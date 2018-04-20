Взгляд ястреба: советник Трампа пошел на контакт

«На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

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По словам Болтона,

для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы — такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, якобы применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

Помощник президента США по национальной безопасности относится к сторонником достаточно жесткой линии в отношении Москвы. Его даже называют «ястребом из ястребов».

Болтон, занимавший в администрации Джорджа Буша-младшего посты заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, а затем и посла США в ООН, — один из немногих членов команды Буша, который согласился работать в команде Дональда Трампа. Правда, вначале он был активным сторонником республиканского кандидата Джеба Буша.

Болтон близок к ультраконсервативному крылу республиканцев и поддерживал приятельские отношения со Стивеном Бэнноном, некоторое время занимавшим должность советника Трампа (его даже называют идеологом «трампизма»).

Стоит отметить, что назначение Болтона на важнейшую должность советника по нацбезопасности произошло за пару месяцев до того, как конгресс должен принять решение по ядерной сделке с Ираном.

Однако именно Болтон будет готовить встречу президентов США и России, которая может состояться осенью в Аргентине, куда прилетят оба президента для участия в саммите «большой двадцатки» (G20).

Трамп уже обозначил ранее возможную повестку саммита — переговоры о стратегической стабильности. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении международных договоров, касающихся ядерного сдерживания. Один из них — договор по Ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), который был заключен еще в 1987 году.

Встреча советника Трампа с российским послом — хороший знак, так как она может быть сигналом для нормализации отношений. При этом Болтон и Антонов знают друг друга — они участвовали в переговорах по ядерной тематике, которые ранее велись между Россией и США.

Встреча Болтона и Антонова произошла после ударов 14 апреля США, Великобритании и Франции по Сирии, которые Москва назвала вмешательством в дела суверенного государства. Однако несмотря на подобную эскалацию, Вашингтон пока не идет на новые жесткие меры в отношении Москвы.

Президент США Дональд Трамп пока не стал вводить в отношении Москвы новые санкции, связанные с поддержкой Сирии.

Он заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Об этом сообщает Reuters. «Мы введем санкции, как только они (Россия) действительно этого заслужат», — сказал Трамп, добавив, что хочет наладить отношения с Россией.

При этом резкой риторики президент США не оставляет. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ, президент США Трамп заявил, что он вел себя с Россией очень жестко. «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — считает глава Белого дома.

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — рассказал он.

Речь идет о несуществующей де-юре частной военной компании «ЧВК Вагнера», которая якобы принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и действует в районе месторождений полезных ископаемых в долине реки Евфрат (именно в этом регионе нанесла авиаудар коалиция).

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские власти не имеют данных о каких-либо россиянах, воюющих в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил России, которые принимают участие в операции ВКС РФ в поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).