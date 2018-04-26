Меркель и Трамп: пошлины вместо «химии»

Визит 27 апреля — уже вторая встреча Меркель и Трампа. Год назад, когда прошли первые переговоры канцлера с новым американским президентом, западные СМИ называли лидера ФРГ «моральной инстанцией», «защитницей Западного мира, его предводителем и последней надеждой». И именно Меркель как своеобразному «дуайену», то есть старейшине, Европейского союза выпала задача напомнить Трампу об общих ценностях.

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Сегодня от моральных ценностей Германия перешла к более практическим отношениям. Меркель собирается обсудить с Трампом как политические, так и ключевые экономические вопросы, касающиеся связей Германии и США.

Германия — чемпион по экспорту. Только за прошлый год из Германии в США было поставлено товаров на 111 млрд евро, в то время как объем поставок из США в Германию составил только €61 млрд. Германия поставляет в США автомобили, машины, продукты химической промышленности и другие товары.

Известно, что одним из главных является вопрос возможной отмены специальных условий для европейских стран на сталь и алюминий. В немецких правительственных кругах полагают, что пошлины на сталь и алюминий начнут действовать 1 мая.

Представители немецкого бизнеса и сталелитейных кругов призывают канцлера Германии решительно убедить Трампа не вводить пошлины, однако это задача не из легких. Президент США — экономический националист, и мало озабочен интересами европейского бизнеса.

Американский лидер в целях защиты собственных производителей неоднократно грозил крупнейшим немецким автомобильным и другим концернам возможностью введения дополнительных пошлин на импорт в США.

В этих условиях, как отмечают немецкие СМИ накануне визита, канцлер попытается провести двойную стратегию на переговорах, чтобы не отдать все козыри в этой торговой войне Трампу.

Во-первых, Меркель поведет речь о дальнейших возможных взаимных уступках в рамках трансатлантического торгового сотрудничества и об усилении давления в этом вопросе на Китай. Дело в том, что объемы экспорта Китая в США еще выше немецкого. Кроме того, канцлер ФРГ напомнит о тысячах рабочих мест в США, которые возможны благодаря немецким инвестициям.

Еще труднее для Меркель будет убедить Трампа сохранить действие «ядерной сделки» с Ираном, судьба которой может быть окончательно решена в середине мая.

Здесь германский канцлер проявляет полную солидарность с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также высказывается за сохранение сделки.

Это желание продиктовано, прежде всего, экономическими интересами обеих стран, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Именно немецкие и французские компании — первые инвесторы в Иране сегодня».

Предполагается, что стороны обсудят также вопрос увеличения военных расходов Германии. Они должны вырасти с 0,122% до 2% от расходов бюджета в 2024 году. Сама Меркель и министр обороны Германии неоднократно давали понять в ходе натовских встреч, что нацелены именно на эти показатели. При этом в новом Коалиционном договоре записано, что темпы роста военных расходов не должны превышать темпы роста расходов на политику развития и цели внешней немецкой культурной политики.

Хотя Германия, в отличие от Франции и Великобритании, не участвовала в ударах по Сирии, Меркель и глава Бундесвера Урсула Фон дер Ляйен на словах поддержали эту военную кампанию. За это, разумеется, немецкая сторона набрала призовых очков у США и ее лидера Дональда Трампа. Стоит отметить, что Фон дер Ляйен уже несколько раз высказалась о том, что и «Бундесвер (немецкие вооруженные силы) могли бы тоже принять участие в этой военной акции, если бы нас об этом попросили».

Визит Меркель в США происходит практически сразу после визита другого европейского лидера, президента Франции Эммануэля Макрона, что сразу дало прессе повод для сравнения.

Правда, если визит Макрона в США был государственным, то визит Меркель — рабочий. Ее отношения с президентом США можно также назвать рабочими: в отличие от «европейского» Барака Обамы, с Трампом особой «химии» у Меркель нет.

«Как большинство европейцев, германский канцлер борется с тем, чтобы скрыть свое презрение к национализму в стиле «Америка превыше всего», который исходит от американского президента», — отмечает обозреватель издания Financial Times Филипп Стивенс.

Американское издание Politico напоминает о неловком моменте во время прошлогоднего визита Меркель в США: когда канцлер, как это подобает даме, протянула руку для рукопожатия, то американский президент сделал вид, что не заметил жеста. Правда, после встречи Трамп написал в своем твиттере, что встреча прошла «прекрасно».

Меркель вряд ли ждет столь же радушный прием, как Макрона, более того, она уступила французскому президенту «лидирующую роль» в отношениях с США. Однако именно германский канцлер остается «серым кардиналом», а на встрече будет представлять весь Европейский союз, считает Белов из Центра германских исследований.

Не исключает эксперт и того, что роли между лидерами Франции и Германии заранее распределены. Если Макрон играет роль «хорошего переговорщика», то Меркель будет выступать в качестве «переговорщика жесткого».

По всей видимости, во время встречи Меркель и Трамп обсудят и вопрос экономических санкций против России.

По сведениям Wall Street Journal, Меркель хочет добиться от президента США, чтобы немецкие компании были бы освобождены от необходимости поддерживать санкционный режим США против РФ.

Как крупнейший в недавнем прошлом торговый партнер Москвы Германия активно заинтересована если не в снятии, то хотя бы в ослаблении режима антироссийских санкций.

Белов уверен, что разговор об этом пойдет, но результатов ожидать не стоит: «Трамп оставит эту тему как козырную карту для переговоров с Владимиром Путиным».

При этом разговор с Меркель о России может быть весьма полезен Трампу перед возможной встречей с российским лидером — кто как не она является главным знатоком Путина в Европе.