев праздником не является — в нацистской и советской армиях к ним относились «одинаково — как к пушечному мясу».

Вся разница между Ваффен СС и РККА, по его мнению, заключалась в том, что «мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев РККА «часто бросали в мясорубку сразу».

Однако такая разница, заявил Вятрович, была вызвана «не любовью немцев к украинцам» — эсесовцы «лишь рационально использовали человеческие ресурсы», которых у них было «меньше, чем у россиян».

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Заявление Вятровича прокомментировал в разговоре с ФАН член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов. Он подчеркнул, что

применять гуманитарные стандарты, принятые в современном мире, «неприемлемо по отношению к нынешним украинским активистам».

Он сравнил украинских националистов с пациентами «Канатчиковой дачи» (сумасшедший дом, психиатрическая клиническая больница №1 им. Алексеева — Газета.Ru)» и добавил, что только при таком отношении к ним можно понять логику этих высказываний.

«Происходящее на Украине мне напоминает Советский союз конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда из всех щелей повылезали всевозможного рода шарлатаны с очень сомнительными теориями. Мне очень жаль, что на Украине, с ее очень серьезной академической школой, с Киевским национальным университетом и другими вузами, не востребовано высшее образование», — отметил Милонов.

Депутат также заявил, что украинские «специалисты и эксперты, купившие в подземном переходе липовые дипломы», позволяют себе «марать» историю Украины такими выступлениями.

Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и русских партизан. Кроме того, члены «Галичины» совершали военные преступления против мирного населения на оккупированных Третьим Рейхом и его сателлитами территориях.

В боях на Западной Украине в 1944 году дивизия СС «Галичина» была практически полностью истреблена наступавшими войсками Красной армии. После переформирования и участия в боях за австрийскую столицу Вену «галичане» сдались западным союзникам.

Заявления Вятровича были вызваны тем, что 28 апреля во Львове около тысячи украинских националистов провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году. В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами.

Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Ранее RT писала об участии украинских коллаборационистов в массовых убийствах мирного населения на территории Украины. Всего в годы Великой Отечественной войны на территории Украины нацистами были уничтожены более 1,5 млн евреев — четверть всех жертв холокоста в Европе. По мнению историков, трагедия достигла таких масштабов во многом благодаря участию в массовых убийствах местной полиции.

Конфликты вокруг исторической памяти о событиях Второй мировой войны происходят не только между россиянами и украинцами. Польша также крайне негативно относится к украинским националистам и коллаборационистам.

Львовский журналист и политолог Олег Ростовцев ранее отметил, что Польша никогда не согласится с прославлением Бандеры, передает НСН.

«Взаимной вражды, обид исторических очень много. Поляки уже больше года назад заявляли, хотя поддерживали нынешний режим, что с Бандерой Украина в Евросоюз не пойдет. Свежа память о 1943 годе (Волынской резне — «Газета.Ru»). Кое-то из украинских студентов пытался проводить в Польше акции в поддержку бандеровской идеологии, но это пресекалось даже на бытовом уровне», — подчеркнул политолог.

Также он добавил, что часть Украины раньше входила в состав Речи Посполитой, и имперские амбиции постоянно дают о себе знать в польской коллективной памяти.