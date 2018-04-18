«УНТ рассмотрел преступления, входящие в блок «Пропаганда ведения агрессивной войны, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни, препятствование законной деятельности журналиста и другие», — отметила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина.

За два дня трибунал ознакомился с фото- и видеоматериалами, были опрошены эксперты, в том числе лингвисты, журналисты, представители духовенства.

Согласно статье 436 Уголовного кодекса Украины пропаганда войны может караться лишением свободы на срок до трех лет. На предыдущих заседаниях УНТ были рассмотрены обвинения, касающиеся: применения вооруженных сил против гражданского населения; создания незаконных вооруженных формирований; пыток, грабежей и разбоев.

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Народным трибуналом выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

УНТ, созданный инициативной группой граждан Украины из Донецка и Луганска, рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

В качестве свидетелей на заседаниях трибунала в понедельник и вторник выступили две жительницы Луганской области.

«Я живу в поселке Фрунзе Славяносербского района Луганской области, — рассказала свидетель Елена Белоусова. – За последние годы пришлось пережить очень много горя. Я очень хорошо ориентируюсь на местности и уверена, что обстрелы поселка ведутся со стороны Вооруженных сил Украины. А все начиналось летом 2014 года, тогда на улицах мы находили листовки с надписями: «Мы вернем Крым, а потом пойдем к вам», «Мы с вами, собаки, разберемся».

Свидетель добавила, что наряду с листовками для запугивания населения режим Порошенко использовал SMS: сообщения с угрозами приходили с короткого номера 666. Распространение угрожающих материалов продолжалось и позднее.

Как рассказала луганчанка Галина Забудько, она обнаружила листовки по месту работы – на крыльце библиотеки. «Там было написано: «Бойтесь, твари», «Бойтесь, сепары», «Мы к вам придем и вас уничтожим» и тому подобное», — засвидетельствовала Забудько. Большинство листовок она уничтожила, чтобы не провоцировать панику среди земляков, однако образец агитационных материалов сохранила и сегодня передала трибуналу.

Киевские власти превратили средства массовой информации в инструмент разжигания войны, ненависти и унижения человеческого достоинства, рассказала трибуналу в свою очередь жительница Мариуполя Елена Субботина.

«На Украине во многих СМИ постоянно приводятся слова представителей власти, которые унижают наше человеческое достоинство. Власти Украины пытаются показать, что мы, жители Донбасса агрессивны, и разжечь межнациональную войну в Донбассе с помощью средств массовой информации», — заявила Субботина, которая выступила на заседании как потерпевшая. Она подчеркнула, что средства массовой информации и блогеры, обслуживающие режим Порошенко, систематически публикуют материалы, «направленные на унижение человеческого достоинства жителей Донецкой области и призывы к их уничтожению».

Субботина рассказала, что в 2014 году она возглавляла информационный отдел в администрации Мариуполя и вместе с коллегами информировала население о событиях на «майдане» и происходившем в Киеве государственном перевороте. В августе того же года пострадавшая и ее коллеги подверглись нападению со стороны боевиков группировки «Правый сектор» (запрещена в России. — «Газета.Ru»), после чего Субботиной пришлось покинуть Мариуполь. «Я осталась без жилья и возможности передвигаться по Украине, потому что против меня выдвинули обвинения в сепаратизме. До сентября 2015 года мне звонили незнакомые люди и угрожали, требовали вернуться и дать показания», — сказала Субботина.

Журналистка Светлана Молчан также засвидетельствовала, что действующий в Киеве режим занимается пропагандой войны и препятствует журналистской деятельности.

«Я журналист газеты «Славяносербские вести» — это общественно-политическое издание, тираж которого до 2014 года составлял 7 тыс. экземпляров, а сейчас — 2,5 тыс. Наш район подвергается обстрелам по сегодняшний день. В первые же дни военных действий Украина свела к минимуму деятельность нашей редакции», — рассказала Молчан. Она пояснила, что механизм подписки, по которой распространялась газета, оказался свернут, когда режим Порошенко развязал военные действия в Донбассе. Все банковские счета «Славяносербских вестей» были заблокированы летом 2014 года, финансирование издания прекратилось.

