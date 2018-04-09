Генпрокуратура: Лондону ответы по делу Скрипаля неинтересны

В ходе брифинга в понедельник, 9 апреля, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что власти Великобритании «раскручивают» антироссийскую кампанию на фоне дела об отравлении бывшего офицера ГРУ и агента SIS Сергея Скрипаля в Солбери ровно по тому же сценарию, что и раньше, передает RT.

Реклама

Замгенпрокурора добавил, что «провокационный сценарий» использовался Лондоном для бездоказательных обвинений в адрес России летом 2003 года после «мнимого покушения» на олигарха Бориса Березовского и смерти экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Карапетян добавил, что каждый раз поднимается тема якобы использования боевых отравляющих веществ российскими спецслужбами, но доказательств не приводится, передает НСН. Карапетян заявил, что из-за отказа Лондона пролить свет на «дело Скрипаля», Москвы была вынуждена раскрыть данные по делам Бориса Березовского и Александра Литвиненко, чтобы показать отказ британской стороны от сотрудничества с РФ.

Кроме того, стало известно, что Генпрокуратура рассчитывает получить от британской стороны ответ на запрос по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Начальник управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Александр Куренной заявил, что в ведомстве «не так много надежды на [ответ] в адекватные сроки и в адекватном объеме». Тем не менее, в Генпрокуратуре надеются, что Лондон предоставит документы следствия.

По словам Куренного, сообщает ФАН, ведомство от британского следствия никаких обращений по делу Скрипалей не получало — «логика или отсутствие логики» Лондона указывает на то, что британцам «не интересны ответы».

Он добавил, что конкретная линия поведения Соединенного королевства является обвинительной.

«Это крайне странная позиция — не выслушиваются аргументы, не выслушивается позиция, обвинение сформировано, виновные определены», — добавил Куренной, отметив «крайнюю странность» такой ситуации.

Саак Карапетян в свою очередь заявил, что Лондон отказывал в выдаче разыскиваемых в РФ людей после того, как они объявляли себя «врагами Путина». После таких выступлений, добавил замгенпрокурора, им немедленно выдавался статус беженца. Он пояснил, что за последние 15 лет на 83 запроса об экстрадиции около шести десятков преступников, чаще всего осужденных за крупные хищения, были отклонены.

Большинство отказов пришло из Британии именно в период нахождения Терезы Мэй в кресле министра внутренних дел — с 2010 по 2016 годы, добавил Карапетян.

По словам Карапетяна, Великобритания вместе с другими странами протестует против создания международного механизма обжалования отказов об экстрадиции, предложенного ранее генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

7 апреля стало известно, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском городке Солсбери, пришел в сознание и начал разговаривать. Об этом заявили в эфире телеканала Sky News, не предоставив источники информации. По данным канала, Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить».

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал информацию об улучшении здоровья Сергея и Юлии Скрипаль. «Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее», — сказал он.

Как отмечается, в российской дипмиссии надеются, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность западных обвинений в адрес Российской Федерации.

При этом британские химики в лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить место происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед еще 3 апреля. «Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что деятельность британской лаборатории в Портон-Дауне может не соответствовать Конвенции по запрещению химоружия, а также подчеркнул, что британцы отказались предоставить химические маркеры вещества «Новичок». При этом впоследствии британцы заявили, что яд был создан в российской военной лаборатории под Саратовом, но эти сведения опровергли, представив факты по закрытию лаборатории и ликвидации химоружия еще в сентябре 2017 года.