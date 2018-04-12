«Протесты еще будут»: какие ошибки делает власть

Протестов, связанных с выборами, в России ждать не стоит, и причина тому — высокий рейтинг президента страны Владимира Путина. При этом рейтинг по-прежнему транслируется и на «Единую Россию».

Однако народных волнений ждать все же стоит, считают эксперты Minchenko consulting.

Такие данные опубликовали специалисты в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году». Само исследование проведено посредством качественных методов, включающих в себя фокус-группы и неформализованные интервью. Авторы утверждают, что они провели более 200 интервью с представителями региональной элиты, в более чем 20 регионах РФ.

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Свое влияние на низкий уровень протестной активности, кроме того, оказала система выборных фильтров, не позволяющая играть существенную роль на политической арене наиболее оппозиционно настроенным деятелям, а также идеологический и технологический кризисы оппозиционных партий.

При этом народные выступления будут, уверены эксперты. Просто посвящены они будут другой тематике.

Сейчас авторы доклады выделяют четыре наиболее проблемных для властей точки: экологические протесты, протесты обманутых дольщиков, протесты обманутых вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

А в будущем к этим темам могут добавиться и другие. Так, по мнению исследователей, это связано с высокой вероятностью проведения непопулярных реформ, все большим систематизированием жизни обычных граждан (платные парковки, автоматические системы сбора штрафов и т.д.), экспансией федеральных игроков на рынки местных элит (строительства, сбор мусора, ЖКХ и т.д.).

Несмотря на то что протесты граждан по данной тематике, как правило, носят стихийный и локальный характер, это не значит, что они не несут потенциального риска для федеральной власти и лично президента РФ Владимира Путина.

Авторы доклада отмечают, что апелляция к главе РФ в случае проблем имеет «ограниченную масштабируемость», а понижение рейтингов местных властей в конце концов ведет и к снижению его собственного рейтинга. «При росте числа протестов коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна», — делают пессимистичный для властей вывод эксперты.

Из-за чего протестуем

Экологию эксперты называют «риском номер один» по значимости угрозы возникновения протестов. В докладе отмечается, что круг проблем в этой сфере широк, протесты легко масштабируются, проблематика вызывает эмоциональный всплеск за счет угрозы здоровью детям.

Кроме того, в докладе говорится, что этот протест легко приватизируется конкретными общественниками, часто преследующими свои цели.

Напомним, что акции протеста, посвященные экологии, прокатились по городам Московской области. Одна из крупнейших — в Волоколамске, где местные жители потребовали закрыть местный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово». В марте, через несколько дней после президентских выборов, на мусорной свалке произошел выброс сероводорода, после чего в городские больницы обратились несколько десятков детей, что стало катализатором дальнейших митингов.

Говоря об «обманутых дольщиках», эксперты отмечают, что проблема недооценена. Риски, связанные с «обманутыми вкладчиками», также будут расти, в том числе и в связи с нестабильной финансовой ситуацией в России.

Примером протестов, связанных с техногенными катастрофами», является ситуация в Кемеровской области. При пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» там погибло более 60 человек, большинство которых — дети. Эксперты отмечают, что такие события являются следствием структурных проблем.

Они связаны с недофинансированием надзорных органов, противоречиями в законодательстве. В итоге безопасность в общественных пространствах не занимает первого места в структуре приоритетов.

Также в докладе упоминается, что требования, направленные против террористической угрозы, часто входят в противоречие с правилами противопожарной безопасности. Причем это противоречие, по мнению исследователей, неустранимо. Напомним, что после произошедшего в Кемерове в обществе развернулась дискуссия насчет того, что согласно одним правилам все запасные входы в общественные места и школы должны быть закрыты, а согласно другим — открыты.

На те же грабли

Эксперты считают, что власти часто совершают типовые ошибки при реагировании на протесты. Первая из них — «пробои в коммуникационной цепочке».

«Федеральная власть предпочитает перекидывать решение проблем на один или два уровня ниже, как, например, в случае, когда каждый регион и муниципалитет должен сделать свою дорожную карту по решению проблемы «дольщиков», при этом без расширения полномочий, что могло бы помочь решить вопрос эффективно», — считают эксперты Minchenko consulting.

Кроме того, в докладе отмечается неотлаженность системы как с точки зрения получения информации, так и с точки зрения коммуникационных навыков представителей власти, кто с этими рисками работает.

Например, Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кемеровской области, успел обвинить мужчину, потерявшего на пожаре детей и жену, в пиаре на трагедии. На тот момент он был еще вице-губернатором.

«В Кемерово ситуацию вытянул лично Путин. В Волоколамске постепенно начинают вытягивать своими силами», — комментирует действия власти во время последних протестов Евгений Минченко.

Эксперты также отмечают, что во время кризиса власти апеллируют не к тем ценностям. Например, говорят о рабочих местах вместо того чтобы поднять вопрос экологии. В докладе также говорится, что власти не до конца понимают структуру населения. Наконец, отмечается недостаточная эмпатия власти к гражданам и отсутствие стратегической работы по образованию и информированию населения.

Что делать

В исследовании предлагается ряд шагов, призванных предотвратить риски протестов. Так, властям следует получить достоверную статистику по причисленным рискам, провести диагностику внутриэлитных конфликтов в регионах, а также учесть новую информационную реальность, где соцсети становятся не только распространителем информации, но и точками самоорганизации протестных групп. Кроме того, эксперты призывают власти научиться делать шаги к пониманию мотивов протестующих.

По сведениям «Газеты.Ru», во внутриполитическом блоке администрации президента действительно были отмечены многочисленные ошибки региональных властей по коммуникации с населением после трагедии в Кемерово.

Позже на одном из публичных мероприятия первый замглавы администрации Сергей Кириенко на конференции с преподавателями общественных наук признал, что власть в этой ситуации совершила ошибку в коммуникации с гражданами.

«Довольно часто мы понимаем, что реакция власти в коммуникации не самая удачная. И большую часть проблем мы порождаем сами собственно качеством коммуникации», — заявил тогда куратор внутренней политики.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что протесты не переходят в федеральный масштаб из-за размытости требований выступающих. «Очень часто первична общая напряженность в обществе и в его отношениях с властью, а требования вторичны, а порой и невнятно сформулированы», — говорит он.

Впрочем, удовлетворение требований не всегда гарантирует снятие напряженности, так как в протесте важнее эмоция, а не тема.

«Социальные выступления воспринимаются властью как политические — и дальше запускается стереотип о недопустимости уступок», — объясняет реакцию на выступления властей Виноградов.

Впрочем, по его мнению, они могут повлиять максимум на настроение в отношении местных властей, а не федеральных. Против последних население не выступает в том числе из-за одобрения внешнеполитического курса.