Несколько часов до удара: Запад собирается на войну. LIVE

Sky Data Poll опубликовал данные опроса на тему, хотят ли британцы вступать в конфликт с Россией из-за Сирии. Так вот. Не хотят.

48% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Великобритания вмешивалась в ситуацию в Сирии, если операция приведет к конфликту с Россией. 28% британцев при этом высказались, что поддержали бы операцию, даже если она привела бы к прямой конфронтации с Москвой.

При этом 37% опрошенных считают, что Лондон должен вмешаться в конфликт в Сирии из-за предполагаемой химатаки в сирийской Думе, если она не приведет к конфликту с Россией. Однако 36% — против и такого варианта развития событий.