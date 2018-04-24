«От скуки делал селфи в кабинете Порошенко»

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners», — заявил Порошенко в своем твиттере в конце прошлой недели.

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«Эксперты международного рейтинга отметили скачок увеличения ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал президент Украины.

Не успел написать это в своем микроблоге, как сразу ему в ответ посыпались скептические ответы рядовых граждан.

«Поднимайте уровень жизни, а не рейтинг паспорта», — написал @VitaliiA5.

«А до вымирания населения Украины никому никакого дела», — возмутился @toralex46.

«Я не понимаю, какая заслуга Порошенко в введении безвиза?— написал @volduma. — Он делал все, чтобы извратить реформы. Людей, которые действительно что-то делали, выгоняли из Украины. Если бы не Порошенко, то ВВП Украины ежегодно рос на десять процентов минимум».

«Петр, вот ведь парадокс ценность вроде выросла, а желание его получать убавилась», — иронизирует @igormas.

«Наверное, именно поэтому Ваши министры организовывают роды своих детей в США. Чтобы те не получили этот ценнейший паспорт», — съязвил @slovanastini.

В последней реплике речь идет о министре инфраструктуры Украины Владимире Омеляне, который был вынужден отвечать на обвинения в предательстве национальных интересов после рождения его дочери в США.

По словам украинского чиновника, это вышло случайно, поскольку на протяжении всей беременности его супруга состояла на учете в киевском роддоме. Жена Омеляна, по его словам, выехала в США на Нью-Йоркскую неделю моды. Однако во время пребывания там женщина заболела, и врач запретил ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.

«Я понимаю, что последние несколько лет много людей прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти «мои офшоры», сокровища, схемы. Потому что они именно так бы работали на моей должности, и именно поэтому страна полна нищих, ведь «золотая тысяча» на руководящих постах или около них не могла перестать воровать. К огромному сожалению этих людей, моего персонального обогащения от моего пребывания на этой должности не будет. Это моя принципиальная позиция», — цитирует Омеляна РИА «Новости».

Министр заявил также, что все расходы оплачиваются им лично из своего кармана, а за роды платить не пришлось, так как супруга оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк.

Роды жены одного из самых патриотичных украинских министров вызвали неоднозначную реакцию общественности. Пользователи Сети ни без злорадства вспомнили о призывах политика «верить в украинское». По их мнению, слова Омеляна расходятся с его делами, ведь рождение ребенка в Соединенных Штатах наверняка связано с желанием получить гражданство именного этого государства, а не Украины.

«А мой ребенок родился в Украине. И его искалечили наши эскулапы. Потому что — ну вот так бывает. И я не могу его лечить, потому что — ну вот так бывает. И он умрет, для того чтоб жены министров рожали за границей за счет простых украинцев. Вот она справедливость и равенство», — написала Оксана Плотникова.

Заявление Порошенко про ценность украинского паспорта также прозвучало насмешкой на фоне сообщений в прессе о том, что жителям Закарпатья уже выдано около 100 тыс. венгерских паспортов.

Второе заявление Порошенко, вызвавшее насмешки, связано с состоянием украинской армии.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе, — заявил президент Украины. — Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты».

Опрос жителей Киева на эту тему, сделанный телеканалом NewsOne, продемонстрировал, что у украинцев на этот счет другое мнение.

«В целом оптимистично. Это больше похоже на издевательство над народом», — отметила одна из участниц опроса.

«Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию», - заявила другая жительница Киева.

«Ну это юмор, конечно, юмор. А что же еще? На континенте Антарктида - самая мощная, да», - отметил киевлянин.

«Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает», - заявила прохожая на улице.

Ряд наблюдателей связывают повышенную публичную активность главы государства с попыткой сменить повестку дня, в которой в последнее время все чаще доминируют коррупционные обвинения в адрес Порошенко. Так, например, площадку для новых разоблачений президента Украины теперь предоставляет не только телеканал Игоря Коломойского, но и вполне респектабельные европейские издания, как например, немецкая газета Die Welt.

Именно в ней в воскресенье появилось пространное интервью бывшего партнера Порошенко Александра Онищенко, который повторил свой тезис о том, что режим Порошенко еще более коррупционный, чем власть Януковича.

«Порошенко хочет не одну только половину, он хочет получить все. У меня была с ним договоренность: оставь в покое меня и мой бизнес, позволь зарабатывать деньги, тогда я открыто и легально буду поддерживать твою политику», — пояснил Онищенко.

«Я инвестировал практически все свои деньги, выполняя его задания. Как только я собрал все газовые компании под одной крышей, Порошенко решил от меня избавиться и изгнать из страны. Это была новая бизнес-модель Порошенко. Он уже не хотел покупать предприятия, а хотел получать мзду за крышевание», — отметил беглый партнер президента Украины.

По словам Онищенко, для Порошенко он скупил три газовые компании. «Деньги за них, примерно $30 млн, я заплатил их сбежавшим владельцам через сеть офшорных счетов за границей», — рассказал он.

В понедельник Онищенко даже опубликовал в соцсетях селфи из кабинета Порошенко.

Соответствующий снимок он выложил на своей странице в фейсбуке. » «Нашел в телефоне фото из кабинета президента. Кабинет для переговоров. По два-три часа его ждал. И от скуки селфи делал. Согласен, галстук не в тему», - отметил Онищенко в комментарии к фотографии.

Разоблачения экс-партнера Порошенко, который помимо прочего грозит публикации многих часов записей бесед с президентом, похоже, уже, дают эффект.

Так, в минувшее воскресенье собравшиеся на Европейской площади Киева активисты устроили автопробег к дому Порошенко в Козине.

«Приглашаю вас принять участие в автопробеге. Присоединяйтесь. Можем после выражения возмущения поступить у забора президента «пикник на обочине», — заявили в соцсетях организаторы акции. — Берите с собой одеяла, на которые можно сесть, легкую пищу, воду, или кофе. С вас: автомобиль, украинский флаг, интересный рассказ о коррупции президента и его окружения. У кого нет колес, имейте самих себя. Место в автомобилях найдется».

Несомненно раздражают откровения экс-депутата Рады и самого президента.

Во всяком случае, по сообщению украинских СМИ, экспертам, которые участвовали в прямом эфире с Порошенко на телеканале ICTV в понедельник, было предписано не задавать президенту вопросов про Онищенко.