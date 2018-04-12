Между Россией и Западом: кого выберет Армения

9 апреля в Ереване состоялась торжественная церемония инаугурации четвертого президента страны — Армена Саркисяна. Это событие ознаменовало и окончательный переход государства к новой системе правления — Армения стала парламентской республикой в соответствии с поправками в Конституцию, принятыми по итогам референдума 2015 года. В свете вступления в должность нового президента возникает закономерный вопрос — как изменится внешнеполитический курс страны при Саркисяне?

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Стоит отметить, что нынешний глава государства обладает внушительным опытом дипломатической службы на Западе — после развала СССР Армен Саркисян стал первым послом Армении в Великобритании, затем представлял страну в Европейском союзе, а с 1995 года был послом республики в Бельгии.

Саркисян довольно долго являлся гражданином Великобритании, был профессором в Кембридже. Эксперты отмечают, что нынешний президент поддерживает хороший контакт с представителями западной политической и бизнес-элиты.

Все это лишь подогревает любопытство касательно того, какой вектор внешней политики — российский или западный — будет приоритетным для Армении в ближайшие годы.

Армянская община в России

10 апреля, в свой первый рабочий день на посту президента, Армен Саркисян принял в своей резиденции в Ереване представителей российских СМИ, среди которых был и корреспондент «Газеты.Ru». Отметим, что российские журналисты оказались первыми посетителями Саркисяна в этот день.

В ходе беседы с журналистами президент первым делом заговорил о роли армянской общины в России в диалоге Москвы и Еревана. По данным переписи 2010 года, в России проживало порядка 1182 тыс. армян. Саркисян подчеркнул, что самая большая армянская диаспора сейчас именно в России.

«Отношения с диаспорой, которые очень важны для Армении, меняются в лучшую сторону — диаспора хочет принимать участие в делах Армении», — констатировал глава республики. В то же время он посетовал, что, хотя диаспора развита довольно хорошо, ее потенциал реализуется не в полной мере.

«Когда я смотрю на диаспору со стороны, впечатление такое, что ее влияние не соответствует ее количеству и качеству. То есть у нас много работы не только в Армении, но и вне Армении», — признал Саркисян, добавив, что важна и российская диаспора в Армении — «влияние большое: и культурные связи, и многие другие, но я бы все-таки хотел видеть больше экономических отношений».

На вопрос «Газеты.Ru» о проблемах, связанных с армянской общиной в РФ, и возможных путях их решения президент обратил внимание на тот факт, что диаспора в РФ не всегда организованная и достаточно активная.

«Мне кажется, необходимо, чтобы они более активно участвовали в российских делах. Армяне должны быть частью российского общества — не только в экономической, но и в политической деятельности они должны быть реальными российскими гражданами», — подчеркнул Саркисян.

В то же время глава республики с удовлетворением отметил, что в армянской общине в России отсутствуют серьезные проблемы. «Я общался с представителями диаспоры во многих регионах России: во Владивостоке, Оренбурге, Иркутске — и это ведь не центр России, не Москва и не Питер. Там живут удивительные по своему характеру армяне, когда их количество превышает 500 человек, они решают построить церковь и потом школу», — шутит президент Армении.

Глава республики добавил, что во всех российских регионах, где он встречался с армянами, они производили впечатление «абсолютно интегрированных» граждан.

«Они очень хорошие российские граждане. Мне очень удобно говорить это, потому что крайне редки случаи, когда они себя ведут как-то неправильно. Иногда они ведут себя как граждане лучше вне Армении, чем внутри Армении», — заметил Саркисян.

Между Москвой и Брюсселем

Армения, как и многие страны СНГ, старается проводить так называемую «многовекторную политику» — то есть стремится к развитию диалога как с Россией, так и со странами Запада.

Так, страна является частью Евразийского экономического содружества, членом военно-политического блока ОДКБ, а в прошлом году Армения подписала «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» с Евросоюзом, которое фактически является облегченной версией «Соглашения об ассоциации с ЕС». Подписание Ереваном этого документа спровоцировало многочисленные пересуды в России — не возникнет ли конфликта интересов в рамках выстраивания отношений с Москвой и деятельности Еревана на Евразийском пространстве?

Приход к власти президента с обширным опытом и связями на Западе лишь добавил этому вопросу актуальности. Между тем

эксперты в голос заявляют: при Саркисяне российский вектор внешней политики останется приоритетным для Еревана. В беседе с «Газетой.Ru» бывший посол республики в РФ Армен Смбатян указал, что это обусловлено множеством факторов, и прежде всего — интересами Армении, которые хорошо известны нынешнему президенту.

