Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, посетовавшего ранее на «опрометчивое решение киевских князей» основать Москву. Пушков отметил, что Порошенко создает «комическую историю Украины», потому что киевские князья, во-первых, никакого отношения к основанию Москвы не имели, во-вторых — не имели отношения и к Украине.

«Поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник»,

— написал Пушков в своем твиттере.

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Порошенко ранее в ходе обсуждения проекта единой поместной автокефальной церкви на Украине заявил, что «свет христианской веры пролился на нашу благословенную землю именно из Царьграда» и лишь потом Киев «поделился с Залесьем», где была «опрометчиво» основана киевскими князьями Москва.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в разговоре с RT напомнил, что впервые Москва была упомянута в летописях в 1147 году.

«Но почему этот год в летописи упоминался? Потому что произошла встреча в Москве двух князей с дружинами и слугами. То есть Москва уже была таким пунктом, где все они могли остановиться», — отметил ученый. Доктор наук отметил, что 1147 год — условная дата, потому что к тому моменту Москва уже более века существовала сама по себе.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская также прокомментировала RT вопрос «основания Москвы киевскими князьями». Она заявила, что «президенту <…> Порошенко, наверное, только [самому] и известно, что он имеет в виду».

Она предположила, что Порошенко общается с метафизической реальностью.

«Может быть, это послание «оттуда», как говорит мэр Киева Виталий Кличко... Может, и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — добавила Поклонская.

Другой депутат Госдумы, представляющий Республику Крым, член «Единой России» Руслан Бальбек заявил, что украинские власти действуют «как скребок», зачищая историческую правду об украинцах.

Парламентарий отметил, что чаяния Порошенко о создании автокефальной, независимой поместной украинской церкви вызывают недоумение у населения, «веками считающего себя неотъемлемой частью Московского патриархата».

Бальбек добавил, что любая традиционная конфессия возникала как «единая, [как] монолит для нации», а разговоры об автономии, отметил он, представляют лишь «отделение от своего народа».

Слова Порошенко о напрасном основании Москвы киевскими князьями прокомментировал также и бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Экс-член ВР заявил, передает ФАН, что «церковные заявления Порошенко сознательно провоцируют религиозные войны».

«Если мы с вами определим сущность любой власти, исходя из известного постулата, что всякая власть от бога, то придется признать, что власть бывает разной. Одна власть — как божья благодать, когда выбирают праведных, хороших людей. И тогда мы имеем хорошие результаты. И другая власть, которую можно сравнить с божьим наказанием. Это как раз то, что мы сейчас видим на Украине, где люди избрали этих негодяев — олигархов, казнокрадов и так далее», — заявил экс-депутат.

Планы по созданию на Украине единой автокефалии Владимир Олейник считает очень опасными. По мнению украинского бывшего парламентария, вопросы религии стоят на Украине весьма остро, и Порошенко намеренно раздувает искры в пожаре «наступления униатов», которые выполняют «требование американцев — вытеснить православие как последний оплот славянства». Олейник надеется, что Порошенко дадут жесткий ответ, а также опасается рейдерских захватов церквей и монастырей.

В Кремле также прокомментировали планы Киева отделиться от РПЦ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что создание автокефальной поместной церкви на Украине РФ не будет поддерживать — потому что такие действия влекут за собой церковный раскол.

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил НСН, что заявление украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви не более чем «выстрел в воздух».

«Президент Украины, как и многие люди и в России, и на Украине, не понимает, как устроена церковь. Большая часть людей, которые причисляют себя к украинской православной церкви Киевского патриархата, не представляют собой церковь. Это просто самозваное сборище. Можно просить, не просить, это бесполезно. Это просто выстрел в воздух, потому что ни один православный патриархат не рассматривает украинскую православную церковь Киевского патриархата как церковь», — подчеркнул Смирнов.

Отметим, что украинская православная церковь хочет получить статус автокефальной еще с 1992 года, однако ее не признают основные мировые церкви, в том числе — и РПЦ.