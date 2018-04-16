Вопреки всему: почему Сирия держит удар

Москва обвинила британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума при возможном участии США. Данную версию озвучил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

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«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — цитируют РИА «Новости» российского представителя при ОЗХО.

16 апреля США должны объявить о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. О том, что Вашингтон собирается анонсировать новые антироссийские меры в понедельник, ранее объявила посол США при ООН Никки Хейли.

Она отметила, что санкции коснутся любых компаний, которые как-либо связаны с химическим оружием, а также с поставкой оборудования сирийским властям. Можно предположить, что они, как и в случае с Украиной, коснутся политиков и бизнесменов, которые тем или иным образом ведут дела с Сирией.

Ранее Совбез ООН отверг российскую резолюцию по Сирии, определяющую действия США против Сирии как агрессию. Проект документа предусматривал осуждение ракетных ударов США и их союзников по территории Сирии.

Предложенная Москвой резолюция также призывала Соединенные Штаты прекратить дальнейшую агрессию в отношении Сирии и воздержаться от использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.

Удар США по Сирии произошел до того, как эксперты ОЗХО успели сделать свои выводы о ситуации 7 апреля — на это указывают как российские, так и западные эксперты. Напомним, что операция в Ираке началась с аналогичных заявлений о наличии у страны оружия массового поражения, хотя впоследствии эти данные были признаны ложными.

Ситуация же в Сирии ставит в неловкое положение и саму ОЗХО — ведь именно специалисты этой организации в 2014 году подтвердили, что из Сирии вывезено все химическое оружие.

При этом эксперт по Ближнему Востоку, ведущий специалист Gulf State Analytics Теодор Карасик считает, что у Асада все же могло остаться химическое оружие, которое не было передано ОЗХО. Об этом эксперт пишет в издании Arab News.

Экс-глава израильской разведки «Моссад» генерал-майор Дани Ятом тоже допускает, что в распоряжении сирийских властей могло быть химоружие.

«Никто не знает, какой процент химоружия вывезен из Сирии. И вам не нужны сотни тонн химических агентов — для того, чтобы убить 60 человек и ранить несколько сотен, не нужно большого количества», — рассказал он в интервью «Газете.Ru». В то же время генерал не исключает, что в случае, если оружие было применено, это могло произойти без ведома Асада.

В России применение химического оружия силами, подконтрольными Асаду, отрицают и считают произошедшее в стране провокацией, организованной противниками официального Дамаска.

К голосу официальной Москвы в понедельник присоединился даже один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал группу «Белые каски», которая сообщила о химатаках, «фальшивой организацией», которая занимается пропагандой терроризма.

Удар по Сирии: плюс и минус

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН и эксперт клуба «Валдай» Ирина Звягельская считает, что удары по Сирии для президента США Дональда Трампа — «возможность показать, что он не отступает от своей достаточно жёсткой линии в отношении Асада».

«Предлог, прямо сказать, сомнительный, потому что не было проведено объективного независимого расследования и, судя по всему, это была действительно провокация с использованием химического оружия. Но особого предлога никто и не искал», — отмечает Звягельская.

В свою очередь, доцент Университета имени Шахида Бехешти в Тегеране и эксперт клуба «Валдай» Хамидреза Азизи считает, что сирийское руководство определенным образом выиграло от ситуации: «Вполне вероятно, что

сирийское правительство сможет более активно мобилизовать общественное мнение в свою пользу, изображая ситуацию как прямой иностранный заговор против сирийского суверенитета.

В то же время, поскольку в России уже заявили, что рассматривается возможность предоставления сирийской армии более совершенных технологий, я думаю, мы должны ждать новых шагов сирийского правительства против вооруженных групп боевиков в разных частях страны», — говорит эксперт.

С этим утверждением соглашается и Звягельская: «Сирийская боеспособность подорвана особо не была».

«Сирийское руководство может обратить это в свою пользу –- что, вот, смотрите, мы подверглись нападению трёх крупнейших стран, выстояли, доказали эффективность защиты Сирии. Это может стать средством мобилизации», — отметила эксперт.

В то же время Звягельская отмечает, что удары США могут использовать в свою пользу и силы оппозиции. «Сейчас, когда крупнейшие державы демонстрируют своё отношение к Асаду и свое стремление ослабить его режим, оппозиция, несомненно, будет подходить с еще большими запросами к перспективам переговоров. Мы будем видеть большую неуступчивость, большее желание получить то, что она бы не получила при другом раскладе», — предупреждает эксперт.

Несмотря на то, что инфраструктуре был нанесен некоторый урон, серьезного ущерба ракетные удары не повлекли.

Кроме того, атака была произведена таким образом, чтобы не задеть военную базу РФ — источники «Газеты.Ru», близкие к российским внешнеполитическим кругам, отмечают, что США предупредили российских военных о своей операции.

Между тем в понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по военным объектам России и Ирана в Сирии, однако руководство Пентагона отговорило его.

Стоит отметить, что это первая в новейшей истории операция США, когда Пентагон наносит удар по стране, где размещена российская военная база. Это поставило Россию в достаточно сложное положение, поскольку она является союзником сирийского президента, однако не находится в состоянии военного конфликта с США.

Тем не менее Ирина Звягельская отмечает, что Россия не будет обострять ситуацию, чтобы избежать военного конфликта.

«Думаю, мы будем действовать в политическом поле, активно действовать в ООН. Мы будем действовать по тем каналам, которые у нас есть. В плане военной реакции Россия проявит сдержанность. Тем более что ПВО смогли перехватить значительное количество ракет, и это тоже показатель нашей силы, показатель того, что мы достаточно эффективно можем защитить небо Сирии», — говорит эксперт.

