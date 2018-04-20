Ударные переговоры: Москва защитит Асада через ООН

В МИД России дают понять, что обсуждение ситуации, сложившейся после ракетных ударов США по Дамаску, станет одной из ключевых тем встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. «Будет комплексно рассмотрено положение дел в сирийском урегулировании и его перспективы, в том числе в контексте последствий агрессивной акции США и тех стран, которые поддержали их в этом незаконном мероприятии против Дамаска», — говорится в сообщении МИДа России.

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Москва, без сомнения, будет ожидать от де Мистуры какого-либо заявления по итогам переговоров с осуждением атаки США.

Но сам де Мистура находится в сложной ситуации, так как должен продолжить дипломатические усилия по поиску мира в Сирии, несмотря на то что удары лишь усилили противоборство сторон конфликта.

Перед переговорами в Москве де Мистура побывал в Турции, где также обсуждал сирийскую ситуацию с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Известно, что Анкара, которая вместе с Тегераном и Москвой выступает гарантом мирного процесса в Сирии, поддержала удары США, Великобритании и Франции. Это осложняет переговоры между союзниками по урегулированию в Сирии.

Кроме того, спецпредставитель ООН посетит и Тегеран. У этого государства в последнее время усилился конфликт с Израилем — Тель-Авив опасается усиления иранского влияния в Сирии и периодически совершает атаки на иранские объекты в этой стране. Это ухудшает переговорные позиции Ирана как одного из участников тройки.

Несмотря на то что удары не ставили цель уничтожить режим президента Сирии Башара Асада, они усилили давление на сирийского лидера со стороны Вашингтона, Лондона и Парижа. При этом эти государства заявили, что по-прежнему привержены мирному процессу. После ударов по Сирии страны G7 сделали заявление, в котором говорилось, что все эти страны «остаются полностью приверженными дипломатическому решению конфликта в Сирии» и поддерживают деятельность спецпредставителя генсека ООН по Сирии де Мистуры.

Главный дипломатический процесс по урегулированию в Сирии идет в Женеве, где при посредничестве ООН проходят переговоры между представителями Дамаска и оппозиции, однако в последнее время процесс застопорился. На последних встречах в декабре 2017 года сторонам так и не удалось начать прямые переговоры. Сам спецпосланник ООН назвал тот момент «упущенной возможностью».

Параллельно женевскому процессу идет процесс в Астане, где Россия, Турция и Иран при посредничестве Казахстана также ведут межсерийские переговоры. Кроме того, в начале текущего года прошли переговоры и в Сочи с участием различных сил оппозиции — де Мистура присутствовал и на них.

Начать политический процесс в Сирии сегодня является главной задачей Москвы, однако удары США и их союзников внесли в него определенный диссонанс. Если часть наблюдателей за ситуацией считает, что Москва проявила мудрость, не вмешиваясь в конфликт с США, другие полагают, что Кремль показал свою слабость, поскольку атака была совершена против его союзника. Как считает ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик, встреча со спецпосланником ООН важна для российской стороны, которой необходимо задействовать эту организацию для недопущения новых атак по Сирии.

При этом ситуация сегодня обостряется. «Запад говорит, что могут быть новые химатаки. Россия будет давить на Асада не допустить их. Отец должен как следует наподдать своему сыну», — говорит Карасик.

В таких условиях довольно сложно говорить о продолжении переговорного процесса, так как стороны к ним просто не готовы. Общественное мнение в Сирии не воспримет каких-либо уступок со стороны Дамаска оппозиции. Что касается противников Асада внутри страны, то они могут, почувствовав слабость режима, начать выдвигать все новые требования.

«Сейчас, когда крупнейшие державы демонстрируют свое отношение к Асаду и свое стремление ослабить его режим, оппозиция несомненно будет подходить с еще большими запросами к перспективам переговоров. Мы будем видеть большую неуступчивость, большее желание получить то, что она бы не получила при другом раскладе», — отметила ранее в комментарии для «Газеты.Ru» эксперт клуба «Валдай», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звегельская.

В этой связи от встречи де Мистуры с главой российского МИД Лавровым пока ждать нечегою «Женевских переговоров пока не планируется, Астаны тоже, так что повестка исключительно такая, чтобы затронуть те события, которые уже произошли», — говорит эксперт РСМД Юрий Бармин.

Как отмечает эксперт, сейчас — после взятия Гуты — «происходит перекалибровка позиций», а сирийские власти активно интересуется происходящим на юге страны — там, как ранее сообщил военно-дипломатический источник РИА «Новости», бойцы «Сирийской свободной армии» и «Джабхат ан-Нуcры» (запрещена в России) хотят создать автономию под патронажем США. Боевики, как рассказал российский представитель, могут начать атаку на силы Асада, используя подготовленную провокацию.

В свою очередь, американское издание The Washington Post излагает эту историю иначе. Как пишет издание, боевики, которые находятся на юге, опасаются удара со стороны правительственных сил и «большой войны». На юге Сирии проходит граница и с другим союзником США — Иорданией.