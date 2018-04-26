«В России — я как дома»: во что верит генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга перед встречей глав МИД стран-членов альянса, которая состоится 27 апреля, заявил о важности поддержания диалога с Россией, несмотря на ее «опасное поведение».

«Мы начнем встречу с обсуждения России. В течение последних нескольких лет Москва демонстрировала опасное поведение», — сразу заявил генеральный секретарь.

В качестве примера Столтенберг привел «аннексию Крыма, дестабилизацию ситуации на востоке Украины, вмешательство в демократические процессы Европы, кибератаки и дезинформацию».

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Позже глава альянса провел отдельную встречу с журналистами из РФ. К слову, Столтенберг, вопреки обыкновению, пришел даже чуть раньше представителей российских СМИ, и к моменту начала встречи уже дожидался их в зале.

В ходе своего выступления он заявил, что инцидент в Солсбери, а также складывающаяся в Сирии ситуация являются частью «шаблона поведения России», который сложился на протяжении последних лет.

Присутствовавший на встрече корреспондент «Газеты.Ru» спросил у генсека, считает ли он, что в случаях с Солсбери и ударами по Сирии члены НАТО используют в отношении России и ее союзников принцип презумпции вины.

«Россия действительно использовала военные силы против своих соседей. Мы видели это не только на Украине — Россия также вводила войска в Грузию и Молдавию без разрешения со стороны правительства этих стран, — сказал в ответ Столтенберг. --

Мы видели кибератаки со стороны России, попытки российского правительства вмешаться в демократические выборы различных союзников НАТО. И наконец, Россия поддерживает режим [президента Сирии Башара] Асада, который ответственен за использование химоружия. Такие случаи были зафиксированы несколько раз и были подтверждены Совместным механизмом ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Россия заблокировала работу этого механизма и он больше не имеет возможности работать».

Стоит отметить, что Россия предлагала альтернативную резолюцию о работе нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, который также не был утвержден Советом безопасности ООН. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, действовавший до этого совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия стал предметом политических манипуляций.

«Исключительно по этой причине у союзников по НАТО не было альтернативы по ответу на последнюю химатаку, кроме того, который был использован [14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по территории Сирии — «Газета.Ru»], — продолжил генсек. — Мы уверены, что это очень важно — не допустить того, чтобы использование химического оружия стало нормой».

В ходе дальнейшей беседы с российскими журналистами Столтенберг сообщил, что альянс занимается подготовкой заседания Совета «Россия — НАТО», однако точной даты его проведения не называл.

«Мы пока не согласовали дату, однако мы надеемся, что сможем провести встречу в скором будущем», — отметил он.

«Я верю, что очень важно говорить с Россией, особенно в такое сложное время, как сейчас. Я по собственному опыту знаю, что диалог с Россией возможен», — добавил генсек. В качестве примера он привел отношения НАТО и СССР в годы «холодной войны» — тогда обе стороны поддерживали регулярный диалог.

При этом, Йенс Столтенберг утверждает, что сегодняшнюю ситуацию на международной арене нельзя назвать «новой холодной войной».

«Мы не находимся в состоянии «холодной войны» с Россией, впрочем, также мы не находимся в режиме стратегического партнерства, которое складывалось после нее. Мы в ситуации, которой раньше не было вовсе. Я думаю, что для НАТО эта ситуация означает необходимость отвечать на вызовы со стороны России», — добавил он.

По словам генсека, в НАТО стараются принимать разумные меры в отношении России, поскольку альянс «не хочет новой холодной войны или гонки вооружений». «Мы продолжим диалог с Москвой. Ведь Россия — наш сосед. И мы уверены, что хорошие отношения с Россией будут выгодны для обеих сторон», — заверил глава альянса.

Он заметил, что ключевая причина, по которой между Россией и НАТО складываются неблагоприятные отношения — «неуважение Москвы к суверенитету и территориальной целостности своих соседей».

«Никто не говорил о том, чтобы проводить военные учения НАТО в Прибалтике, пока Крым не был аннексирован. Этого вопроса вообще не было в повестке», — говорит Столтенберг.

Как известно, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Я знаю, что диалог с Россией возможен. Я посещал Россию очень много раз. Я чувствую себя в России как дома», — последнюю фразу Столтенберг произнес, немного заикаясь, отметил корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия может быть в хороших отношениях с союзниками НАТО. Но для того, чтобы это произошло, Россия должна уважать международное право и границы своих соседей», — заключил он.