«Россия совершила нападение на нашу демократию»

Национальный комитет Демократической партии США в пятницу 20 апреля подал многомиллионный иск против властей России, предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа и организации WikiLeaks с обвинениями в заговоре, имевшем целью сорвать предвыборную кампанию демократов в 2016 году.

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В жалобе, поданной в Федеральный окружной суд Манхэттена, утверждается, что высокопоставленные представители кампании Трампа сговорились с российскими властями и главным разведывательным управлением (ГРУ) Минобороны России, чтобы помешать кандидату демократов Хиллари Клинтон и помочь ее оппоненту. В документе указывается, что заговорщики совершили несанкционированное вмешательство в информационную систему Демократической партии и распространили в интернете украденные у них материалы.

«В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала совершать тотальное нападение на нашу демократию, и она нашла активного партнера в кампании Дональда Трампа. Это стало результатом беспрецедентного предательства: штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов вступил в союз с враждебной иностранной державой, чтобы укрепить свои шансы на победу в президентской гонке», — пишет в своем заявлении председатель DNC Том Перес.

Он добавил, что в «деле» участвовало российское хакерское сообщество. Издание The Washington Post в этой связи отмечает, что попытка демократов предъявить обвинения в адрес другого государства может столкнуться с серьезными юридическими барьерами, потому что государства обладают иммунитетом от большинства судебных процессов в США. В жалобе же демократов утверждается, что Россия не имеет права на защиту, поскольку хакерство представляет собой нарушение неприкосновенности частной собственности партии.

«Претензии DNC возникли из-за взлома Россией частных серверов партии, который совершался для того, чтобы украсть коммерческую тайну и совершить экономический шпионаж», — поясняется в иске демократов.

Накануне стало известно, что Трамп отказался давать показания ведущему расследование по «вмешательству России» в выборы 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру после того, как ФБР провело обыски в кабинете главы Белого дома, передает ФАН.

Тем не менее юристы Трампа указали, что готовы к переговорам с командой Мюллера, поскольку не исключают, что американский лидер все еще может поменять свое мнение. Месяцем ранее Трамп заявил, что в команде Мюллера очень много демократов, которые поддерживают Хиллари Клинтон, передает RT.

«Почему в команде Мюллера 13 ярых демократов, несколько крупных и нечестных сторонников Хиллари и ни одного республиканца? А недавно они добавили еще одного демократа... Кто-то считает подобное справедливым? И да, нет никакого сговора!» — написал в твиттере глава Белого дома.

Между тем, чуть ранее — во вторник, 13 марта — республиканцы члены Комитета по разведке палаты представителей США заявили, что не нашли никаких свидетельств какой-либо связи между избирательной кампанией Трампа и Россией. Во время расследования комитет расспросил 37 различных свидетелей, включая многих высокопоставленных лиц, изучил тысячи документов.

В августе 2016 года сооснователь Wikileaks Джуллиан Ассанж рассказал, что документы Демократической партии, опубликованные его порталом во время выборной президентской кампании США, были получены не от России.

Об этом он заявил в посольстве Эквадора в Лондоне на встрече с членом палаты представителей от Республиканской партии Даной Рохрабахером, передает НСН.

Скандалы вокруг выборов в США имеют исторический бэкграунд. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов, на которых кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон был переизбран на второй срок) в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов.

В августе 1974 года — после того как заключение по импичменту Никсона из-за этого дела было подготовлено к передаче в Сенат — по определению Верховного суда огласке были переданы ранее неизвестные кассеты, записанные 23 июня 1972 года, спустя всего несколько дней после инцидента в Уотергейте. На них Никсон обсуждает с начальником своего аппарата Холдменом Уотергейтскую историю и далее оговаривает, как воспрепятствовать расследованию при помощи ЦРУ и ФБР. В итоге Никсон ушел в отставку.