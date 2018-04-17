Конец эпохи: Куба учится жить без Кастро

Избрание на пост главы Госсовета Кубы фактически президентом страны Мигеля Диаса-Канеля, который на данный момент занимает пост вице-президента Кубы — второй этап транзита власти, начавшегося на Острове свободы еще несколько лет назад. Ранее на Кубе был принято постановление, ограничивающее пребывание на высшем посту 86-летнего Рауля Кастро двумя пятилетними сроками. Позже аналогичные меры были приняты относительно первого лица в Коммунистической партии.

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Это был практически беспрецедентный шаг, так как он открывал возможность для прихода к власти нового поколения политиков,

ведь прежде — с 1959 года — бразды правления крепко держали в руках люди, приведшие Кубу к победе в революции.

Фоторепортаж: Рауль Кастро уходит с поста президента Кубы __is_photorep_included8280551: 1

Перемены начались с холодильников

Правда, несмотря на то что руководителем страны станет новый и более современный человек, первым секретарем ЦК Компартии — главной политической силы страны — пока остается Кастро. 24 февраля 2008 года после отставки по состоянию здоровья брата Фиделя его избрали на высшие государственные должности.

Стоит отметить, что именно Рауль, хотя и обладал харизмой своего знаменитого брата, стал катализатором перемен на Кубе. Именно им был дан импульс постепенной переналадке экономики, не затрагивающей основы существующего строя.

Вместе с тем алгоритм процесса задал именно Мигель Диас-Канель, который станет преемником Рауля Кастро. Выступая в парламенте, он сформулировал два ключевых тезиса.

Не «следует ссылаться на эмбарго в качестве причины, оправдывающей наши собственные ошибки». Существует слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы. Надо от них постепенно избавляться.

Перемены начались с бытовых мелочей. Жителям разрешили замену старых холодильников на новые агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Затем сняли запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD-плееры. Рядовым гражданам разрешили снимать номера в гостиницах международного класса. Ранее подобными привилегиями пользовались лишь передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и супружеские пары для проведения части медового месяца.

Однако главным стало другое — поощрение мелких хозяйств. Индивидуальным крестьянским хозяйствам стали выделять пустующие земельные площади размером до 5 га в расчете на семью в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство.

Введение этой меры призвано способствовать решению ряда задач. Увеличить поставки на рынок овощей, фруктов, а также кофе и табака. Снизить цену на продовольствие. Уменьшить зависимость от импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту.

Кроме того, были сняты ограничения на рост заработной платы. Это распоряжение комментировали так: основной причиной низкой производительности труда является недостаточная мотивация рабочих с помощью зарплаты. Низкие зарплаты порождают низкую производительность труда. Это сдерживает развитие народного хозяйства, создавая замкнутый круг. Его следовало разорвать.

Появился декрет, направленный на упрощение оформления в собственность жилья для лиц, нанимавших его на протяжении 20 лет. Предусматривалось, что, в случае кончины нанимателя, право наследовать жилье получают проживающие совместно с ним члены семьи. Процедура оформления децентрализовалась, передавалась на муниципальный уровень.

Произошли перемены и в других сферах. В настоящее время свыше 500 тыс. граждан занято в частном секторе. Люди трудятся в сфере обслуживания, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, на транспорте. Отныне этим средним, мелким и микропредприятиям, выполняющим социальную роль, планируется придать статус юридического лица.

Помогут новые лозунги и «Битлз»

Осуществляя модернизацию системы, власть подчеркивала, что изменения не выходят за рамки социализма. Об этом постоянно говорил и сам Рауль Кастро. Выступая в парламенте 24 февраля 2008 года, он заявил: «Я призван защищать, укреплять и совершенствовать социализм». При этом младший брат Фиделя неоднократно повторял: «Вопрос не в том, чтобы кричать «Родина или смерть! Долой империализм! Нас душит североамериканская блокада!». Надо работать, а не постоянно твердить лозунги».

Однако «старая гвардия» восприняла перемены со скепсисом. Консерваторы в высших эшелонах власти пытались, опираясь на мнение некоторых категорий граждан, затормозить его.

Об этом шла речь на съезде партии, состоявшемся в апреле 2016 года. Однако Кастро проявил решимости продолжить взятый курс по меньшей мере до завершения срока своих полномочий.

Размышляя о перспективах перемен, Омар Эверлени, профессор Гаванского университета, заместитель директора Центра изучения экономических проблем, готовящего рекомендации для правительства, подчеркивал, «мы не будем вслепую копировать чужие модели, но творчески используем их преимущество с учетом национальной специфики».

Такого курса он придерживался, находясь на вершине власти. Итоги его правления и перспективы развития до 2030 года анализировались на V пленуме ЦК КПК, состоявшемся накануне исторического события. Поставлены приоритетные задачи: повышение уровня жизни населения, отмена параллельной валюты, свободный выезд граждан за границу.

Сам Кастро, готовя перемены, внимательно присматривался, в том числе и в ходе регулярных рабочих визитов, к опыту социалистических стран Азии, умело использующих рыночные механизмы. Лично ему импонирует вьетнамская модель, сохраняющая верховенство компартии при развитии смешанной частно-государственной экономики. Это позволило Вьетнаму стать одним из молодых экономических тигров региона.

Вместе с экономическими пришли и перемены во внешней политике. В 2015 году, спустя почти 50 лет, были восстановлены дипломатические отношения с США. В марте 2016 года на Кубе побывал с историческим визитом президент США Барак Обама.

Кроме того, руководство Кубы предоставило свою территорию для исторической встречи в феврале 2016 года главы Русской Православной церкви и папы Римского. Это был первый личный контакт между иерархами двух церквей на высшем уровне с 1054 года. Нелишне упомянуть и миротворческую миссию по урегулированию затяжного конфликта в Колумбии.

Теперь продолжать начатые перемены будет уже новый руководитель страны. Мигель Диас-Канель по образованию инженер-электронщик, выпускник Университета Санта-Клары. Служил в армии. Прошел все ступени карьерной лестницы. В юности носил длинные волосы, увлекался Beatles, а сейчас активный сторонник развития интернета. У него хороший управленческий опыт, он успел поработать на партийной работе в провинции, был министром образования.

В последний период совмещал посты первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров. Входит в Политбюро Компартии Кубы. Несмотря на то что он сам представляет из себя резкий контраст, по сравнению с «кубинскими старцами» это проверенный кадр. Причем «кадры, которые решают все» пока не дадут ему сильно отклониться от генеральной линии.

Пока же к новому главе страны внимательно присматриваются американские эксперты, а СМИ отмечают, что он встанет перед вызовом сложных отношений с США. Новому руководителю придется учитывать достаточно жесткий настрой по отношению к Кубе нынешнего президента США Дональда Трампа,

который неоднократно выступал с критикой кубинской политики Обамы.

Автор статьи — Эмиль Дабагян — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.