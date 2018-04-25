Сан-Франциско 2.0: США ворвались в генконсульство РФ

История с Сан-Франциско повторяется: американские власти проникли на территорию закрытого консульства РФ в Сиэтле, которое накануне в соответствии с требованием Вашингтона покинули российские дипломаты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американской стороны «государственным рейдерским захватом».

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«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала она в фейсбуке.

Вторжение полицейских на территорию консульства РФ прокомментировал и заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов, назвав действия американских властей недружественным шагом.

В дипмиссии подчеркнули, что решение об ответе на захват консульского здания со стороны США будет принято позднее.

Ранее российская сторона уведомила Госдепартамент о закрытии офиса генконсульства в Сиэтле. Об этом сообщил консул-советник консульства РФ Халит Айсин. По его словам, сейчас отечественные дипломаты наблюдают за действиями представителей властей США.

«Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена», — сказал Айсин.

После того как дипломаты покинули здание консульства, полиция США взяла его под охрану, однако над элегантным кирпичным особняком-резиденцией консула по-прежнему реял государственный флаг России, писали американские издания.

Решение оставить флаг на флагштоке было принято российскими дипломатами, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что это «принципиальное решение».

«Мы оставляем этот вопрос [сохранности флага] на порядочность американских коллег», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости».

Российское консульство в Сиэтле: история

Российское консульство в Сиэтле располагалось в арендованном у американских властей двухэтажном здание в стиле неоклассицизма, которое было приобретено у местной супружеской пары за $1,1 млн еще в 1994 году. Сейчас здание является собственностью правительства США. Оно было построено в 1890 году и имеет историческую ценность.

Когда-то здание по адресу 600 University Street принадлежало местному алкогольному магнату Самуэлю Хайду. Он жил в этом доме и занимался виноторговлей до введения сухого закона.

Здание упоминается в путеводителях по Сиэтлу как образец архитектуры фирмы Olmsted Brothers. По оценкам риэлторов, его стоимость составляет $4 млн. Местность, где расположен особняк, довольно престижная, не так далеко от него находился дом, где в свое время жил солист группы «Нирвана» Курт Кобейн.

Кроме резиденции консула, российские дипломаты занимали и часть офисного здания на 25 этаже One Union Square, где, как пишет издание The Times, «постоянно был слышен звук упаковочной ленты».

Консульство Российской Федерации в Сиэтле было открыто в 1992 году. Однако первое российское консульство в этом городе было создано еще во времена царской России в 1914 году.

Первым российским консулом в Сиэтле стал известный дипломат-востоковед Николай Богоявленский.

Сын священника, он много работал в Китае и Японии, а также служил чиновником в администрации Приамурского генерал-губернатора.

Богоявленский активно помогал русским купцам, которые хотели вести дела с Америкой, и помогал переправлять их обращения в Торговую палату Сиэтла. Консульство осаждали и американские купцы, которых интересовала возможность закупки русских мехов в Сибири. «Сиэтл был промежуточным городом и для русских, приезжавших из Канады, и для жителей бывших поселений Русско-Американской компании», — пишет исследователь Дальнего Востока Амир Хисамутдинов в книге «По странам рассеяния», посвященной русской эмиграции.

В 1914 году Богоявленский писал, что в Сиэтле живет от 5 до 7 тысяч русских подданных. «Но сколько в штате Вашингтон и, в частности, в Сиэтле проживало вообще русских подданных, а не только рожденных в Америке, официальных данных получить я не мог», — признавался дипломат.

Потери в дипломатической войне

В конце августа прошлого года Госдеп США принял решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско в ответ на сокращение американской дипмиссии в РФ. Теперь у России осталось только три консульских учреждения: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Закрытие консульства в Сиэтле серьезно затруднит процесс получения консульских услуг для проживающих в США россиян.

Вашингтон решил закрыть консульство в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией в «деле Скрипаля».

США также выслали 60 российских дипломатов. Россия дала Вашингтону зеркальный ответ, выслав американских дипломатов и закрыв консульство США в Санкт-Петербурге. Генконсул России в Сиэтле Валерий Тимашов отмечал, что решение о закрытии дипучреждения в Сиэтле затронет интересы более 30 тыс. россиян.

Помимо штата Вашингтон, консульство также обслуживало штаты Айова, Аляска, Вайоминг, Висконсин, Миннесота, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота. При этом штат учреждения был небольшим — там работало всего семь дипломатов.

Закрывая российское консульство, американские власти заявили, что оно использовалось для «ведения шпионской деятельности» в отношении расположенной в штате Вашингтон корпорации «Боинг» и базы американских подводных лодок.

Стоит отметить, что в здании консульства в Сиэтле располагался и избирательный участок, на котором в 2012 году кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров получил в два раза больше голосов, чем действующий глава государства Владимир Путин.