Что скажет Помпео на слушаниях в конгрессе. LIVE

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Помпео завершает свою пятиминутную речь небольшой саморекламой:
«Я, как военный человек, как никто другой понимаю важность дипломатии, понимаю, каким ужасом и какой трагедией является война. Я служу президенту, который считает также, и буду руководствоваться этим пониманием в своей дипломатической службе», — подчеркнул Помпео.
Слово наконец предоставили самому Майку Помпео. Первым делом он поблагодарил своего предшественника Рекса Тиллерсона за работу, которую тот проделал на посту госсекретаря.
«Независимо от того, какое решение вынесет Комитет по итогам сегодняшних слушаний, я все равно продолжу служить своей стране», — заявил Помпео. Он также добавил, что готов в седьмой раз в своей жизни поклясться на Конституции США, что будет примерно и в полном соответствии с законом выполнять свои функции — на этот раз как главный дипломат страны.
С начала заседания не прошло и получаса, а сенаторы уже заговорили об «агрессивной России, пытающейся разрушить международный порядок, который мы выстраивали со Второй мировой войны». Об этом заявил член комитета Сената Менендез. Досталось и Трампу: по словам сенатора, нынешний американский президент проводит политику, «основанную на импульсивности».
«Политика Трампа, оставившая наших союзников в замешательстве, политика «Америка — прежде всего», оставит нашу страну в одиночестве и изоляции», — считает Менендез.
Между тем сенаторы продолжают обсуждать Помпео: в его адрес звучат преимущественно положительные отзывы. В то же время участники заседания подчеркивают, какую ответственность подразумевает должность госсекретаря.
«Я думаю, что Помпео сможет хорошо служить на этом посту, если его утвердят», — отметил председатель комитета Коркер, заметив, что опыт Помпео как дипломата может помочь ему на этом посту.
Речь Робертса внезапно прервала женщина, присутствовавшая в зале заседания. Активистка с плакатом начала кричать о войне, к которой Америка «хочет быть готовой». Под вопли в духе «нет войне!» охранники вывели ее из зала, где проходит слушание. Сенаторы, отшутившись, продолжили заседание.
Тем временем на заседании со вступительным словом выступает сенатор Робертс. Он отметил, что знает Майка Помпео в первую очередь как друга и бизнесмена. «Он известен нам как честный и трудолюбивый человек. Он построил серьезный бизнес, осознавая свою ответственность и принеся пользу людям», — заявил Робертс.
Сегодняшние слушания в Конгрессе — уже не первые для Помпео. В прошлом году он проходил через эту процедуру, чтобы его утвердили на пост директора ЦРУ.
Тем временем Трамп уже пожелал Майку Помпео удачи на сегодняшних слушаниях в Конгрессе. По традиции, президент сделал это в твиттере: «Желаю удачи Майку Помпео во время сегодняшних слушаний по его утверждению [на пост госсекретаря]. Он станет замечательным госсекретарем!»
Напомним, месяц тому назад Дональд Трамп назначил Помпео на пост госсекретаря, отправив в отставку его предшественника Рекса Тиллерсона. Центральное разведывательное управление, которым ранее руководил Помпео, возглавила Джина Хэспел.
Добрый вечер, дорогие читатели!
В 17:15 по московскому времени в комитете Сената США стартуют слушания экс-главы ЦРУ Майка Помпео, претендующего на пост госсекретаря — прежде чем он возглавит американского внешнеполитического ведомства, его кандидатуру должны утвердить сенаторы.
Как ожидается, на заседании будет затронута и российская тематика.
«Газета.Ru» внимательно следит за выступлением Помпео и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.