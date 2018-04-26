Российские суда не пустят в украинские воды

Правительство Украины поддержал предложенный министерством инфраструктуры страны законопроект о закрытии территориальных вод Украины для российских судов и кораблей. Министр инфраструктуры Владимир Омелян охарактеризовал суда под флагом России как «террористическую угрозу для стратегических объектов» на территории Украины.

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Теперь документ должны рассмотреть члены совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Если инициатива будет одобрена, то российские суда не смогут осуществлять транзит и перевозки в украинских водах.

Законопроект также предусматривает запрет на вхождение во внутренние воды Украины всех судов, посещавших «закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя». Напомним, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России по итогам общенародного референдума в 2014 году.

Если СНБО одобрит запрет, украинский МИД сообщит об этом «компетентным органам Евросоюза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций».

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщало, что в марте 2018 года в крымские порты почти 60 раз заходили российские суда. Всего украинское ведомство насчитало 19 судов, которые «нарушили запрет» на посещение Крыма.

Данные за февраль были примерно такие же — в крымские порты заходили 20 российских судов, всего украинским министерством было зафиксировано 60 заходов. Кроме того, в марте в акваториях портов Ялты, Феодосии, Севастополя и Керчи, используемых для стоянки кораблей, было задержано 26 иностранных судов, 19 из них были под флагом России.

Среди задержанных судов оказался и российский рыболовецкий сейнер «Норд», арестованный 25 марта, передает НСН. Капитан «Норда» Владимир Горбенко рассказал подробности данного инцидента.

«Когда в день задержания вельбот с пограничниками к нам подплыл, я заметил, что оба пулемета на борту были направлены на нас. К нам сошли пятеро с автоматами, попросили документы. Сказали, что паспорта недействительны. То же самое сказали и про документы на судно. Только в Бердянске мне разрешили оповестить судовладельца о случившемся, а не немедленно, как это полагается. Уведомление об аресте мне вручали уже в машине, когда увезли меня с «Норда» в Херсон», — заявил Горбенко.

5 апреля директор Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что оперативная группа пограничников для предотвращения пиратских действий со стороны Украины уже начала действовать в акватории Азовского моря.

По словам Рулева, новая структура будет обеспечивать сотрудничество между пограничными службами и Росрыболовством, а также предоставлять сведения о местонахождении судов. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, безопасность российских рыбаков будут обеспечивать Пограничные управления ФСБ России по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым.

Командование Черноморского флота ВМФ России, в свою очередь, заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря (в районах Керченского пролива и Тамани), а также в акватории Азовского моря. Об этих планах сообщил источник в силовых структурах республики Крым, передает ФАН.

По его словам, агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах опасны не только возможным захватом российских судов, но и возникновением «настоящего государственного пиратства» со стороны Украины.

Новая структура создана для «минимизации рисков на промысле», а также для предотвращения инцидентов с российскими судами и украинскими пограничниками.