«Беспрерывные обстрелы, которые продолжаются по сегодняшний день, также не позволяют полноценно работать. Были ситуации, когда спать приходилось где придется: в редакции, в подвалах. Что это, если не препятствование работе?» — подчеркнула свидетель.

Молчан добавила, что подконтрольные режиму Порошенко СМИ постоянно ведут пропаганду, направленную на разжигание войны, межнациональной розни, а также оправдание актов военной агрессии против мирного населения Донбасса. «Все военные события, которые у нас происходят, подкрепляются лживыми материалами «коллег». На Украине действует цензура, и те журналисты, которые пытаются объективно освещать происходящее, которые пытаются услышать не только одну сторону, но и вторую, подвергаются жестокой критике и прессингу», — резюмировала свидетель.

Донецкий писатель и лингвист Иван Ревяков на заседании УНТ дал экспертную оценку высказываниям Петра Порошенко.

В частности, он рассмотрел заявление 2014 года, в котором украинский президент пообещал, что дети Донбасса «будут сидеть в подвалах». По оценке Ревякова, это прямой призыв к войне «конкретно в нашем регионе». Он отметил, что пристально следил за событиями в 2014 года в Киеве, где звучали человеконенавистнические лозунги «майдана». По оценке эксперта, информационная политика «майдана» и сформированного по его итогам режима Порошенко прямо ориентирована на разжигание ненависти и вражды.

«Хто не скаче – той москаль» – все это разжигание ненависти по национальному признаку, унижение чести и достоинства. Это можно расценивать как призывы к физическому уничтожению русского населения, что в частности звучало на «майдане»: «русского — на ножи». Все эти призывы носили массовый характер», — цитирует Ревякова Донецкое агентство новостей.

Пропаганда Порошенко разделила семьи, искажая реальную ситуацию в Донбассе, рассказал трибуналу член донецкой общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл.

«Жители Украины говорят шаблонно и тезисно, то есть так, как говорят по телевидению. Люди совершенно не понимают, какая здесь сложилась ситуация в действительности, никто не знает реального положения дел. Информация полностью искажается, преподносится так, как выгодно Киеву: это банальная борьба за власть, которая нацелена на разделение общества», — рассказал свидетель.

Он подчеркнул, что агрессивная пропаганда правящего в Киеве режима «зачастую разделяет семьи, сея вражду между ближайшими родственниками». В качестве примера Копыл привел историю собственной семьи: его родной брат, поддавшись пропаганде, вступил в ряды неонацистской группировки «Правый сектор», и теперь не общается с родными. «Он человек более внушаемый, и в свое время, когда начался «майдан», он поверил в его «идеалы» и очень быстро уехал. Он поверил тем пропагандистским заявлениям, той искаженной информации, которая распространялась тогда и распространяется по сей день», — добавил Копыл.

Свидетель из Горловки диакон Александр представил трибуналу видеоматериалы об участии представителей Киевского патриархата в пропаганде войны, которую развязал против граждан Украины режим Порошенко.%:

«У меня есть при себе видеоматериалы – ролики, где показано, как «патриарх» Филарет благословляет силы ВСУ на вооруженное подавление народа Донбасса, на боевые действия. Это видео, где он заявляет, что Донбасс за свои грехи должен умыться кровью, — сказал священнослужитель. — Если мы пересмотрим ролики 2014 года, когда бушевал «майдан», мы увидим, что на сцене рядом с агитаторами стояли священники Киевского патриархата и греко-католической церкви».

Отец Александр добавил, что многие священнослужители Украинской православной церкви в рамках проводимой Порошенко и его сообщниками политики подверглись репрессиям, насильственному изгнанию из храмов. Горловский диакон подчеркнул, что подобные гонения, которые благословляет «киевский патриархат», не имеют ничего общего с христианством или православием. «С точки зрения православной веры, Господь даровал человеку свободу выбора, и даже Бог-Творец не насилует волю человека и не ограничивает его в выборе. Эта свобода выбора была определена, когда Донбасс провел референдум, но волеизъявление народа не было признано», — заключил отец Александр.

Всего в ходе судебных заседаний 16 — 17 апреля были допрошены 15 свидетелей и потерпевших.