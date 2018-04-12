Несколько часов до удара: Запад собирается на войну. LIVE

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Sky Data Poll опубликовал данные опроса на тему, хотят ли британцы вступать в конфликт с Россией из-за Сирии. Так вот. Не хотят.
48% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Великобритания вмешивалась в ситуацию в Сирии, если операция приведет к конфликту с Россией. 28% британцев при этом высказались, что поддержали бы операцию, даже если она привела бы к прямой конфронтации с Москвой.
При этом 37% опрошенных считают, что Лондон должен вмешаться в конфликт в Сирии из-за предполагаемой химатаки в сирийской Думе, если она не приведет к конфликту с Россией. Однако 36% — против и такого варианта развития событий.
Тем временем, в сирийской Думе начала работать российская военная полиция, сообщило Министерство обороны. Полиция станет «гарантом соблюдения правопорядка», поясняют в ведомстве.
Напомним, что Дума, по сообщениям центра по примирению враждующих сторон, полностью перешла под контроль сирийского правительства. РИА «Новости» при этом сообщает, что из города при поддержке России удалось вывести более 165 тыс. человек и освободить 250 заложников из плена боевиков.
Европейские эксперты все же считают, что удар США по Сирии будет, но по «не очень рискованным» целям.
«Вероятно, будет нанесено несколько ударов крылатыми ракетами по не очень рискованным целям, где не будет российских военных и гражданских лиц. Это, возможно, позволит избежать эскалации», — цитирует РИА «Новости» президента Института политических наук Лувен-Европа (Бельгия) Мишеля Льежуа.
Да, никто не хочет серьезных военных действий.
На Крит прибыли два самолета американской разведки, сообщает местный портал Iefimerida. По сведениям портала, самолеты приземлились в аэропорту «Никос Казандзакис» неподалеку от Ираклиона. Речь идет о моделях MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые использовались во время операций в Афганистане и Ираке. Экипаж самолетов состоит из четырех человек: командир, пилот и два офицера, занимающихся сбором информации.
Кстати, над Тель-Авивом, где сейчас находится корреспондент «Газеты.Ru», летают самолеты F-16 израильских ВВС. За несколько минут пролетело 7-8 самолетов, которые совершали маневры в воздухе. К чему бы это.
Ударят ли США по Сирии или не ударят, — пожалуй, главный вопрос этой недели. Вот глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что отвечать на этот вопрос надо отрицательно.
«Обстановка [в Сирии] непростая, но она стабильная. Есть коммуникации, есть в определенной степени понимание. Думаю, все будет решаться цивилизованным путем. [До прямой атаки] не дойдет, пока для этого нет предпосылок», — считает депутат.
А в российской Госдуме призывают сконцентрироваться на планах созидательных, а не разрушительных — подумать о восстановлении Сирии, а не об американских ударах. «Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России в первую очередь обеспечить мир и благополучие на сирийской земле. И хотя американские эсминцы подходят к берегам Сирии, мы не обращаем на них абсолютно никакого внимания, потому что мы думаем сейчас о восстановлении Сирии, создании благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы. Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать», — сказал председатель Патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.
И все же, думается нам, что «строить и создавать» может потребоваться гораздо больше, если СШа все же ударят по сирийской территории.
И все же информация вокруг сирийского кризиса достаточно запутанная. Трамп, например, брал «от 24 до48 часов» на принятие решения, что делать дальше. Двое суток прошли, однако Трамп, кажется, решения так и не принял.
«[Удар по Сирии] — это одна из возможностей. Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять. Это касается и времени», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.
Интересно, какие другие опции рассматриваются, с учетом, что Вашингтон заявляет о том, что продолжает консультации с партнерами и союзниками.
А мировые СМИ задаются вопросом, что могло заставить Трампа опубликовать столь воинственный твит в столь раннее время. Британский The Guardian пишет, что глава Белого дома, например, мог посмотреть выпуск новостей, в котором некорректно была переведена цитата российского дипломата Александра Засыпкина, который заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты в Сирии.
