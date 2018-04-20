Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль допустил, что Австрия может сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Сирии. Российский министр отметил, что традиции нейтралитета завоевали высокую репутацию для этой страны.

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«Австрия всегда воспринимается как «честный брокер», если хотите, и я убежден, что на нынешнем этапе сирийского урегулирования, когда «честных брокеров» не вполне хватает, Австрия вполне может помочь усилиям, которые мы все предпринимаем под эгидой ООН, под эгидой Стаффана де Мистуры», — сказал Лавров после беседы с главой МИД Австрии.

Положение в Сирии стало главным вопросом, который обсуждался во время встречи Лаврова и Кнайсль. Для Москвы сегодня крайне важны контакты с представителями тех стран ЕС, которые занимают более нейтральную позицию в этом вопросе и не стремятся следовать в фарватере США.

Встреча глав российского и австрийского МИДа особенно значима, поскольку в июле Австрия станет председателем ЕС.

За пару дней до визита Карин Кнайсль в Москву канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии: «Россия — это сверхдержава и сильный игрок в Сирии. Поэтому Россия должна участвовать в нынешних действиях по поиску мирного решения конфликта <...> Вот почему я вчера поговорил с президентом Путиным о Сирии — речь шла о возможных доверительных шагах к деэскалации и дипломатических инициативах по разрешению конфликта», — написал Курц в своем твиттере.

Удобный честный брокер

Желание Австрии видеть себя в роли «честного брокера» в Сирии может усилить влияние нынешнего австрийского руководства на международной арене. К тому же опыт проведения переговоров по Сирии у этой страны есть. В 2015 году в Вене проходило несколько раундов переговоров по сирийскому урегулированию, в которых принимали участие главы МИД США, Саудовской Аравии, Турции и России. Впоследствии к ним присоединились также несколько региональных государств.

Личный интерес к сирийскому урегулированию проявляет и глава МИД Австрии Кнайсль. Она возглавила австрийское внешнеполитическое ведомство после того, как канцлер Курц сформировал коалиционное правительство — на пост главы МИД ее кандидатуру предложила ультраправая Партия свободы. При этом сама Кнайсль членом этой партии не является. В то же время она специалист по Ближнему Востоку и хорошо разбирается в его проблемах.

Как отмечает руководитель направления «Внешняя политика и безопасность» Центра стратегических разработок Сергей Уткин, Австрия действительно является удобной площадкой для международных переговоров по разным темам: «Но для успеха этих переговоров главное, конечно, — настрой основных участников на результат, благоприятная площадка сама по себе ничего не гарантирует».

Возможно, большего успеха Австрия может добиться, осуществляя функции посредника в урегулировании конфликта на Украине. Эти вопросы также обсуждались на встрече Лаврова и Кнайсль. «Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договоренностей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции Совета безопасности ООН об охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — рассказал Лавров.

Известно, что в июле Австрия станет председателем в Евросоюзе и, вероятно, сможет использовать этот пост, чтобы помочь активизации переговоров по Украине, которые зашли в тупик — стороны обвиняют друг друга в нежелании выполнять Минские соглашения.

Стоит отметить, что в феврале Курц предложил, чтобы Австрия занималась мониторингом прекращения огня на Украине. Он также заявлял, что «после каждой позитивной подвижки в зоне украинского конфликта мы должны ослаблять санкции».

Хотя Австрия как член ЕС и присоединилась к санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, глава государства Себастьян Курц — активный сторонник диалога с Москвой. Издание The Washington Post также отмечает, что австрийский канцлер занял не слишком жесткую позицию в «деле Скрипаля».

Глава австрийского МИДа заявил, что хочет «держать каналы коммуникации с Россией открытыми и видит себя как мост между Востоком и Западом».

Относительно нейтральная реакция Австрии на ситуацию вокруг «дела Скрипаля» вызвала критику в европейских политических кругах. Так, в ФРГ высокопоставленный представитель парламентской группы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии отметил, что Австрия не должна «закрывать глаза» на «клептократию» в России. Подобная позиция «может ударить по молодому канцлеру», пишет обозреватель германского издания Handelsblatt Кристофер Сермак.

Автор также отмечает, что канцлер Австрии Курц, по его мнению, ведет противоречивую политику: «Хотя он настаивает на том, что он проевропейский, господин Курц решительно выступил против более глубокой интеграции в ЕС. Он также стремился к тесным связям со странами Вишеградской группы: Польшей, Чехией, Венгрией и Словакией, которые в том числе критикуют Брюссель за автократические тенденции».