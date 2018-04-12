Что скажет Помпео на слушаниях в конгрессе. LIVE

Слово наконец предоставили самому Майку Помпео. Первым делом он поблагодарил своего предшественника Рекса Тиллерсона за работу, которую тот проделал на посту госсекретаря.

«Независимо от того, какое решение вынесет Комитет по итогам сегодняшних слушаний, я все равно продолжу служить своей стране», — заявил Помпео. Он также добавил, что готов в седьмой раз в своей жизни поклясться на Конституции США, что будет примерно и в полном соответствии с законом выполнять свои функции — на этот раз как главный дипломат страны.