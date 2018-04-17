Страны G7 верят в причастность России к отравлению Скрипаля

Правительство Канады, председательствующей в «Большой семерке» в 2018 году, опубликовало заявление глав МИД стран-участниц G7, призвав Российскую Федерацию как можно скорее дать разъяснения по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В заявлении говорится, что члены «большой семерки», в целом, согласны с оценкой Великобритании и считают, что ответственность России за химическое нападение «крайне вероятна». При этом в G7 убеждены, что события в Солсбери «не имеют правдоподобного альтернативного объяснения».

Несмотря на это заявление, сообщает RT, страны «большой семерки» намереваются и дальше сотрудничать с Россией. Сферами такого сотрудничества в G7 видят решение региональных кризисов и ответы на общемировые вызовы — это нужно, чтобы вернуть Москву «в международную систему, основанную на правилах».

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Отметим, что «большая семерка» не основана на международном договоре и не представляет собой международную организацию, ее решения не имеют обязательной силы. В случае с G7 и ее заявлениями, имеется в виду намерение стран-членов придерживаться согласованной линии и подходов к решению международных проблем.

Тем временем, скандал вокруг инцидента в Солсбери сосредоточился на том, были ли Скрипали вообще отравлены разработанным в СССР ядом «Новичок». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от ОЗХО о докладе швейцарской лаборатории об отравляющем веществе BZ, которым могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ [в Солсбери] который был, я думаю, изобретен в США в 1955 году и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет — что вдобавок к А-234 там был также обнаружен BZ. И мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — сказал Лавров.

Ранее он отметил, что Россия «с большим трепетом» относится к установлению фактов. Министр рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО и использовались для отравления Скрипалей, а затем представили свое заключение.

Эксперты установили, что в пробах ОЗХО найдены следы созданного американскими военными химиками вещества BZ, которое временно нейтрализует человека. Психотоксичный эффект, говорится в швейцарском докладе, достигается спустя полчаса-час и продолжается до четырех суток кряду. В России и — ранее — в СССР, таких разработок не осуществлялось, подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее сотрудники Швейцарской химической лаборатории в своем твиттере сообщили, что не могут давать независимые комментарии по сведениям, касающимся проведенной экспертизы, передает НСН.

Экс-инспектор ООН в Ираке и эксперт по химическому оружию Антон Уткин отметил, что попросив ОЗХО распространить подобный отчет об инциденте в Солсбери среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия, Великобритания совершила ошибку, поскольку чем больше информации будет публиковаться, тем больше вопросов возникнет к Лондону, передает ФАН. По словам Уткина, для того чтобы человек скончался, нужна очень большая концентрация BZ.

Ранее разведслужбы Великобритании с опорой на свои данные заявили, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в закрытом городе Шиханы под Саратовом. Об этом представители разведки сказали на специальном инструктивном совещании союзников Британии. При этом этот брифинг был созван с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, бывший ранее главой комиссии по химическому разоружению, заявил, что лаборатория в Шиханах «не входила в спектр работы» его ведомства. Он подчеркнул, что все военные базы Вооруженных сил России, где находились запасы химоружия, были известны, и Шиханы в этом списке не значились.

При этом директор лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед заявил ранее, что

британские химики в военной лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить страну происхождения яда «Новичок».

Ранее МИД России официально заявил, что Лондон отказывается от честного и прозрачного расследования, а британские власти неспособны обеспечить безопасности граждан РФ на своей территории.