«Новый президент Армении — «человек мира», он очень хорошо знает и Запад, и Восток, и Север, и Юг, — констатирует Смбатян. — Он прекрасно знает интересы Армении, и я могу сказать абсолютно точно, что приоритетное для Армении направление внешней политики — это, конечно, Россия». Он пояснил, что тому есть как исторические, так и чисто прагматические причины: «У нас в Армении бизнес на 80% — это российский бизнес. Это также и коммуникации, это даже тот факт, что в Армении нет своего национального авиаперевозчика».

«Мы связаны с Россией веками, реально, прагматически, нам это очень удобно и выгодно. Поэтому мы всегда говорим, что Россия — наш главный партнер», — отметил дипломат.

В то же время Смбатян уточнил, что новый президент хорошо осознает и важность развития диалога с другими партнерами, в том числе на Западе. «Он считает, что надо хорошо общаться со всем миром и искать везде возможности: и в бизнесе, и в культурных отношениях», — подчеркнул Смбатян.

Политолог Арег Галстян, в свою очередь, считает, что тотальных сдвигов во внешней политике Армении при Саркисяне не предвидится — по его мнению, Ереван будет сохранять хорошие отношения с Москвой, одновременно стараясь балансировать между Россией, ЕС и США.

«Все-таки Армения — член Евразийского экономического союза, член военно-политического блока ОДКБ, и стратегическое направление будет в любом случае евразийское, это объективно так», — утверждает Галстян. При этом эксперт заметил, что такой курс таит и потенциальные угрозы для Еревана: «Армения может попасть под американские санкции за крупные военно-технические сделки с российской стороной. Чем хуже экономическая, политическая ситуация в России, тем болезненнее это будет отражаться на Армении, потому что Ереван крайне зависим от экономического и политического состояния Москвы».

Известный журналист Ашот Джазоян придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что при Саркисяне Армения вполне может стать своеобразным мостом между Севером, Югом, и Западом. «У него [Саркисяна — «Газета.Ru»] голова очень светлая, и именно за счет этого он может поспособствовать тому, чтобы Ереван стал значимым субъектом международной политики. Нам нужны новые решения, и мне кажется, что новый президент может предложить такие решения: он математик, дипломат, бизнесмен, все это очень важно», — считает Джазоян.

Во время встречи с журналистами 10 апреля Армен Саркисян намекнул, что первым делом посетит Россию. Президент также напомнил, что, когда он вступил в должность премьер-министра Армении в 1996 году, он нанес свой первый государственный визит именно в Москву. Стоит отметить, что, став кандидатом в президенты в феврале 2018 года, Саркисян тоже поехал в российскую столицу, и только после этого — в Лондон и Милан.

Карабах: «Единственный путь — это диалог»

Одним из наиболее чувствительных вопросов для Армении остается конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Уже в своей инаугурационной речи Армен Саркисян неоднократно затронул эту тему, Карабах активно обсуждался и во время беседы нового президента Армении с российскими журналистами.

По мнению Саркисяна, единственный адекватный путь решения карабахского конфликта — диалог.

«Нужно понимание, что у Карабахской проблемы нет и не может быть военного решения. Любое военное решение будет исключительно разрушительным для всех. Никто от этого не выиграет — ни Армения, ни Карабах, ни Азербайджан», — подчеркнул Саркисян, пояснив, что война неизбежно разрушит инфраструктуру во всем регионе.

«Инфраструктура будет разрушаться — не только в Армении. Кто ее будет восстанавливать? На какие деньги? Кто придет инвестировать в наш регион — не только в Армению? Единственный путь — это диалог», — настаивает глава республики. Он добавил, что усилия Минской группы привели к тому, что в последние годы переговоры шли достаточно успешно.

«Есть понимание структуры договоренности. Но естественно, как и в любом договоре, всегда остаются последние, но самые главные слова или предложения. И нужна политическая воля руководителей, и в данном случае это, в первую очередь, руководителей Карабаха, Азербайджана и Армении», — признает Саркисян.

Между тем в беседе с «Газетой.Ru» политолог Арег Галстян высказывает довольно пессимистичную позицию касательно карабахской проблемы: «Вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных прорывов в переговорном процессе, потому что сам по себе Минский формат уже давно не занимается урегулированием конфликта, он занимается просто проведением дипломатических встреч и переговоров для того, чтобы стороны пытались найти какие-то возможности и точки соприкосновения».

По словам эксперта, Апрельская война 2016 года показала, что какого-либо серьезного прорыва быть не может, в первую очередь из-за нежелания Азербайджана урегулировать конфликт политическими средствами.