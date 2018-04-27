Госдеп недоволен ООН: США платят, а страны голосуют против

Госдепартамент составил список стран, которые согласны с позицией США в Генассамблее (ГА) ООН, а также тех, кто оппонирует взглядам Вашингтона. Об этом стало известно из ежегодного доклада ведомства, который анализирует результаты голосования в Генассамблее за 2017 год.

По данным Госдепа, в 2017 году в ООН рассматривались 93 проекта резолюции. При этом лишь в 31% случаев страны-участники ГА голосовали так же, как Штаты. Это на 10% ниже показателя за 2016 год.

Чаще всего с решениями США были согласны Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. Главные оппоненты американской стороны — Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли возмутилась этими слабыми показателями. Такой отклик она назвала «неприемлемым». Дипломат напомнила, что американцы оплачивают 22% бюджета ООН: «больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые».

«Несмотря на эту щедрость, остальные в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года.

Это потому, что нас больше волнует наша правота, нежели популярность, и мы отстаиваем наши интересы и ценности.

Она напомнила о своем обещании при вступлении в должность постпреда в 2017 году запоминать тех, кто не разделяет позиции США в ООН.

«Список результатов голосования говорит сам за себя. Президент Трамп хочет, чтобы доллары, которые мы выделяем на иностранную помощь, больше, чем кто-либо другой в мире, всегда служили американским интересам», — констатировала постпред.

По словам Хэйли, она хочет продемонстрировать Дональду Трампу, что взносы американцев «больше не воспринимаются как само собой разумеющееся».

Показатели у американцев падают неслучайно, считает политолог Леонид Крутаков. Он уверен, что это связано с тем, что Америка сегодня является «главной угрозой мировому порядку».

«Все конфликты, которые существуют, провоцируются, бередятся, наращиваются именно Америкой. Все последние региональные войны начинались при непосредственном участии США. С момента атаки на Всемирный торговый центр и появления феномена под названием «глобальный терроризм» статус сверхдержавы получил некое основание для существования – если есть сверхдержава, то должен быть и сверхвраг. <…>

И в мире происходит понимание того, что США не просто не умеют, но и не желают договариваться для решения возникающих политических проблем, а все предпочитают решать с помощью силы», — заявил Крутаков в эфире радио Sputnik.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал низкую поддержку проявлением той идеологии, которую американцы настойчиво отстаивают на мировой арене. «Они лидеры и их мнение не подвергается сомнению. А те, кто выступает против него, идут против «правого дела», — пояснил политолог RT.

По мнению Шатрова, подобные заявление Штатов противоречат демократическим принципам, которые они провозглашают.

«Такое отношение возмущает и удивляет, поскольку демократия — та политика, которую США якобы проводят в мире и насаждают всем, — подразумевает учет мнений разных сторон. И диктат, который американцы пытаются проявлять в ООН, удается сдерживать только странам — постоянным членам Совбеза, в частности России и Китаю, способным охладить их пыл», — заключил он.

Отметим, что 26 апреля замглавы МИД России Александр Панкин обсудил с высокопоставленными представителями ООН реформирование системы развития всемирной организации.

«На полях форума Панкин провел отдельные встречи с заместителем генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмином и администратором программы развития ООН А. Штайнером», — сообщили в МИД.

В ходе встречи дипломаты также обсудили укрепление роли департамента по экономическим и социальным вопросам. По их мнению, он должен стать основным подразделением в структуре ООН, координирующим выполнение решений важнейших международных конференций.

Двумя днями ранее, 24 апреля, Александр Панкин заявил, что в 2017 году в качестве помощи развивающимся странам Россия выделила более $1,2 млрд. «Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе в ООН», — пояснил замглава МИД.

Панкин сообщил, что деньги получили страны постсоветского пространства и стратегические партнеры России в Латинской Америке и Азии. Речь идет о государственной помощи и программах российских компаний, отметил он.