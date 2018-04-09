Дело Скрипаля завернуло в Сирию

В британских СМИ появляются все новые подробности инцидента в Солсбери, которые на этот раз, по утверждениям журналистов, основаны на разведданных. В России считают, что аргументация Лондона в деле Скрипаля все больше «плывет» и небезосновательно: противоречивые заявления о природе вещества и принципах его действия делают не только британские химики, но и советские ученые.

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Британские СМИ утверждают, что 4 марта 2018 года, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, королевские военно-воздушные силы перехватили отравленное в Москву сообщение с текстом «Посылка доставлена».

Согласно инсайдерской информации таблоида The Sunday Express, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась «официальному лицу» в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось, что два лица «совершили успешный выход».

При этом в статье утверждается, что данная информация была передана представителям западных государств в качестве одного из доказательств причастности Москвы и обоснования необходимости предпринять меры против России.

Примечательно также и то, что сообщение было доставлено якобы из Сирии, где сейчас разгорается еще один скандал, связанный с применением химоружия.

На минувших выходных СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, в результате чего погибли 70 человек. Президента США Дональд Трамп практически сразу заявил, что ответственность за этот инцидент лежит на России.

«Раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии подтверждает мысль о том, что медийная «капитализация» «дела Скрипалей» будет продолжаться и далее», — написал в своей фейсбуке глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, «США спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше «плывет».

В «деле Скрипаля» в последнее время действительно появляется все больше нестыковок, главная из которых — состояние пострадавших.

Что не так с «Новичком»?

«В Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ) было создано новое ОВ (отравляющее вещество. — «Газета.Ru»). По своему коварству («боевым характеристикам») оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае, люди, которые в свое время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами», — так выглядит одно из первых описаний «Новичка», опубликованного еще в 1992 году в газете «Московские новости» химиком Вилом Мирзаяновым. Именно он и и рассказал о разработках подобных отравляющих веществ.

Вместе с тем подобного описание противоречит тому факту, что спустя некоторое время Юлия Скрипаль пришла в сознание. Вскоре в разговоре со своей тетей Викторией Скрипаль, она также рассказала о своем состоянии.

«У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все окей», — сказала родственнице пострадавшая. Запись этого разговора была продемонстрирована в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Пока все живы. Значит, либо это вовсе не наша система, либо она была плохо «сварена», халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — говорил в интервью РИА «Новости» Леонид Ринк — еще один входящий в группу разработчиков отравляющей системы профессор.

Версии с антидотом придерживаются и британские СМИ. Издание Mail on Sunday, в частности, утверждает, что в больнице, куда поступили Сергей и Юлия Скрипали совершенно случайно находились прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия врачи, которые вкололи им атропин и «другие лекарства, одобренные лабораторией Портон-Даун».

Примечательно, что еще в марте о возможном применении атропина в качестве антидота говорил тот же Мирзаянов. «Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — говорил сам Мирзаянов в интервью русской службе Би-Би-Си. Однако он также подчеркивал, что Скрипалю и его дочери, «скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли», однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.

Стоит отметить, что споры об эффективности антидотов при блокировании действия «Новичка» возникают даже среди занимавшихся разработкой агента ученых.

Еще до того как стало известно об улучшении состояния Скрипалей, Владимир Углев — один из сотрудников научной группы, разрабатывавшей нервно-паралитические отравляющие вещества под названием «Новичок» — в интервью интернет-порталу The Bell уверял:

«Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980, то, скорее всего, повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет.

С долей вероятности, близкой к 100%, могу сказать, что как только Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя, собственно, они и сейчас-то живы условно».

«Проекта под названием «Новичок» не было»

К слову, в Портон-Дауне версию с применением антидота также не поддерживают. Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед, который сообщил, что ученые не смогли установить точное происхождение яда, также признавался: о существовании противоядия для «Новичка» ничего неизвестно, и такое вещество Скрипалям не давалось.

Многочисленные версии и спекуляции возможны по той причине, что Лондон так и не представил какой-либо конкретной информации о примененном против Скрипалей веществе помимо его названия — Великобритания практически сразу заявила, что это был «Новичок».

Почти всю информацию об этом веществе до недавнего времени можно было найти только в опубликованной в 2008 году книге Мирзаянова. Там говорилось, что данная программа была создана в 1970-х годах, чтобы повторить созданное на Западе отравляющее вещество VX.

В данной программе было создано не одно вещество. Владимир Углев говорит как минимум о четырех видах «Новичка», Вил Мирзаянов в своей книге описывает порядка десяти различных соединений.

Причем в России производство вещества под кодовым названием «Новичок» парадоксальным образом отрицают как ученые, так и дипломаты. «Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.

Такую же позицию озвучивает и входивший в группу разработчиков химических веществ Леонид Ринк: «Программы разработок химических боеприпасов были, но не с таким названием. После того как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом «Новичок». В нем различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, «Новичок-1», «Новичок-2», «Новичок-3», — говорит ученый. — То есть, не было такого отдельно взятого вещества «Новичок» и нет. Как не было и проекта разработок с таким названием. Это скорее система кодирования и регистрации. Абсурдно говорить о формуле «Новичка» и о проекте с таким названием».