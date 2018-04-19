«Жесткий, как никто»

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ, президент США Трамп заявил, что он вел себя с Россией очень жестко: «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — сказал глава Белого дома, слова которого приводит РИА «Новости».

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — поведал он.

Президент США не сообщил подробностей, однако известно, что американские военные не вступали в столкновения с российскими войсками, поэтому можно предположить, что речь идет о бойцах частной военной компании, которые могли пострадать от обстрелов американских военных в Сирии.

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В начале февраля американские СМИ со ссылкой на представителя администрации сообщили, что в результате авиаудара США в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор были убиты более ста человек, большинство из которых являются гражданами РФ.

Минобороны России, в свою очередь, ответило, что российских военнослужащих в данном районе нет.

На следующий день исследовательская организация Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что речь идет о несуществующей де-юре частной военной компании «ЧВК Вагнера», которая якобы принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и действует в районе месторождений полезных ископаемых в долине реки Евфрат (именно в этом регионе нанесла авиаудар коалиция).

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют данных о каких-либо россиянах, воюющих в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил России, которые принимают участие в операции ВКС РФ в поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла дезинформацией сообщения о том, что российские военные якобы погибли под ударом американских сил в Сирии.

В среду, 18 апреля, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что позиции американских военных в Сирии якобы пытались недавно атаковать «российские наемники», передает РИА «Новости».

«Их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима [президента Сирии Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей конгресса США.

На прошлой неделе США и их союзники Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами. Было затронуто несколько объектов, в которых, как считают США, производилось химическое оружие. Российские базы под удар не попали.

США заявили также, что собираются ввести новые санкции против России за поддержку президента Асада. О том, что санкции будут введены, 15 апреля сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

«Мы введем санкции, как только они [Россия] действительно этого заслужат», — сказал Трамп, сообщает Reuters.

Против России в настоящее время действует ряд американских санкций, введенных в связи с Крымом, а также ситуацией на Украине. Они касаются как персональных ограничений в отношении ряда чиновников и бизнесменов, так и проведения финансовых операций. Под новый виток санкций 6 апреля попал ряд крупных российских бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска.