«Даже во времена холодной войны не было такого хамства»

Внеочередное заседание Совбеза ООН провели в Нью-Йорке по инициативе стран Запада в понедельник, 10 апреля. Главной темой стала ситуация в Восточной Гуте: там якобы было применено химическое оружие. США, Франция, Великобритания и ряд других стран утверждают, что власти Сирии применили хлор, в результате чего погибли до 80 человек.

Реклама

В рамках заседания члены Совбеза обсуждали возможность расследования вероятного инцидента в городе Думе. Постпред России Василий Небензя подчеркнул, что не стоит выступать с поспешными суждениями и обвинять Дамаск в причастности к инциденту. Он заявил, что в Думу были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора сведений и материалов.

Специалисты взяли пробы грунта и не обнаружили в них хлоросодержащих и нервно-паралитических веществ.

«Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — передает RT слова Небензи.

Также российский постпред добавил, что британское, американское и французское правительства без раздумий о последствиях и каких-либо оснований «ведут конфронтационную линию по отношению к России», а также «подталкивают к этому» других участников международных отношений.

Небензя обвинил США, Францию и Великобританию в клевете на РФ и Сирию, добавив, что правительства этих стран сыплют оскорблениями, «не гнушаются» милитаристской риторикой, а также действуют с помощью санкций и шантажа. По словам постпреда России, тон «беспардонных угроз» в адрес Москвы «перешел границы допустимого».

«Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — подчеркнул дипломат.

Как сообщает ФАН, Небензя предостерег страны Запада от военной агрессии — «не дай Бог, пострадают российские военные».

Василий Небензя также указал на нестыковки в видеозаписях, приводимых в качестве доказательства химатаки. Во-первых, траектория попадания бомбы «неестественна», она пробила крышу дома, но не сломала деревянную кровать, а просто легла на нее. Он добавил, что бомбу положили туда, готовясь к съемкам.

Также постпред РФ отметил, что 8 апреля сирийские войска обнаружили химическую лабораторию группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России) с реагентами немецкого производства.

Выяснить, что реально происходило в Думе в Восточной Гуте, может помочь только независимое расследование, добавил Небензя. Он потребовал немедленного вылета представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Дамаск — там власти Сирии и РФ обеспечат делегации ОЗХО условия «для выезда на место предполагаемого инцидента» и понимания ситуации.

В ином случае ситуация может начать развиваться аналогично с инцидентом в Хан-Шейхуне, напомнил Небензя, — когда страны Запада также обвинили Дамаск в применении химоружия против местных жителей. Тогда США атаковали авиабазу сирийских ВВС «Эш-Шайрат».

Россия внезапно нашла поддержку в инициативе провести расследование в лице Великобритании. Постпред Соединенного королевства Карен Пирс заявила, что Лондон заинтересован в российском предложении миссии ОЗХО посетить Сирию под эгидой российских экспедиционных сил. При этом Пирс отметила, что представителям ОЗХО необходимо будет иметь полную свободу доступа к месту событий, материалам, а также свободу действий.

США решили ограничиться общими обвинениями в адрес РФ: по мнению постпреда Никки Хейли, Москва своими действиями в Сирии «подорвала авторитет ООН». Запад же «позволил сделать России заложниками режима Асада невинных людей». Хейли также назвала Россию «монстром».

«Россия блокирует все действия, уже наложили вето на пять резолюций по вопросу [применения химоружия в Сирии]», — отметила Хейли.

По словам постпреда США, если Совбез ООН «не сможет адекватно ответить на применение хлора в Думе», то Вашингтон «примет меры и возьмет дело в свои руки».

Франция поддержала Соединенные Штаты: представитель Парижа Франсуа Делатр заявил, что либо сирийцы сознательно используют химическое оружие втайне от Москвы, либо же Россия просто-напросто «покрывает использование Дамаском химоружия».

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что за конфликт в его стране несут ответственность США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Катар. По словам Джаафари, именно из-за этих держав в руки террористических группировок попало химическое оружие.

«Идет подготовка и оправдание грядущей военной агрессии. Разыгрывается тот же самый сценарий, что и в Ираке в 2003 году», — подытожил сирийский дипломат.

Отметим, что сразу же после начала выступления сирийского постпреда делегация США в полном составе покинула зал заседания Совета Безопасности.

При этом 10 апреля стало известно, что ракетный эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк» на борту направился к побережью Сирии. Это произошло после совещания в понедельник в Белом доме, посвященного сообщениям о химической атаке в сирийском городе Дума, сообщила НСН со ссылкой на The Wall Street Journal.