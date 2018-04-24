По стопам Саакашвили: Вальс покоряет чужбину

Экс-премьер и бывший министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на выборах мэра Барселоны в следующем году. Своими планами он поделился во время интервью испанскому телеканалу TVE. Известно, что Вальс является критиком независимости Каталонии и неоднократно высказывался на этот счет.

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Возможность участвовать в выборах мэра второго по значению города Испании французскому экс-премьеру дают его корни. Отец Вальса — швейцарец, а вот мать — уроженка Каталонии, сам же бывший французский государственный деятель родился в Барселоне.

В интервью TVE Вальс отметил, что, хотя властям удалось справиться с местным сепаратизмом, Каталония остается «расколотой»: «Сепаратистские проекты будут существовать и, возможно, достаточно долго, так как общество расколото».

Осенью прошлого года Каталонию потрясли массовые митинги в поддержку ее независимости от Мадрида, в результате конфликт между каталонцами и испанскими властями обострился.

Aвтономный регион по собственной инициативе организовал референдум о независимости, по итогам которого подавляющее большинство голосовавших высказались за выход из состава Испании. В Мадриде, в свою очередь, заявили, что референдум не имеет юридической силы и подрывает конституционные основы государства. В день голосования испанская полиция и нацгвардия проявили себя не с лучшей стороны, применив против тысяч безоружных активистов (в том числе людей преклонного возраста) дубинки и слезоточивый газ. На тот момент глава Каталонии Карлес Пучдемон после некоторых колебаний все-таки выступил с заявлением, что не будет проводить досрочные выборы.

Официальный Мадрид отреагировал на действия Барселоны довольно жестко. Несколько лидеров Каталонии были арестованы, а президент Пучдемон скрылся от преследования испанских властей за границей. По мнению экспертов, есть шанс, что октябрьские события повторятся, поскольку в Каталонии по-прежнему немало сторонников независимости. Так, в прошлом году за выход из состава Испании проголосовало более 90% участников референдума. Правда, при этом в плебисците не приняли участие почти три миллиона человек, обладающих правом голоса.

Who is мистер Вальс?

Мануэлю Вальсу 55 лет. Он был премьер-министром Франции с 2014 по 2016 год и пытался стать кандидатом в президенты от Соцпартии, но безуспешно. Политик известен довольно жестким нравом — будучи главой МВД Франции, в 2013 году он предлагал высылать из страны иностранных цыган, так как, по его мнению, они не хотели интегрироваться в общество. Это вызвало конфликт Франции с Брюсселем, который грозил стране жесткими мерами за нарушение прав европейцев.

Глава каталонской партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что Вальс сможет стать одним из тех, кого партия привлечет к борьбе за кресло мэра Барселоны. Он охарактеризовал француза как «убежденного демократа» и друга Испании в «разгар борьбы с сепаратизмом». Выборы мэра Барселоны должны состоятся в 2019 году.

Пока неясно, каковы шансы Вальса стать мэром Барселоны, однако вряд ли ему может вернуться в политическую жизнь Франции, поскольку Соцпартия, к которой он принадлежит, находится в состоянии упадка.

«Он ни на что во Франции не рассчитывает, так как левоцентристы там окончательно прекратили свое существование. Левоцентристом 2.0 стал Макрон», — говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом эксперт обратил внимание, что, будучи левым политиком, Вальс хочет баллотироваться в мэры от правой партии. «Левый политик становится правым и хочет продолжить политику правых. Это означает, что он использует любую возможность вернуться во власть», — рассуждает эксперт, сравнивая Вальса с «парашютистом», не имеющим никакого отношения к Испании. Брутер также отметил, что Вальс делает свои заявления, когда ведущие каталонские политики сидят в тюрьме, и это не делает ему чести.

Президент не своей страны

Вальс не первый человек, который, став политиком в одной стране, пытался занять важный политический пост в другой. Наиболее яркий пример — история экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после ухода с поста главы государства стал губернатором Одесской области. Это стало возможным благодаря тому, что президент Украины даровал Саакашвили украинское гражданство, которого, правда, Саакашвили в итоге лишили.

Предшественник Саакашвили на посту президента Грузии Эдуард Шеварднадзе несколько лет был главой МИД СССР и являлся одним из самых влиятельных советских политиков эпохи Михаила Горбачева.

Истории иностранных политиков, которые, занимая высокие посты у себя на родине, делали затем успешную карьеру в другой стране, известны и во времена более раннего СССР. Один из таких персонажей — финский политик-коммунист Отто Куусинен, который возглавил марионеточное просоветское правительство Финляндской демократической республики в 1939 году. Позднее в СССР Куусинен стал главой Верховного Совета Карело-Финской СССР.

Его соотечественник, сражавшийся по другую сторону баррикад, царский генерал Карл Маннергейм с 1944 по 1946 год был президентом Финляндии. С именем Маннергейма связана довольно противоречивая история. Доска на стене военного училища, открытая в память о Маннергейме в октябре 2016 года, была снята из-за возмущения общественности — противники ее установки указывали на факт участия Маннергейма в войне против СССР.

Что касается современной истории, то в 2016 году бывший президент Румынии Троян Басеску получил гражданство Молдавии. Как объяснили эксперты, сделал это бывший румынский лидер с одной целью — попытаться стать президентом этой страны.

Правда, в конечном счете президент Молдовы Игорь Додон лишил Басеску гражданства Молдовы, и политик был вынужден вернуться в Румынию.