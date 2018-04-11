Разговор Путина с Нетаньяху: Сирия и День Победы

Президент России Владимир Путин вечером 11 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры государств обсудили эскалацию конфликта в Сирии, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Тифор.

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Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности, передает НСН.

«В свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

В данном контексте Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая этого года в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы», — говорится в сообщении Кремля.

Двумя днями ранее сирийское национальное агентство SANA сообщало, что авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс была атакована ракетами.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», — рассказывал местный источник.

Как отмечалось, ПВО сирийской армии открыла огонь по ракетам, направленным на авиабазу. Восемь ракет не смогли преодолеть противовоздушную оборону базы и были сбиты; однако количество ракет, поразивших цель, не уточнялось. В то же время СМИ с места событий сообщали, что первые взрывы на авиабазе Т4 прогремели в 3:30 ночи. Десять ракет разорвались на базе.

В результате ракетной атаки не пострадал авиационный парк сирийских военно-воздушных сил; при этом от взрывов погибли два бойца иранских экспедиционных сил в Сирии, еще семь человек были ранены. Пентагон опроверг свою причастность к этому нападению. В заявлении американского минобороны указывалось, что сейчас оборонное ведомство США не производит воздушные удары в Сирии.

«Тем не менее мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией и поддерживаем дипломатические усилия по сдерживанию ответственных за использование химического оружия в Сирии или где-либо еще», — заявили в американском военном ведомстве.

Другой подозреваемый в авиаударе — Израиль. По данным телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Ливаном и Сирией в момент ракетного удара по базе Т4. При этом, сообщает телеканал, ракеты пересекли воздушное пространство Ливана при подлете к Сирии.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать сообщения об авиаударе. Франция заявила о непричастности к авиаудару.

«Это были не мы», — заявил представитель генштаба французской армии Патрик Штайгер.

Помощник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе не останется без ответа, передает RT.

Спустя несколько часов в Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным российского военного ведомства, три ракеты достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечается, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет. Вскоре СМИ даже опубликовали фото с места этой атаки, передает ФАН.

Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи предостерег международное сообщество от эскалации.

«Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции. Это очень опасное» развитие событий», — заявил дипломат.

Через два дня министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил с заявлением, что не знает, кто нанес авиаудар по базе в Сирии, а также высказался против присутствия Ирана в регионе.

«Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — сказал политик.

Он отметил, что «есть силы», которые не допустят присутствия войск Ирана в Сирии.