Москва и ранее заявляла, что ответит США, если их действия будут представлять угрозу российским военнослужащим, находящимся в Сирии.
Если это действительно так, и Трамп так резко отреагировал на некорректный перевод, то, пожалуй, во всем мире и всем надо переставать так легко относиться к «фейк-ньюз».
Отвлечемся ненадолго от Сирии (хотя это тоже, конечно, влияет) и посмотрим на курсы валют. Рубль на открытии торгов на Московской бирже снова начал свой день с падения.
Доллар торгуется по 63,05 руб., евро — по 77,88 руб. Это на 46 коп. и 42 коп. больше (соответственно), чем был было вчера.
Военные ведомства США публикуют данные о разрабатываемом ими оружии. Управление по работе с подрядными организациями армии США, например, опубликовали документ, в котором утверждается, что Вашингтон готов выделить $2 млрд на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет».
«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действий, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильными силами возможность поражать цели на ходу», — цитирует документ RT.
Все же не дает покоя американским военным российское вооружение, представленное Владимиром Путиным 1 марта в ходе послания Федеральному собранию.
А вот и австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл хочет, чтобы Россия использовала свое влияние в Сирии, чтобы гарантировать расследование инцидента в городе Дума в Восточной Гуте (естественно, он считает, что там была произведена химатака). «Мы призываем Россию использовать ее колоссальное влияние в Сирии, чтобы гарантировать проведение расследования и обеспечить правосудие над виновными», — заявил с утра-пораньше Тернбулл.
Кажется, австралийский премьер невнимательно следил за ходом заседания Совбеза ООН в понедельник, когда Россия предлагала то же самое — расследовать инцидент в Думе, а уже после наказывать виновных через Совет Безопесности ООН, если факт атаки подтвердится. Напомним, официальная позиция России в том, что инцидент в Думе был провокацией.
А сам Дональд Трамп, не стесняющийся в выражениях и сторонник слишком уж прямолинейной «твиттер-дипломатии», похоже, пока что спит. Последний твит в его микроблоге был опубликован шесть часов назад. Вчера первое сообщение, с которого все и понеслось, он напечатал около 7 утра по местному времени.
Россия продолжает достаточно сдержанно реагировать на выпады западных партнеров. По крайней мере официальных резких заявлений не было, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва «не является участником твиттер-дипломатии».
«Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считает, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.
Ситуация действительно хрупка, особенно учитывая, что в том, что на самом деле произошло в Думе, с которой и началось нынешнее обострение, Запад «разобрался» уж слишком быстро.
Видимо, если военные действия в Сирии все же обострятся, то США будут действовать в тесной связке с Великобританией. The Times со ссылкой на источники сообщили, что самолеты ВВС Совединенного Королевства на Кипре находятся в полной боеготовности.
«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в [британской военной базе на Кипре] Акротири. Мы готовы», — говорит источник британской газеты.
Тон, в котором американские политики обращаются к России сменился на совсем уж недипломатический. Сначала Трамп откровенно заявляет, чтобы «Россия готовилась», сегодня кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявляет, что отныне «мягкая политика» Вашингтона по отношению к Москве закончилась.
«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для [президента России] Владимира Путина, долог», — заявил в письменных показаниях конгрессу Помпео. Эти слова распространяет Белый дом.
Доброе утро, дорогие читатели.
Хотелось бы начать день с хороших новостей, но их пока у нас немного. Ситуация вокруг сирийского кризиса все еще достаточно неопределенная. Вчера американский президент Дональд Трамп буквально за час взорвал все ленты информационных агентств своими заявлениями в твиттере. Сначала он призвал Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом то ли передумал, то ли отложил и предложил Москве остановить гонку вооружений.
Однако к вечеру события так и не успокоились. И вот уже к вечеру появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг. Подливают масла в огонь и противоречивые заявления других мировых лидеров. Британский премьер Тереза Мэй, например, сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии — по крайней мере пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте. Однако после СМИ сообщили, что Мэй отправила подлодки на расстояние удара по Сирии.
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