Теодор Карасик из Gulf State Analytics считает, что Россия будет пытаться развернуть дискуссии вокруг Сирии «в сторону, выгодную для Кремля, используя информационные ресурсы». Кроме того, Москва будет стараться двигать Дамаск к Астанинскому процессу, а не переговорам в Женеве.

Асад, уходи

Целью ракетных ударов по Сирии не было уничтожение военно-политического руководства страны — США дают понять, что больше не собираются вести какой-либо диалог с Асадом и хотят его скорейшего ухода с поста.

«Еще при Обаме США сказали, что Асад — часть проблемы, но русские заявили, что он — часть решения. Мое мнение: если Асад останется как часть решения проблемы, работать это не будет. Считаю, Асада надо убирать — у него нет легитимности в Сирии, однако иранцы и россияне не соглашаются», — выражает свою позицию экс-глава «Моссада» генерал Дани Ятом.

Однако, несмотря на то, что еще несколько лет назад положение Асада было весьма тяжким, сегодня оно укрепилось.

Это произошло в том числе благодаря поддержке со стороны России, которая вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году, когда в стране уже полным ходом шла война западной коалиции с исламистами.

При этом в беседе с «Газетой.Ru» генерал Ятом отмечает, что режим Асада «чуть не уничтожила» «арабская весна», которая докатилась и до Сирии.

Некогда любимец Запада, который видел в нем реформатора, Асад подавил выступления против своей власти, что стало для него точкой невозврата. Кроме того, он поссорился и с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, с которым долгие годы был практически в приятельских отношениях. Несмотря на то, что Асад, по первой профессии — врач офтальмолог, совсем не похож на своего отца, покойного президента Сирии и профессионального военного Хафеза Асада, он сумел продержаться на своем посту уже почти 18 лет.

Генерал Ятом считает, что это произошло, поскольку нынешний лидер Сирии понимает: его нахождение у власти — единственная гарантия выживания. «У нас его считали слабым и расфокусированным, и, когда начались восстания против его власти, мы думали, что потребуется две-три недели, и он падет. Но этого не случилось. Думаю, что он и алавиты, к которым он принадлежит, хорошо понимают, что, если проиграют, то потеряют свои жизни и жизни близких», — отмечает генерал.

Алавиты, которые относятся к шиитской ветви ислама, составляют в Сирии лишь 13% населения. Большинство же составляют мусульмане-сунниты, и в случае, если режим Асада рухнет, именно сунниты станут правящим большинством страны. «Конечно, трудно представить, что будет, если Асад останется с людьми, которые представляют другие группы населения. Например, суннитов, а их 80%», — говорит генерал Ятом.

Нечто подобное произошло в Ираке после падения режима Саддама Хусейна. Правда, там правило как раз суннитское меньшинство, а после падения Саддама власть оказалась в руках шиитов. Это привело к новому конфликту в Ираке.

Правда, генерал Ятом считает, что в случае Сирии этого не стоит опасаться: «Сегодня представители меньшинства — христиане и друзы — поддерживают Асада, так как они всегда поддерживали наиболее сильных лидеров. Сегодня — Асада, но завтра будет кто-то другой, и они будут поддерживать его».

Сейчас главными сторонниками сохранения Башара Асада у власти являются Иран и Россия, однако каждая из двух стран делает это по своим причинам. Для Ирана сохранение у власти алавитского меньшинства — возможность для сохранения своего влияния в Сирии. Для России же Асад — гарант сохранения базы России в этой части региона. Причем важна даже не сама база, а военно-политическое влияние России на Ближнем Востоке.

Этот факт отмечает и экс-глава «Моссада» генерал Ятом. «Это очень грустно, потому что Ближний Восток является стратегическим пунктом, и если США потеряют влияние на Ближнем Востоке, они станут слабее глобально, это даст козырь России, — сокрушается офицер. — И если страны Ближнего Востока станут пророссийскими, а не прозападными, это сыграет против интересов США».

Экс-глава разведки Израиля с сожалением отмечает, что США «начали уходить с Ближнего Востока при Обаме и Трамп продолжает это».

Трамп действительно говорил, что США будут уходить из Сирии, однако постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские войска останутся в стране до тех пор, пока не будут достигнуты все цели Вашингтона.

В интервью Fox News Хейли отметила, что их три: в стране не используется химическое оружие; уничтожены «игиловцы»

(члены организации ИГ, «Исламское государство», запрещенной в России); существуют возможности для сдерживания Ирана. Последний пункт — самый важный для США и Израиля, так как они считают, что Исламская республика имеет большое влияние на Асада и хочет использовать Сирию для продвижения своей повестки в регионе.

США вряд ли уйдут из региона в ближайшее время, как, впрочем, и Россия, и странам придется как-то договариваться с друг с другом. Не исключено, что речь может пойти и об уходе Асада, которого Вашингтон не сможет свергнуть, не идя на прямой конфликт с Россией, считает главный эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик. Однако в случае новых атак «Асад и его семья могут перевезены в Россию, если будет идти речь о его безопасности», — добавил он.

С другой стороны, замены Асаду, вероятнее всего, пока нет, и это заводит ситуацию в тупик. Хотя де-юре Асад и является лидером Сирии, де-факто он контролирует не всю территорию государства, что мешает ему стать инициатором мирного процесса.

Ключ к урегулированию находится у Турции, России и Ирана, которые не всегда находят общий язык. Так, Турция одобрила удары по Сирии, и уже этот факт демонстрирует проблемы в партнерстве.