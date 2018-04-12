ОЗХО опубликует итоги расследования отравления в Солсбери

Данные расследования в Солсбери комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала британским властям. Как сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, представитель МИД Великобритании объявил о передаче «окончательной копии отчета» ОЗХО по запросу Лондона.

Кроме того, Великобритания попросила ОЗХО опубликовать результаты своего расследования в полдень по Гринвичу в четверг, 12 апреля (14:00 мск). Россия также должна получить версию отчета как участник Конвенции по химическому оружию, отметил британский дипломат.

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Один из создателей технологий уничтожения химоружия в России и экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил НСН, что отчет ОЗХО может рассказать только о формулах вещества, найденного на месте инцидента, но не об их происхождении.

По мнению Уткина, ценным итогом работы комиссии ОЗХО будет демонстрация результатов в виде, точно объясняющем: какие химические вещества в каких пробах, взятых из определенных мест, были обнаружены специалистами.

«Других каких-то выводов политического характера, либо выводов относительно происхождения этих веществ, естественно, ОЗХО делать не будет. Мы с вами знаем, что о происхождении этих химических веществ, которые будут найдены в пробах, говорить бессмысленно. Поэтому будет просто технический результат. Великобритания, естественно, попытается, как я полагаю, использовать эти заключения в свою пользу, утверждая, что ОЗХО подтвердило выводы Британии», — отметил Уткин.

Экс-инспектор ООН добавил, что технический аспект расследования «никаким образом не будет подтверждать» политическую линию Лондона и обвинения в адрес России.

Ранее ряд западных стран, в том числе государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, а также Молдавия и Украина объявили о высылке более 150 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне скандала вокруг дела Скрипалей и высылки российских дипломатов заявил, что Запад занимается провокациями.

«Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, — это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из устава Организации объединенных наций, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — сказал он.

Лавров напомнил, что «мы ответили адекватно, мы не будем никогда прогибаться под ультиматумом, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией». В МИД РФ заявили также, что работают над ответными мерами и высылками западных дипломатов.

В числе 152 российских дипломатов, выдворенных странами Запада, было только три действующих сотрудника Службы внешней разведки, отметили в пресс-службе СВР.

Ранее представители разведслужбы Великобритании заявили, что вещество, которым отравились Скрипали, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом. Об этом представители разведки сказали на специальном инструктивном совещании союзников Британии. При этом этот брифинг был созван с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, бывший ранее главой комиссии по химразоружению, заявил «Интерфаксу», что лаборатория в Шиханах «не входила в спектр работы» его ведомства. Он подчеркнул, что все военные базы ВС России, где находились запасы химоружия, были известны, и Шиханы в этом списке не значились.

При этом британские химики в военной лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить страну происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед еще 3 апреля.

Тем временем, посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что Юлия Скрипаль в порядке, сообщает ФАН. По данным пресс-службы российской дипмиссии в Соединенном королевстве, заявление Скотленд-Ярда от имени Скрипаль говорит о том, что гражданку удерживают против ее воли.

«Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.