Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Думе

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом осудил возможную химическую атаку в Восточной Гуте, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Лидеры двух стран обменялись информацией по факту химатаки, а также данными анализа, которые якобы подтверждают использование химоружия в сирийском городе Дума.

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В коммюнике беседы Макрона и Трампа говорится, что они договорились согласовывать свои действия в рамках Совета Безопасности ООН. Заседание СБ ОНН, созванное по вопросу возможной химатаки в Думе, должно пройти вечером 9 апреля в Нью-Йорке.

Трамп и Макрон собираются также осудить «неуважение» к резолюции №2401 СБ ООН, а также очередное использование химоружия в Сирии.

В воскресенье, 8 апреля, постпредство Великобритании при ООН заявило, что девять стран-членов Совбеза предложили в экстренном порядке собрать заседание СБ ООН по вопросу возможной химической атаки в Сирии.

Великобританию в этой инициативе поддержали США, Франция, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Польша. Только первые три страны являются постоянными членами Совбеза.

Россия при этом созывает заседание СБ ООН по своей повестке до заседания по Сирии. Представители российского постпредства при ООН сообщили, что российская сторона созывает 9 апреля заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности». Сообщается, что начало заседания ориентировочно назначено на 22.00 по московскому времени, после чего СБ перейдет к экстренному заседанию по Восточной Гуте.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ранее призвал президента США Дональда Трампа принять конкретные меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По словам Маккейна, Асад и его союзники в России и Иране «осмелели» из-за решения о досрочном выводе войск США из Сирии.

Маккейн добавил, что Асад якобы использовал химоружие против невинных женщин, детей и мужчин. Сенатор также сказал, что глава Белого дома решительно ответил, когда Асад в прошлом году «использовал химическое оружие». Имеется в виду атака ракетами «Томагавк» на авиабазу «Шахрат» ВВС Сирии, совершенная ВМС США в ответ на якобы совершенную сирийскими войсками химатаку в Хан-Шейхуне.

По мнению республиканца, Трамп должен вновь прибегнуть к удару «Томагавками» и продемонстрировать, что «Асад заплатит за свои военные преступления».

В Минобороны России опровергли информацию о химатаке в Сирии, сообщает ФАН. Глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что заявления западных СМИ о химатаке и гибели более 70 человек — ложь и дезинформация.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал Евтушенко.

Он добавил, что в районе Думы не применялось химического оружия, а все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада представляют собой «не более чем очередную фальшивку». Информацию распространила организация «Белые каски» и оппозиционные СМИ Сирии, передает НСН.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.

«Множество погибших, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Зона зверства оцеплена и окружена войсками сирийцев, делающими ее полностью отрезанной от мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Виновники дорого заплатят [за химатаку]!», — написал Трамп в воскресенье.

В МИД России ранее заявили, что сообщения о химатаке в Думе — лживые домыслы, «не имеющие под собой каких-либо оснований, выгораживающие террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования». Также в ведомстве предположили, что мнимые химатаки могли быть использованы для удара третьих сил по Дамаску.

Также в российском МИДе подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в конфликт в Сирии недопустимо, а такие «вбросы» и «фейки» мешают устанавливать в регионе мир.