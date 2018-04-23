Решения нет: рассмотрено прошение Киева об отдельной церкви

Cинод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение Киева о создании автономной от РПЦ единой церкви на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вселенского патриархата.

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«Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев», — цитирует РИА Новости сообщение патриархата.

Синод патриархата рассматривал прошение украинского лидера в тесном контакте с другими сестринскими православными церквями. «Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало», — прокомментировал ситуацию представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил о запуске процедур, необходимых для предоставления автономного статуса УПЦ.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса [разрешения — «Газета.Ru»] об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей», — написал Порошенко в фейсбуке.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Константинопольский патриархат не предоставит Украине автокефалию, поскольку Русская православная церковь выступает против этого шага. Между тем решение об автокефалии для Украинской православной церкви должно быть принято единогласно.

Об этом говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данное решение в Москве не поддержат, потому что этот шаг рассматривается как раскол церквей.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — заявил Песков.

9 апреля Петр Порошенко лично встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которому еще тогда озвучил свои намерения о создании единой церкви на Украине — это случилось во время визита украинского лидера в Турцию. О планах Киева направить прошение о предоставлении автокефалии УПЦ стало официально известно 17 апреля. Данное решение нашло поддержку у епископов УПЦ Киевского патриархата. Инициативу украинского лидера также поддержали более половины депутатов Верховной рады.

Сейчас на территории Украины действует Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом Порошенко — не первый украинский лидер, который пытается создать единую автокефальную церковь на территории страны. Десять лет назад Виктор Ющенко уже предпринимал подобные попытки, однако они остались безуспешными.