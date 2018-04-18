ОЗХО не поверила Лаврову: BZ не травил Скрипаля

Эксперты не обнаружили вещество BZ в образцах проб, которые были взяты на месте отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил руководитель лаборатории организации и команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм, передает РИА «Новости».

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«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери», — сказал Блюм в ходе своего выступления на заседании исполнительного совета организации.

Версию о том, что Скрипали были отравлены веществом BZ, а не «Новичком» впервые озвучил на заседании Совета по внешней и оборонной политике министр иностранных дел России Сергей Лавров. Свои слова глава МИД подкрепил результатами независимой экспертизы лаборатории швейцарского города Шпиц.

Экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США.

«Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — заявил Лавров на собрании.

Он отметил, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток. «Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Специалисты также обнаружили в образцах следы нервно-паралитического вещества А234, высокая концентрация которого может привести к смерти. Однако, считает Лавров, учитывая высокую летучесть этого вещества и то, что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, вопрос об обнаружении швейцарскими экспертами А234 в чистом виде представляется крайне подозрительным. «Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что 12 апреля Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) представила доклад, который подтвердил выводы британских следователей о веществе, которым были отравлены Скрипали. При этом его название в докладе не приводилось.

«Там не содержится каких-либо названий, «Новичок» или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет», — отметил министр иностранных дел России.

Стоит отметить, что на прошедшем 18 апреля заседании ОЗХО в Гааге заявили, что определить страну-производителя яда специалистам не удалось. «Конечно, в то время как идентификация использования нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне. — «Газета.Ru»), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — признал представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.

Однако он также добавил: «мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей».

В ответ на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала рассказать на брифинге 19 апреля о «мотивах и возможностях» Великобритании для атаки на Скрипалей. «Не пропустите», — добавила Захарова на своей странице в фейсбуке.