Запретные воды: Украина не пропустит российские суда

Киев планирует запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. Соответствующее обращение будет направлено в Совет национальной безопасности и обороны по инициативе Министерства инфраструктуры Украины, сообщается на сайте ведомства.

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В министерстве отметили, что подобные мер необходимы из-за «агрессии» со стороны России. «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», — заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Помимо этого, украинское ведомство планирует усилить меры контроля в отношении «несанкционированных» входов судов в закрытые порты Крыма, который по итогам референдума 2014 года вошел в состав России. Украина же считает Крым «временно оккупированной территорией».

По данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, за прошлый месяц российские суда 57 раз заходили в порты Крыма. Всего было зафиксировано 19 «судов-нарушителей» под российским флагом.

Примерно такую же статистику ведомство собрало и за февраль: 20 судов под флагом РФ, которые сделали 60 заходов в крымские порты.

Кроме того, в марте в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, были зафиксированы 26 иностранных судов, 19 из них были российскими.

Одним из таких задержанных судов стало российское рыболовецкое судно «Норд». 25 марта украинские пограничники задержали его в акватории Азовского моря, а пять дней cпустя судно было арестовано. Капитану предъявили обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». На судне находились 10 крымчан, всем им грозило до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь, управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело против украинских пограничников, задержавших «Норд». Позднее двум морякам удалось вернуться на территорию Крыма — об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. Остальные члены экипажа остались на территории Украины.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями», — написал Аксенов в фейсбуке 19 апреля.

Задержание российских рыбаков с судна «Норд» в Крыму сопровождалось резкой реакцией со стороны Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает акцию Киева как «попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав РФ, сделанный в марте 2014 года». Российская сторона требовала отпустить экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» и вернуть его владельцу.

«Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям», — заявили в МИД РФ, комментируя удержание на Украине членов экипажа задержанного судна.

В марте стало известно, что Украина будет использовать спутниковую систему для отслеживании подобных «несанкционнированных» заходов иностранных судов в морские порты Крыма. Спутник поможет собирать данные о перемещении гражданских кораблей, их габаритах и курсе. Данная информация будет появляться в открытом доступе на специальных веб-ресурсах.